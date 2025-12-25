月亮星座看潛在性格：解析你的安全感來源，處女座為何經常自我質疑？

專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
月亮星座一個很有趣的東西，當月亮落入不同星座所面對的課題都不一樣。在星盤中，月亮掌管每個人深不見底的內心世界、情緒、潛在性格，以及每個人安全感的來源。想了解一個人或者進一步瞭解自己，最重要的第一步便是多聆聽內心的聲音，學懂如何釋放自己的情緒和了解自己的需求。以下為大家解構大家的月亮星座。
月亮星座是什麼？
月亮星座是指出生時月亮所在的星座位置。在星盤中，月亮掌管每個人深不見底的內心世界、情緒、潛在性格，以及每個人安全感的來源。
月亮星座算法
月亮星座算法是有對照表的，可以參考一下。
月亮星座白羊座
對新鮮事物充滿活力的你通常都沒有什麼耐性，當腦海中出現新目標或事情，無論是關於心理或生理方面，都想立即填滿好奇心或滿足感。
「等待」會是你最大的敵人和最難的課題，多一刻鐘的等候都會牽動你火爆直接的情緒，脾氣顯得有點暴燥。而與人相處或合作的過程中，你需要主導一切，亦可能有插嘴的習慣，只顧表達自己想法，「我想...」、「我要怎樣...」容易忽略別人的感受，在旁人眼中這一個行為可能會被覺得「這個人很自我」。
月亮星座金牛座
金牛座本身是一個沈穩、老實、安靜的星座，當月亮遇上金牛時，用「佛系」來形容最適合不過，對於日常生活非討厭改變，享受慢活的節奏，字典裏沒有「快速、趕急」的詞彙，與其他人相處更是抱著與世無爭的和平態度相處。
在情緒方面即使受月亮帶來的不安和動盪，都可以冷靜、成熟地處理情緒，不容易被激怒。可觀的財富，理想的生活質素、舒適的生活環境才你最重視的事情。即使遇到不順心的事情或負面情緒，只要享受感官或物帶來的滿足感就是最好的解藥。
月亮星座雙子座
你與月亮白羊座都有一個共同特質—對新鮮事物都充滿好奇，就像一塊海綿一樣不斷吸收新的知識，才會得到滿足感。口頭禪可能是「為什麼？為什麼？」對任何你感到有興趣的事情，就算追到天腳底都會鍥而不捨，特別是對八卦、緋聞、小道消息特別著迷。
另外你的適應能力強亦不安於室，無論在日常生活或工作環境都比較多變忙碌。強烈的好奇心加上怕悶的性格，引致容受人影響專注力弱、欠缺耐性容易三分鐘熱度。
月亮星座巨蟹座
你對「家」有種莫名的歸屬感和安全感，從小便渴望有自己的小天地，平日最喜歡宅在家裡，也善於打理家頭細務，是一個收捨能手。在陌生環境中你會比較害羞不敢與人溝通，會建立自己的「小圈子」不習慣和「小圈子」以外的人有深入溝通。
你的內心敏感脆弱及缺乏安全感，情緒很容易被牽動生悶氣，不時會因念舊為過去的創傷變得陰鬱。你非常需要依賴別人或與他人有緊密連結。同時亦是一個很好的照顧者，在其他人眼中你就如「母親」溫暖。
月亮星座獅子座
有時候像個小孩子一樣精力旺盛有趣熱情，能得到別人的欣賞和注目、被認同和被需要，是開朗自信的你最關注的事情，喜歡聽到別人對自己的肯定和讚賞，渴望成為卓越的人。大多數都是十分風趣充滿娛樂性的人，有你在的環境都會變得相當熱鬧。
