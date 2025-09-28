男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
冷盤食譜｜泰式酸辣無骨鳳爪
泰式酸辣鳳爪，酸甜中帶辣，十分醒胃，一年四季想吃就吃。 歡迎遊覽 "小高廚房" の 蜜蜜煮 添煮意 ♥♥ FACEBOOK專頁 ♥ http://www.facebook.com/siugokitchen
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 5-6人
食材
無骨鳳爪 (約4磅多) 2公斤
蒜頭 (切片) 8瓣
乾葱頭 (切片) 3個
紫洋葱 (切幼絲) 1.5個
甘筍 (切幼絲) 1條
唐芹 (切段) 3棵
芫茜 (連根；切粒) 2棵
指天椒 (切粒) 10隻
車厘茄 (切半) 12粒
青檸 (去核；切片) 1個
【酸辣汁料】椰糖 120克
【酸辣汁料】清水 100毫升
【酸辣汁料】魚露 160毫升
【酸辣汁料】白醋 120-130毫升
【酸辣汁料】青檸汁 60毫升
【酸辣汁料】鹽 1/2茶匙
作法:
1 ：
無骨鳳爪解凍，洗淨，大火汆水約5-8分鐘，放入冰水過冷河；瀝乾水份，再以廚房紙印乾鳳爪，切半(可刪除)。
2 ：
將所有材料洗淨，切好；備用。
3 ：
在大碗中加入椰糖和熱水攪拌至糖溶，放涼。
4 ：
加入餘下汁料拌勻，按喜好調教酸辣度；加入紫洋葱、芫茜等配料拌勻。
5 ：
再加入鳳爪拌勻；放入雪櫃冷藏至少6小時(雪過夜更佳)，即成。
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/50791
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
