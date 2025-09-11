Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
花甲食譜｜泰式涼拌花甲
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
花甲 1斤
薑 3片
青檸汁 2茶匙
芫荽 1棵
指天椒（可省略） 2條切粒
調味料
蒜頭 5瓣切粒
紅蔥頭 1個切粒
水 300ml
生抽 50ml
黑醋/ 醋 25ml
魚露 1茶匙
麻油 半茶匙
砂糖 2茶匙
米酒 1茶匙
作法:
1 ：
簡單又開胃?