對人從不吝嗇非常慷慨大方，重視物質享受，不能接受太寒酸。戲劇性的情緒化都是為了引起別人的注意，只要得到對方的關心就能瞬間變成小貓咪。
月亮星座處女座
你是一個非常注重細節，所有事情都需要經過思考、理性分析及詳細觀察，對自己有極高要求，容易精神緊張壓力大。因為渴望成為有用的人，經常擔心自己不能達成目標或被否定。
有時被人感覺喜歡批評、雞蛋裏挑骨頭、吹毛求疵、挑剔，全因你經常自我批評和自我質疑，很多事情都很難做到自己100分滿意，經常懷疑自己不夠好。高壓情緒長期累積，甚至連睡眠質素都會受到影，久而久之對情緒健康都有負面作用。
月亮星座天秤座
你有着優雅、和諧、迷人的風采，重視休閒生活及與他人之間的關係。非常享受優雅的生活藝術，對於漂亮的物質沒有抗拒能力。
任何事情都會優先考慮對方感受，把自己放到一個很低的位置，特別在需要做決定時，變得優柔寡斷陷入煩膩情緒當中。當一個人獨處時特別需要別人陪伴，習慣依賴別人，不太獨立。
月亮星座天蠍座
充滿神秘感、直覺強烈、重視私隱度的你經常隱藏自己內心的不安，心裏充斥著恐懼，不習慣與別人分享，對其他人有著猜疑和惻隱之心。在社交群體中，多半以一個觀察者的身份抽離暫地觀察別人的一舉一動，不容易相信別人更不用說打開心扉。
只有對自己的關注的人才會難得表現出溫柔的一面或強烈的佔有慾。愛恨分明的你，記性非常之好，對背叛和不忠感到非常敏感。遇到傷害時，絕對不會得過且過輕易選擇原諒，甚至會展現出報復心。
月亮星座射手座
開朗充滿自信一副樂天派的你，討厭死氣沉沉的狀態，有着用不完的活力，你非常主動，對人坦率，喜歡探索新環境，接受新挑戰。熱衷於宗教或身心靈及高等教育，追求心靈成長求知欲強。
自由及私人空間對你來說是非常重要的一環，你認為這是對別人的基本尊重，討厭受到束縛的感覺，面對壓力或困難，「逃避責任」是你一貫的做法。
月亮星座山羊座
月亮在山羊座會加強了做事認真負責任和更現實的特質，多半都是嚴肅穩重的人。另外組織能力強，做事井井有條，實事求事，比起同年齡的朋輩會顯得更成熟。你非常看重自尊，絕不容易在對方面前卸下脆弱一面。
由於不善於溝通，很多說話都埋藏在心底裏不懂得表達，會被人感覺非常害羞，特別對於異性或感情事都會份外克制。
月亮星座水瓶座
你在情感上非常獨立自主，在社交圈子中容易認識新朋友，而且沒有性別、階級觀念之分，很快便與剛認識的朋友會打成一片，但不願意成為討論的焦點，亦不習慣與別人解決自己的問題。
你可以很抽離地分析事情，不喜歡偏激的情緒，能冷靜地作出理性批判，有時會顯得比較冷酷。值得一提的是，當你的情緒累積到某個程度，有時候會做出令人詫異的舉動，讓人摸不着頭腦。
月亮星座雙魚座
想像力豐富、善解人意的你，富有同情心，心地善良常為他人着想，很容易察覺別人的心情，即使被曾經傷害過都會選擇包容對方，你很容易受到別人的影響，甚至為了成全他人犧牲自己。
你十分相信直覺，而且習慣活在自己幻想的世界中，當遇到某種興趣你都會不能自拔地投入。遇到挫折或痛苦時會選擇逃避現實，不願外界接觸，所以經常都給人一種很柔弱或好騙的感覺。
12星座專欄 by SiS.Astro@Sylvia
SiS.Astro 是由兩位90後占星師組成，不時分享12星座小知識，亦盼能透過占星星盤、占星卡占卜，幫助他人更了解自己，解決各方面疑難。
IG：SiS.Astro
