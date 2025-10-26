蛋糕食譜｜特濃朱古力慕絲蛋糕

萬聖節系列之 特濃朱古力慕絲蛋糕 又係呢個蝙蝠造型的朱古力慕絲蛋糕，今次整比朋友試下，為左好好睇睇，作為外貌協會會長的我，專登襯埋萬聖節的包裝盒 真係唔食得都要睇得 食譜連結： https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid026m6qNs9ESKgXCVicn1QmB5crYcCayNoFW8tSHDgiYGA4Dtvu9G64mcrciYjc8Y66l&id=100057659010929&mibextid=Nif5oz Follow my FB page & IG ?? #汶・煮意 #manlicacy

廣告 廣告

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

黑朱古力 100 g※70%

糖 26 g

鮮奶 90 ml

淡忌廉 168 ml

黑色食用色素／竹炭粉 適量

魚膠粉 5.3 g



食譜份量

6.5 cm半圓球形模@75 ml 6個





作法:

1 ：

魚膠粉加入鮮奶中（22 ml；拌勻後，靜置5分鐘，待魚膠粉完全吸水膨脹），用熱水坐溶（如直接用熱水開溶，魚膠粉會容易結塊），攪拌至魚膠粉完全溶解，備用

2 ：

將黑朱古力用熱水坐溶（亦可用微波爐加熱1.5分鐘成朱古力醬；朱古力加熱不可超過50°，否則會變質而失去光澤），加入竹炭粉，拌勻 2. 鮮奶（68 ml）用微波爐加熱10秒至微暖，加入朱古力醬，拌勻至朱古力滑身（呈令面），再加入竹炭粉調成黑色，備用

3 ：

淡忌廉加入糖和黑色食用色素，用電動打蛋器以「5 檔」打至7成企身（即中性發泡，拿起打蛋器尾巴呈現彎曲的狀態；打發時間約1-1.5分鐘；不時留意忌廉的變化，打至有紋路就要加倍留意，如打得太耐會唔夠滑，過度打發亦會使忌廉油水分離，變成牛油狀，若出現此情況，可加2湯匙未打發的忌廉手打至回復正常），備用

4 ：

將已混合鮮奶的魚膠粉加入朱古力醬，攪拌至完全均勻 2. 先加入1／3已混合鮮奶魚膠粉的朱古力醬，拌勻，再將餘下的已混合鮮奶魚膠粉的朱古力醬加入，充分拌勻成朱古力慕絲

5 ：

然後倒入模具中，輕輕搖晃使慕絲表面平整／用抹刀抹平表面，放進冰格冷凍至少5小時至硬身，脫模，即可

6 ：



7 ：

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54818

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com