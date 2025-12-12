專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
聖誕禮物2025｜男生最想收到10大實用時尚禮物！$5XX起入手A.Society太陽眼鏡／Hermès香水禮盒／潮牌Human Made T恤
Yahoo購物搜羅了10款男生最想收到的$1,000內時尚單品，有爆紅波鞋、潮牌衛衣等，即看內文：
大家想好年末送給男朋友的聖誕禮物了嗎？除了電子用品，購物專員為大家搜羅 10 款男生最想收到 $1,000 內的時尚單品，包括 Puma 爆紅波鞋、潮牌 Human Made T 恤、Ralph Lauren 棒球帽等，為對方送上甜蜜驚喜吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
1）時尚薄底鞋
薄底鞋熱潮持續，來年依然大紅的包括有 Puma Speedcat、adidas Gazelle 鞋款，趁年末送一對給男友配襯情侶裝吧！Speedcat 最新推出的啡色適合男生穿搭，Gazelle 同樣推出啡系配色，易襯又帥氣。如果男友喜愛較斯文的款式，Veja 的 Panenka 足球鞋亦十分好看，千元內已可買到！
Speedcat OG 男女皆宜休閒鞋
價錢：$799
Gazelle 室內運動鞋
價錢：$899
Veja Panenka
價錢：$710︱
原價：$1,200
2）Human Made T-Shirt
由潮流教父 NIGO 主理的潮牌 Human Made ，最近與 BTS 成員 J-Hope 推出松鼠為主題的合作系列引起關注。男友喜愛潮物的話，Human Made 的動物圖騰 T 恤就是最佳禮物，易襯又不易過時，送禮絕不失手。
Human Made Graphic T-shirt
價錢：$930
Human Made Graphic T-shirt #5
價錢：$930
3）時尚實用背囊
年末送上最實用的背囊！返工、旅行、日常皆百搭易襯，而且容量足夠可擺放 iPad 或手提電腦，配備防水性能而設計時尚，顏值與實力兼備最得男士歡心！
Maharishi Rollaway Backpack
價錢：$550
Undercover Backpack
價錢：$1,000
4）大容量 Tote Bag
近年流行大容量 Tote Bag，如果男友已有背囊，不妨送上鏈用又帥氣的手挽袋。大容量多口袋設計，配備雙拉鍊更能妥善收納隨身物品，可擺放 16 寸手提電腦，就是實用又耐用的送禮好選擇。
TRVR Staple Travel Tote L
價錢：$800︱
原價：$1,400
5）Ralph Lauren 棒球帽
Ralph Lauren 的人氣持續上升，復古棒球帽更是大受歡迎。極具美式學院風復古感的設計，備有多款時尚配色，飾以經典 Ralph Lauren 的馬球標誌，百搭易襯的設計送禮一流。
Polo Ralph Lauren The Iconic Cotton Chino Ball Cap
價錢：$790
6）時尚銀包及卡片套
男友的銀包又殘又舊？年末送上新銀包，讓他能「送舊迎新」聚聚財吧～Diesel、Barbour 的銀包簡約又經典，Polo Ralph Lauren 的 Polo Bear 卡片套更帶溫暖可愛感，間隔實用又方便，就是滿分的小禮物。
Diesel Bi-Fold Coin S leather wallet
價錢：$978
Barbour tartan check-print wallet
價錢：$947
Polo Ralph Lauren small embroidered Polo Bear leather card holder
價錢：$990
7）人氣古龍水
近年男生也著重「香氣管理」，沉穩而自然的古龍水，就是最佳的送禮選擇。Hermes Terre D’Hermes 大地淡香水一向受男士歡迎，雪松木質芳香搭配葡萄柚香氣，低調又時尚。Jo Malone 的男士香水套裝備有 5 款古龍水，讓男士能自行搭配出獨有香氣，性價比高。
HERMES Terre d'Hermès Eau de Toilette Gift Set
價錢：$700
JO MALONE LONDON Men's Cologne collection
價錢：$930
8）Lacoste Polo 恤
Lacoste 近年翻紅掀起「哥爾夫球」時尚，人氣 Polo 恤、半拉鍊上衣千元下已有交易，基礎設計百搭易襯，帶有低調奢華的時尚感，送給男友日常返工、約會也能配襯出帥氣造型！
Lacoste Black Half-Zip Polo
價錢：$950︱
原價：$1,250
Lacoste Navy Classic Fit L.12.12 Light Piqué Polo
價錢：$606︱
原價：$830
Lacoste Black Classic Fit Long Sleeve L.12.12 Polo
價錢：$870
9）實用皮帶
皮帶就是佩戴多年也可過時的送禮好選擇，Comme Des Garcons、Paul Smith的經典款千元內有交易，採用100％真皮打造性價比高，如果對送禮沒太多頭緒的話，就是永不失手的安全牌！
Comme Des Garçons square-tip leather belt
價錢：$1,028
Paul Smith Artist Stripe belt
價錢：$890
10）太陽眼鏡
太陽眼鏡除了具實際功能，更是近年 Gen Z 大愛的時尚配件。本地品牌 A.Society 的出品性價比高，設計帥氣又實用，而且低調奢華容易配襯。減價後更為抵買，與男友配襯情侶造型也非常完美！
A. SOCIETY Navy
價錢：$570︱
原價：$940
A. SOCIETY Ira Clip-on
價錢：$820︱
原價：$1,400
