花甲食譜｜泰式涼拌花甲

溏心蛋、溫泉蛋，你比較愛哪一款？說到蛋料理，日本人絕對是最強之代表，簡單一道「半熟蛋」也可以煮出多多花樣，溏心蛋及溫泉蛋絕對是日式料理中的經典名物，但絕不易煮！之前麦ライス@簡単レシピ/料理ハック(小麥飯@簡單食譜/烹飪技巧)就在Twitter上公開了零失敗溏心蛋食譜秘技，獲得近50萬個讚好！食譜揭秘了溏心蛋時間之秘密，只要跟足步驟控制溫度及時間，新手廚神第一次做溏心蛋也輕易成功，記者拿著這個溏心蛋食譜進行實測，結果立即公佈！

Yahoo Food ・ 1 天前