羽絨外套丨如何穿羽絨外套又不臃腫？5招避開「膨脹感」！ 收藏寧寧、Jisoo 的愛牌羽絨清單
說到冬日保暖的終極法寶，羽絨外套可說是實力與時尚兼具的首選。雖然香港寒冬短暫，但遇上濕冷北風或出門北上旅行，還是必須要入手一件質感到位的羽絨外套！怕膨脹感太強、一穿上身就變「行走的米其林」？其實只要掌握剪裁、比例與搭配心機，輕鬆穿出保暖又俐落的冬日造型。以下整理5個視覺顯瘦穿搭技巧，並精選5款兼具質感與實穿度的羽絨外套，總有一款適合你！
羽絨外套穿搭技巧1：羽絨＋腰帶
羽絨外套原本很蓬鬆，但只要加上一條腰帶就能拉出腰身，達到修腰的效果，不用再擔心給人笨重的感覺。另外，亦要注意應盡量選擇較為緊身或輕便的服飾，而且最好維持在2件內！
羽絨外套穿搭技巧2：「上短下長」法則
想視覺上看起來比較修長便要緊記「上短下長」的法則，透過短版羽絨外套和高腰褲的組合來重塑身材比例，做到顯高顯瘦的效果！
羽絨外套穿搭技巧3：選對下身服飾
羽絨總是給人厚重的感覺，因此下身方面可以選擇飄逸柔軟的長裙來減低份量感；緊身或修身的直筒褲也是理想的版型，可以避免上下身蓬鬆而看起來很龐大或像一棟樹！
羽絨外套穿搭技巧4：利用配件點綴
不想在冬天只穿基本款的羽絨外套太單調，可以利用不同配件來點綴造型，增加亮點，例如像IVE成員Rei一樣，戴上與羽絨外套有對比色的針織頭巾，簡單地為增添造型的豐富度。
羽絨外套穿搭技巧5：挑選特別花色
除了基本的黑、白、灰等色系，不妨嘗試特別花色，如TWICE娜璉的花花款和ILLIT Moka的螢光黃色，令整體造型更活潑和突出。怕太花巧的話，小編建議在上衣和下身搭配基本色系，如Moka在羽絨外套內搭配了一件黑白色hoodie，即使是難以駕馭的螢光黃色，也不會出錯，令造型看起來太多重點。
延伸閱讀>>羽絨清洗︳用錯方法洗羽絨慎防「羽絨爆炸」！ 10招正確清洗羽絨及收納方法
精選5款時尚高質羽絨外套推介
羽絨外套推介1：MATIN KIM Faux Leather Down Jumper US$304 （约HK$2,365）
這款MATIN KIM皮革飛行羽絨外套，正是由人氣韓國女團aespa成員寧寧親身演繹的2025冬季主打單品。俐落剪裁搭配仿皮質感，完美平衡保暖與摩登態度，是打造都會酷感造型的絕佳選擇。明星同款加持，讓你輕鬆穿出韓系街潮的時髦張力。
羽絨外套推介2：MONCLER GRENOBLE Mondim Metallic Shearling-Trimmed Hooded Insulated Ski Jacket HK$31,600
MONCLER GRENOBLE承襲品牌自1952年誕生於法國格勒諾布爾的高山基因，延續為探險與奧運隊伍打造專業裝備的嚴謹工。這款羽絨外套便結合機能與高訂美學的當代典範：金屬光澤面料低調搶眼，羊毛皮毛領溫潤點睛，內裡搭載專業級保暖結構，無論征戰雪坡或穿梭都會，皆能自信展現「羽絨服之王」的冷冽氣場。
羽絨外套推介3：The North Face X SKIMS W 2000 Retro Nuptse Jacket HK$3,898
The North Face × SKIMS再度聯手，推出滑雪季必備的復古短版羽絨外套。延續經典Nuptse輪廓，注入SKIMS標誌性的修身剪裁與低飽和霧感配色，保暖不臃腫、機能不失時髦。這次聯名更首度延伸至童裝系列，親子同款輕鬆打造冬日街頭亮點。
羽絨外套推介4：CANADA GOOSE Chilliwack Puffer US$1,175（約HK$9,140）
源自加拿大、以極地級保暖聞名的 CANADA GOOSE，自1957年創立以來便為北極探險者與戶外工作者打造可靠裝備，如今更成為全球奢華羽絨代名詞。這款Chilliwack Puffer以經典短版廓形搭配可拆卸帽兜，輕盈蓬鬆卻不顯臃腫，內裡填充高規格鵝絨，是城市通勤與輕度戶外皆能駕馭的實力派單品。
羽絨外套推介5：ALO YOGA Gold Rush Puffer HK$1,650
源自美國的 ALO YOGA，不只是Blackpink Jisoo、Kendall Jenner、Hailey Bieber等Z世代的愛牌，更憑藉顯瘦剪裁與高機能設計，將瑜伽服升級為日常時髦標配。這款 Gold Rush Puffer 以短版立領勾勒腰線，輕盈蓬鬆卻不臃腫，搭配運動內搭或牛仔褲都超有型！
延伸閱讀>>內地工廠被爆用狗毛製羽絨外套！如何分辨真假羽絨？5招避免買錯羽絨外套點著都唔暖︰羽毛愈多愈好？選鵝絨定鴨絨？
冬天必備厚底雪靴怎樣穿才不顯腿粗？掌握5大顯瘦顯腿長穿搭技巧 保暖顯高一次到位！
Pinterest預測2026流行趨勢報告出爐！8大時尚妝容趨勢：蕾絲單品將成造型重點！「軟糖美學」爆紅？
聖誕禮物2025｜男女朋友、家人、朋友一份清單搞定！從時尚配件到實用家品 精準送禮不踩雷！（持續更新）
