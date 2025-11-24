Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

聖誕禮物2025｜聖誕美妝護膚禮盒合集持續更新！DIOR、MAC、YSL等名牌節日套裝巡禮

聖誕節雖然還有兩個月，但已經有品牌在推出全城期待的聖誕倒數月曆Advent Calendar，此外假日系列Holiday Collection都有不少閃亮美妝與護膚品套裝陸續推出，這裡幫你整合各大品牌的聖誕限定系列，準備出動購入聖誕禮物心頭好！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

YSL Beauty 節日限定系列

YSL Beauty未細看聖誕系列，直接就給聖誕倒數月曆迷倒，超瘋狂地有齊品牌皇牌的唇膏、眼影盤、香水、精華等，24件妝品，平時買支唇膏都二百幾，現在月曆裡已經有5支，還有貨裝眼影盤，基本上都好值回票價。各位想要「人間YSL」Rosé同款妝品，就趕快入手吧（根據以往經驗，YSL的倒數月曆都好快搶完，買定離手！）

廣告 廣告

除了Advent Calendar，節日限定妝品都有不少話題產品，如高訂皮革四色眼影盒、絕色時尚啞緻唇膏、情迷水光唇膏、YSL 情迷豐盈唇油、情迷凝亮唇蜜，都換起了「奢金」節日限定包裝；香水也推出了全新LIBRE首款奢金香草調香水，各位YSL Beauty迷要入貨了！

YSL Beauty 節日限定系列

節日限量倒數月曆 $3,000

節日限定高訂皮革四色眼影盒 $690

節日限定絕色時尚啞緻唇膏 $390

節日限定情迷水光唇膏 $400

節日限定YSL情迷豐盈唇油 $400

節日限定情迷凝亮唇蜜 $380

節日限定LIBRE VANILLE COUTURE香水 50ml $1,320

（官方圖片）

（官方圖片）

DIOR 2025 節日彩妝系列

每年聖誕好多美妝迷都非常期待的DIOR彩妝系列，今年以金色鏡面設計為包裝，近期超人氣的傲姿持色雙效閃亮唇釉也推出了珍藏版，100色號Spectacular Nude裸粉閃亮顏色美到不行；999 Spectacular艷紅色號也很適合在派對場上使用；747 Flame相對磚紅的顏色很適合秋冬季，把握節日限定金色包裝買來收藏！

傲姿持色雙效閃亮唇釉 - 珍藏版 $430

SHOP NOW

（官方圖片）

（官方圖片）

另外眼影盤都超美的，有粉、銅、紅等配色也很容易化妝節日妝容，日常妝亦可用粉、裸等色來配搭，也很實用的節日眼影盤。還有highlight的部分都有節日限定版，各位想化閃令令妝的朋友，趕快把它們帶回家！

恆久貼肌亮采蜜粉餅 - 珍藏版 $570

SHOP NOW

高級訂製五色眼影 – 珍藏版 $650

SHOP NOW

恆久貼肌亮采光影液 $430

SHOP NOW

（官方圖片）

（官方圖片）

（官方圖片）

M.A.C 節日限定系列

M.A.C節日限定未來樂園系列亮相！今年已經有不少名牌妝品發布聖誕系列，M.A.C就以未來樂園做主題，並以薄荷綠包裝來吸引一眾美妝迷。閃令令的單品是節日系列基本要有的元素，這次就有新的果凍眼影亮相。另一款如麻糬般質地的光影粉，看起來是綠色，實際上臉跟亞洲肌膚顏色融合起來會調色至自然透亮，可以飽滿蘋果肌，令妝容馬上減齡。

閃耀果凍眼影 $175；彈潤閃爍光影粉 $310；晶透光感護唇膏 $190

閃耀果凍眼影 $175；彈潤閃爍光影粉 $310

還有一款晶透光感護唇膏，外觀水晶糖果，實際是帶珠光的潤唇膏，如疊加在霧面唇妝上，馬上現在流行的果凍嘟嘟唇妝。系列還有很多套裝推出，各位美妝迷，鎖定10月24日SOGO率先上架；10月31日全線登場，又多個藉口入聖誕禮物了！

