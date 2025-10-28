Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕倒數月曆2025｜Sisley絕美聯名藝術家聖誕套裝登場！滿額送$5,680月曆，25件護膚品/頭髮用品/香氛皇牌樣樣齊

還有兩個月左右就到聖誕節。在聖誕前夕，好多品牌都推出聖誕倒數月曆Advent Calendar，以小禮物來陪伴大家倒數聖誕這個普天同慶的大節日。Sisley這個來自巴黎的貴婦級品牌，今個聖誕推出聖誕倒數月曆，以及聖誕套裝，包裝更聯名英國藝術家Luke Edward Hall，推出以「劇院」為主題的聖誕套裝，絕美到不行，絕對可以加入聖誕禮物名單當中。

Sisley護膚品、頭髮用品都好多捧場客，來到聖誕，品牌也為大家設想而推出一系列吸引的聖誕套裝，包裝更找來英國藝術家Luke Edward Hall操刀，以「劇院」為主題，為今年聖誕系列的包裝創作極有詩意的畫作。系列的靈魂之作 —— Eau du Soir，Luke Edward Hall為其瓶身創作了一位優雅女士於薄暮時分，倚窗凝望巴黎鐵塔的醉人景致，充滿絢爛的詩情畫意。

（官方圖片）

Luke Edward Hall（官方圖片）

Sisley聖誕倒數月曆，有Luke Edward Hall所設計的包裝，更有25份小禮物盒子讓你「開箱」，裡面有Sisley話題的護膚品、化妝品、香水以及HAIR rituel頭髮用品，如升級版全能乳液、全效潔膚卸妝水、玫瑰煥采再生面膜、全效深層保濕精華、賦活再生修護髮膜、升級版至臻活膚再生晚霜，更有一張$500購物禮券，都是深得貴婦們熱愛的單品。

Sisley聖誕倒數月曆2025

Sisley聖誕倒數月曆2025

本身聖誕倒數月曆價值$5,680，現在由11月7日至12月24日，購買品牌產品滿$8,800就可以送贈一套Advent Calendar給你，每人限贈乙份，數量有限，送完即止，是個找Shopping Buddy一起囤貨的好時機。

聖誕倒數月曆內容：

Ecological Compound Advanced Formula升級版全能乳液 10ml

Eau Efficace Gentle Makeup Remover全效潔膚卸妝水 30ml

Black Rose Cream Mask玫瑰煥采再生面膜 10ml

Revitalizing Volumizing Shampoo with Camellia Oil賦活豐盈洗髮露 15ml

SISLEŸA L'Intégral Anti-Âge Radiance Anti-Dark Spot Serum活膚再生亮采精華 2ml

SISLEŸA L'Intégral Anti-Âge La Cure活膚再生能量之源 2ml x 2pcs

Lyslait Cleansing Milk with White Lily 香花潔膚乳 30ml

Supremÿa At Night The Supreme Anti-Aging Skin Care Lotion至臻活膚肌底液 10ml

Phyto-Blanc Le Concentré 深層淨肌亮采活膚精華 2ml

Black Rose Skin Infusion Cream玫瑰煥采精華水凝霜 10ml

Phyto-Blanc Le Soin淨肌亮采抗污染防曬乳 SPF 50+ PA+++ 4ml

Floral Toning Lotion花香潤膚水 30ml

The Cream 230熱感修護髮乳 15ml

Hydra-Global Serum全效深層保濕精華 2ml

Restorative Facial Cream植物修護面霜 10ml

$500 購物禮券 *於下次購買正價產品滿 $3,000 可作 $500 現金使用

Regenerating Hair Care Mask賦活再生修護髮膜 15ml

Hydra-Global全效深層保濕乳霜 10ml

SISLEŸA L'Intégral Anti-Âge Anti-Wrinkle Concentrated Serum活膚再生抗皺精華 2ml

SISLEŸA L'Intégral Anti-Âge Eye And Lip Contour Cream活膚再生眼唇霜 2ml

Buff And Wash Facial Gel潔面磨砂啫喱 10ml

Velvet Sleeping Mask with Saffron Flowers藏紅花急救睡眠面膜 10ml

Supremÿa at Night The Supreme Anti-Aging Skin Care升級版 至臻活膚再生晚霜 5ml

All Day All Year全天候修護日霜 4ml

SISLEŸA L'Intégral Anti-Âge 活膚再生駐顏霜 (柔潤配方) 5ml

如果單買Advent Calendar，Selfridges以$6,000出售，本身有年費的朋友，可以選擇在Selfridges購買。

Eau du Soir x Luke Edward Hall 限量版節日香氛。前調的柑橘 (Mandarin)、 西柚 (Grapefruit) 、胡椒 (Pepper) ，接著出現來自丁香 (Syringa) 、茉莉 (Jasmine) 、玫瑰 (Rose)的中調香氣，基調則是橡樹苔 (Oakmoss) 、廣藿香 (Patchouli) 、麝香 (Musk)的淡雅芳香，很優雅中性的香氣。

Eau du Soir x Luke Edward Hall 限量版節日香氛

價錢：$2,050

Eau du Soir x Luke Edward Hall 限量版節日香氛

Eau du Soir Luke Edward Hall 節日香氛禮盒

價錢：$980（價值：$1,100）

Eau du Soir Luke Edward Hall 節日香氛禮盒

玫瑰煥采 Luke Edward Hall 節日1+1 禮盒

價錢：$2,520（價值：$2,890）

Black Rose Cream Mask玫瑰煥采再生面膜 60ml

Black Rose Skin Infusion Cream玫瑰煥采精華水凝霜50ml

Black Rose Beautifying Emulsion玫瑰煥采絲滑潤膚乳 15ml

