2026白川鄉點燈｜免預約抽選行程推介 每位$614起！東京/大阪/名古屋出發、半日團包展望台門票、包飛驒牛晚餐

日本白川鄉合掌村每年都會舉行超夢幻的點燈活動，吸引成千上萬旅客或本地人前往觀賞！2026年白川鄉冬季點燈活動將於1至2月、分4次舉行，繼續採用完全預約制管制人流。除了官方建議的5大預約方式，旅遊產品平台如Klook、KKday、Trip.com都各推出半日/一日/兩日一夜本地遊優惠，由於不用到白川鄉冬季點燈活動官網作事前預約及進行抽選，一向都非常搶手，錯過了就要再等下年了；今年Yahoo購物專員繼續揀選多個白川鄉合掌村點燈本地遊，最平只需$614起，有興趣的話即睇優惠詳情、點燈日程以及5大預約方法，有興趣的話記得及早預訂啊！
白川鄉點燈本地團｜1. 名古屋出發 坐新穗高纜車看雪景
行程除了到訪白川鄉合掌村點燈活動及飛驒高山老街，更會包乘坐新穗高纜車，到標高2,156米的山頂展望台，欣賞有日本屋脊之稱的北阿爾卑斯山絕景，纜車分為兩階段搭乘，而第二階段搭乘的纜車為日本唯一兩層設計，冬季時份更可欣賞雪景，景色壯麗！來年所有出發日皆已成團，行程每位$2,553起，從JR名古屋站出發，入住富山APA酒店，包早午晚三餐，15天前可免費取消，但留意領隊只能講日本語！
【白川鄉點燈二日遊】2026白川鄉合掌村點燈夜景、新穗高纜車＆雪之迴廊、飛驒高山｜含富山1晚住宿（名古屋出發）
價錢：$2,253起
出發日期：1月12、18、25日、2月1日
白川鄉點燈本地團｜2. 東京出發 嘆飛驒高山溫泉
白川鄉點燈本地團大多從名古屋出發，這個2日團則從東京新宿出發，到訪白川鄉合掌村點燈、飛驒高山老街，以及乘坐新穗高纜車欣賞到北阿爾卑斯山絕景。入住高山Associa度假大酒店（Hotel Associa Takayama Resort），內有可欣賞到北阿爾卑斯山全景的「天之湯」，以及日式露天浴池區「望之湯」，共有10個露天浴池及2個室內浴池如檜柏池、岩池等，讓團友好好享受飛驒高山溫泉。每位$2,815起，15天前可免費取消，自由度甚高。
【期間限定】2026白川鄉合掌村點燈夜景 & 飛驒高山 & 新穗高纜車 2 日遊｜東京出發｜入住谷歌評分4.3高分 飛驒高山溫泉 Hotel Associa Takayama Resort
價錢：$2,815起
出發日期：1月12、18、25日、2月1日
白川鄉點燈本地團｜3. 大阪出發 包飛驒牛+名產雞料理
身在大阪的旅客，可以參加這個兩天團，從大阪難波/梅田/京都坐專車出發，車程約4小時，先後到訪白川鄉合掌村點燈、飛驒高山老街，入住高山Associa度假大酒店，歎到飛驒高山溫泉可以好好Relax！團費為每位$2,815起，包早午晚三餐，其中有飛驒牛晚餐及名產雞料理，15天前可免費取消，自由度甚高！
【期間限定】2025白川鄉合掌村點燈夜景 & 溫泉泡湯二日遊｜梅田、難波/京都出發｜入住Hotel Associa Takayama Resort飯店
價錢：$2,815起
出發日期：1月12、18、25日、2月1日
白川鄉點燈本地團｜4. 快閃7折優惠 中文司機帶領
此一日遊標榜全程由中文司機帶領，玩起上來不怕雞同鴨講！行程從名古屋出發，只去高山古街及白川鄉合掌村點燈活動，讓旅客足足有4小時漫遊白川鄉合掌村打卡，細味欣賞這個童話世界。如今透過Klook可享7折優惠，折後每位$1,684，暫時四日都可以報名，但留意一經報名就不能取消、退款或更改訂單，預訂前要諗清楚。
2026年白川鄉點燈限定&高山&合掌村一日遊|名古屋出發
價錢：$1,835起
出發日期：1月12、18、25日、2月1日
白川鄉點燈本地團｜5. $614起含展望台門票 俯瞰合掌村全貌
白川鄉冬季點燈活動門票分為於白川鄉合掌村落自由散策的一般門票，以及附有觀景台門票，當中後者可登上荻町城跡展望台俯瞰合掌村全貌，拍下名信片般的夢幻照片，預約方法只有兩個，包括抽選附有展望台門票的住宿活動，又或參加當地巴士公司提供的「附有觀景台入場券的白川鄉點燈之旅」，可以說是一票難求！
這個巴士半日遊由其中一間合作巴士公司「濃飛巴士」推出，每位$614起，可選不含展望台門票的A行程或含展望台門票的B行程，後者絕對是必搶之選！半日遊將按出發日期分4日開放訂購，1月12日及18日出發的經已售罄，接下來就是10月17日日本時間下午2點開賣1月25日出發的名額、10月24日開放2月1日出發之名額，有興趣的話記得準時搶購！
【限量展望台方案】2026白川鄉合掌村點燈巴士半日遊｜高山出發・保證有位
價錢：$614起
出發日期：1月12、18、25日、2月1日