未來樂園節日聖誕倒數月曆 $1,630

未來樂園眼影盤 $310

水晶鏡光唇蜜 $220

未來樂園節日限定唇膏五件裝 $505

未來樂園節日限定唇膏五件裝 $505

節日限定彩妝單品

晶透光感護唇膏 $190

閃耀果凍眼影 $175

彈潤閃爍光影粉 $310

潤澤緞光唇膏 $200

水晶鏡光唇蜜 $220

節日限定組合

未來樂園眼影盤 $310

未來樂園系列 - 專業化妝掃組合 $815

未來樂園迷你唇膏組合 $235

未來樂園啤啤唇限定套裝 $530

未來樂園節日限定唇膏五件裝 $505

清透煥顏修護面霜及眼霜套裝 $735

未來樂園節日聖誕倒數月曆 $1,630

Laura Mercier La Pâtisserie Mercier 午後漫甜限量節日系列

（官方圖片）

Laura Mercier於聖誕節日，融合法式優雅與甜蜜，推出午後漫甜限量節日系列。系列以傳統法式甜點店為靈感，5款限量套裝全方位涵蓋品牌的暢銷產品，包括眼部彩妝、底妝及身體修護系列，當中有超熱賣的柔光透明蜜粉套裝、柔焦保濕蜜粉套裝，就算無折都長期熱賣的皇牌。

（官方圖片）

另外，潤澤無瑕底妝套裝，裡面有皇牌的柔焦保濕蜜粉以及極緻潤澤養膚底霜；鑽粉幻魅眼影筆套裝，以及奢寵芳香的琥珀香草香氛修護套裝，讓各位LM迷又多個藉口入手心頭好妝品。

Indulgent Icons 柔光透明蜜粉套裝 $380（價值 $530）

Indulgent Icons 柔焦保濕蜜粉套裝 $420（價值 $570）

Flawless Treats 潤澤無瑕底妝套裝 $330（價值 $450）（11月尾正式發售）

Crème de la Crème 鑽粉幻魅眼影筆套裝 $350（價值 $540）

Delicious & Decadent 琥珀香草香氛修護套裝 $760（價值 $943）

Indulgent Icons 柔光透明蜜粉套裝 $380（價值 $530）

Indulgent Icons 柔焦保濕蜜粉套裝 $420（價值 $570）

Flawless Treats 潤澤無瑕底妝套裝 $330（價值 $450）（11月尾正式發售）

Crème de la Crème 鑽粉幻魅眼影筆套裝 $350（價值 $540）

Delicious & Decadent 琥珀香草香氛修護套裝 $760（價值 $943）

NARS 獨家高訂限量聯乘 2025 節日彩妝系列

（官方圖片）

NARS今年聖誕彩妝系列都幾特別，以空靈夢幻為題，包裝以紫色、珠光做到前衛夢幻的感覺。眼影盒除了有百搭亮麗的粉色，也加入粉藍粉紅元素，令大家可以在聖誕派對上嘗試化近年火紅的「粉藍美人魚妝容」。粉藍的冰冷感，也沒想像中難駕馭，在棕色底妝上加少少帶灰調的粉藍色，可令眼妝更有精靈高雅感。

（官方圖片）

（官方圖片）

NARS唇膏都是熱賣單品，聖誕就有Afterglow悅光唇彩的全新限量色號#Intergalactic，透明唇彩注入淡紫色珠光閃粉，低調中透出璀璨光澤。這款帶珠光的唇膏，疊加在低調裸色唇膏Explicit赤吻緞光唇膏#Blame之上，會做到嘟嘟嘴效果但不膩笠。如果化歐美妝的朋友，更可加Precision唇線筆#Spunk勾勒唇形，就變成好像Hailey Bieber、Kendall Jenner的大熱歐美唇妝。

（官方圖片）

[IRIS VAN HERPEN X NARS 限量系列] Explicit 赤吻緞光唇膏 #Blame $330

[IRIS VAN HERPEN X NARS 限量系列] Light Reflecting™ 原生光幻彩蜜粉餅 #Moonwave $370

[節日限量版] Aura 修容身體提亮蜜粉餅 #Skyrocket $500

[節日限量版] Gleam Afterglow 悅光唇彩 #Intergalactic $260

[節日限量版] Ethereal Aura 胭脂組合 #Lightspeed $520

[節日限量版] Ethereal Aura 胭脂組合 #New Realm $520

[節日限量版] Solaris 四色眼影 #Solaris $440

[節日限量版] Cosmic Light Reflecting™ 原生光亮肌精華氣墊粉底盒 $160

[節日限量版] Line & Shine 唇妝組合 I $270

[節日限量版] Line & Shine 唇妝組合 II $270

[節日限量版] 迷你多效彩妝膏套裝 $350

[節日限量版] Climax 睫毛膏組合 $350

[節日限量版] Afterglow 唇頰套裝 $420

RMK 節日限定系列

RMK今年節日系列以「Breeze Bliss Escape」話題的啡銅色做主色，從眼影胭脂盤到眼線筆、唇膏、唇蜜，甚至是眼頰彩妝棒、蜜粉配色都超漂亮。眼影胭脂盤有最基本易用的啡、銅、金色之外，也加入橄欖綠色，有著異國風情的色調，用來做少少的眼妝點綴可增加神秘感。

（官方圖片）

另外，唇妝的部分，絲絨柔彩唇膏有玫瑰米色以及異國棕色，前者會偏冷調的粉橘色，容易配搭日常妝容；後者是較深色的棕色唇膏，輕塗就很顯色，也很適合秋冬季的妝容。帶珠光閃亮的橙色唇蜜，很青春juicy的唇妝顏色，很甜美可口的感覺。還有，綠色彩妝棒可以降紅提亮，配合藍綠色的高光珠光蜜粉，這款在日本女生的美妝vlog也有看過，提亮肌膚又讓肌膚看起來很有神采，趁節日又有個入手好機會。

（官方圖片）

RMK 2025 節日限量版

RMK Breeze Bliss Escape Eyes & Blush Palette 悠風悅色眼影胭脂盤 $490（限量一款）

RMK Eye Defining Pencil 明眸眼線筆 $240（限量兩色）

RMK Velvet Sheen Lip Color 絲絨柔彩唇膏 $290（限量兩色）

RMK Lip Luminizer 透光唇蜜 $240（限量一色）

RMK Radiant Color Stick 光采眼頰彩妝棒 $240（限量一色）

RMK Blissful Air Face Powder 悠風悅色輕透蜜粉 $350（限量一色）

RMK Dewy Melt Lip Color Mini 03 光感透亮唇膏（迷你裝）網店節日限定

Make Up For Ever 節日限定系列

Make Up For Ever都推出節日系列，近期討論度超高的「三文魚色」遮瑕都有出節日套裝，零瑕疵完美遮瑕組合$575（價值$860）就買到雙效粉底遮瑕霜 / 高清隱形遮瑕霜＋多用途弧角遮瑕掃＋HD SKIN高清隱形遮瑕霜＋STEP 1持久保濕底霜＋HD SKIN高清柔肌空氣蜜粉餅＋全效保濕卸妝霜，全部都是熱門單品，在一個禮物組合裡有齊。另外都有眼妝、唇妝、碎粉粉底組合，也是以皇牌產品的組合而成的節日系列，以更抵價錢入手心頭好！

還有人氣HD SKIN高清融肌胭脂光影盤今年強勢回歸，限量版高清融肌胭脂光影盤，自由混合12款不同色調，輕盈柔滑的乳霜奶油質地，推開瞬即與肌膚融合，層疊色彩加強深淺對比，加上持妝、防水、防暈染，一盒就可以處理很多日常及派對妝容，很方便。