白川鄉冬季點燈活動2019年起實施預約制
位於岐阜縣的白川鄉合掌村被列為世界文化遺產，每年冬季都會舉行點燈活動。村內合掌屋被白雪覆蓋，點燈後尤如置身童話世界一樣，十分夢幻，每年吸引逾170萬人次遊客到訪。為了保障當地居民的生活，以及有效管制人流，白川鄉觀光協會從2019年起開始實施點燈活動預約制活動，參與白川鄉點燈要先事前預約及進行抽選，中選者才能有資格參與點燈活動！
白川鄉點燈2026開始日期：2026年1月12日
2026年白川鄉合掌村點燈活動將於1月12日、18日、25日及2月1日舉行，時間為5:30pm至7:30pm。除了以上提及到各種一日遊、兩日一夜遊，官方建議的預約方法共有5種，在確定預約成功之後，各方法會有相對應的入場券交予方式，再憑票券領取通行證，有興趣的各位不妨細閱一下！
2026白川鄉合掌村點燈預約方法1. 村內住宿抽選（有觀景台入場券）
白川鄉觀光協會舉辦村內住宿套票抽選活動，可於今年10月份內可到白川鄉觀光協會官網填寫資料進行抽選，即有機會在點燈當日留宿白川鄉！中選者將收到電子郵件，並到專用網站進行預約及付款事宜。
2026白川鄉合掌村點燈預約方法2. 指定停車位預約（不含觀景台門票）
活動當日設有點燈專用停車位，將以先到先得方式於網上事前預約，第一階段募集已於9月10日起販售，第二階段募集將於12月1日日本時間下午1點開賣，每時段售完即截止。留意專用停車位只接受一般小型客車預約，每車最多乘載10人，每架車收費為6,000日元至10,000元不等（約港幣$312-520）。
2025白川鄉合掌村點燈預約方法3. 的士指定停車位預約（不含觀景台門票）
與一般小型客車車位預約方式一樣，停泊在點燈專用停車位，大家需要先進行停車位預約，確定預約到車位後，再與的士公司聯絡安排車輛，連上的士司機最多可乘載10人。
2025白川鄉合掌村點燈預約方法4. 參加巴士公司點燈本地團（部分團體不含觀景台門票）
大會與巴士公司包括濃飛巴士、加越能巴士、富山地鐵巴士、北鐵巴士等合作，推出白川鄉點燈本地團，有的附有觀景台門票。
2025白川鄉合掌村點燈預約方法5. 旅行社點燈觀光旅行團（不含觀景台門票）
各大旅行社推出各式各樣的白川鄉點燈旅行團，大家可與聯繫旅行社以查詢預約方法。
白天前往仍受相關限制
留意點燈當天若是白天前往，將不用預約即可入場，但亦將受到相關限制，通往可俯瞰合掌村全貌的荻町城跡展望台的步行路線將於4:10pm關閉，展望台整日禁止車輛進入，需利用接送巴士或步行前往。自駕人士最遲3pm進入、最遲5pm就要離開停車場！
2026年第40屆白川鄉冬季點燈活動
地點：白川村荻町地區（地圖按此）
活動日期和時間：
第一次 2026年1月12日5:30pm-7:30pm
第二次 2026年1月18日5:30pm-7:30pm
第三次 2026年1月25日5:30pm-7:30pm
第四次 2026年2月1日5:30pm-7:30pm
網址：按這裡
日本白川鄉2026│白川鄉合掌村點燈活動1月12日開催！超前部署睇童話雪境 附完整預約攻略
名古屋靚景酒店推介！標誌性皇家花園酒店 離地鐵站僅1分鐘步程／180度俯瞰名古屋靚景／露天餐廳享自助早餐
白川鄉擬明年推「旅遊巴士預約制」！巴士入景區前要先登記與預約 以控制人流、保護世界遺產
日本退稅新制「先付後退」明年11月上路！退稅步驟、重點變動一次睇清
日本星野酒店優惠｜「界」溫泉旅館早鳥優惠低至85折再回贈$300！別府/由布院/雲仙/長門適用
關西絕景溫泉推介5選！和歌山/京都/兵庫/滋賀 被大海環抱海島旅宿、無邊際浴池看滿天星斗、大擦頂級松葉蟹
日本流感季提早殺到！日本厚生勞動省：較去年早5週爆發、東京、沖繩為重災區 即睇預防措施
沖繩那霸機場首間膠囊酒店開幕！男女分區/膠囊空間舒適/轉機首選
東京酒店2025｜東京9大溫泉酒店推介！最平人均$572起 大型水療中心、東京靚景大浴場、免費拉麵/雪條/乳酸飲品
東京初秋限定靚景！11萬株萬壽菊橙黃色花海震懾眼球 同期還有洋菊、雞冠花、紅色波波草盛放中
東京兩大機場邊個好？成田機場NRT VS 羽田機場HND大比拼！即睇優缺點/市區交通/最平機票價錢
東京旅遊｜最大型溫泉主題樂園只需$79起！溫泉/岩盤浴/按摩/餐飲娛樂全都有 鄰近成田機場、設免費接駁車
記者實測！八達通APP日本付款 嘟一嘟即扣港幣、零手續費！即睇PayPay支付流程、即時匯率價
遊日限定福利！不用再找Locker 免費到大阪梅田貴賓室寄存行李箱 即睇使用方法
2028洛杉磯奧運｜門票28美元起！行抽籤制可加大觀賽機會？搶先睇購票方法