Make Up For Ever 節日限定系列

零瑕疵完美遮瑕組合 $575（價值$860）

人生蜜粉餅遮瑕組合 $650（價值$1,045）

超能亮肌養膚組合 $760（價值$1,015）

王牌高清粉底組合 $865（價值$1,210）

星漾光芒眼妝組合 $410-$840（價值$590-$1,020）

星漾冰透唇蜜套裝 $380-$480（價值$535-$635）

玩魅持色蠟筆組合 $560（價值$710）

人生蜜粉餅遮瑕組合 $650（價值$1,045）

超能亮肌養膚組合 $760（價值$1,015）

王牌高清粉底組合 $865（價值$1,210）

玩魅持色蠟筆組合 $560（價值$710）

KANEBO 節日限定系列

日本花王集團旗下的美妝品牌KANEBO，其面霜近期都多了討論度，水潤度高夠滋潤，緊緻晚霜亦成為輕熟肌人士的護膚選擇。到了節日系列，品牌推出「HOPE IS BORN OF DAY AND NIGHT.」主題的特別包裝，找來東京設計大師伊藤桂司製作精美禮盒套裝。今次節日限定套裝有「滋養彈力活肌日霜」及「滋養緊緻修護晚霜」，套裝裡有面霜之餘亦有提拉面膜，而且也有折扣，低至7折入手，買來囤貨或者做聖誕禮物也是個好選擇。

滋養彈力活肌日霜 節日限定套裝（$620；價值$907）

套裝包括：滋養彈力活肌日霜 40g、提拉面膜 2片、滋養緊緻修護晚霜 4g

滋養緊緻修護晚霜 節日限定套裝（$820；價K$1,107）

套裝包括：滋養緊緻修護晚霜 50g、提拉面膜 2片、滋養彈力活肌日霜 4g

官方圖片

Drunk Elephant 節日限定系列

Drunk Elephant的色彩繽紛包裝，確是迷倒很多外協人士。現在品牌推出節日系列，當中有很多皇牌產品都有推出套裝，如C-Luma保濕提亮精華，就有夾埋多肽面霜、抗污古銅精華、綜合維他命眼霜組成套裝，$730有4件皇牌單品，也是個不錯的價位。另外，划算套裝可留意$215的水凝修護套裝，一支潔面乳＋修復乳霜，不用$300買到，可以用來做聖誕交換禮物之選。

按此看Drunk Elephant節日限定系列

Daytime Exhibit 日間亮采套裝（$730） Protini 多肽面霜 50毫升＋C-Luma 保濕提亮精華 15毫升＋D-Bronzi 抗污古銅精華 8毫升＋C-Tango 綜合維他命眼霜 5毫升

Opening Night 晚間煥顏套裝（$790） Bora Barrier 修復乳霜 50毫升＋T.L.C. Framboos 夜間煥顏精華 15毫升＋Mello Marula 潔面乳 60毫升＋Ceramighty AF 明眸修護眼霜 5毫升

A Dew Perspective 水凝修護套裝（$215） Mello Marula 潔面乳 30毫升＋Bora Barrier 修復乳霜 15毫升

Water on Canvas 水彩柔潤套裝（$450） B-Hydra 強效保濕精華 15毫升＋Lala Retro 急救面霜 30毫升＋Lippe Balm 保濕嫩滑潤唇膏 3.8克

Tour de Force 全效煥肌之旅套裝（$215）Beste No.9 潔面啫喱 30毫升＋Protini 多肽面霜 15毫升

A Dew Perspective 水凝修護套裝（$215）

A Dew Perspective 水凝修護套裝 SHOP NOW

Tour de Force 全效煥肌之旅套裝（$215）

Tour de Force 全效煥肌之旅套裝（$215）SHOP NOW

左：Daytime Exhibit 日間亮采套裝（$730）右：Opening Night 晚間煥顏套裝（$790）

Daytime Exhibit 日間亮采套裝 SHOP NOW

Opening Night 晚間煥顏套裝 SHOP NOW

First Aid Beauty 節日限定套裝

有「平替版La Mer」之稱的First Aid Beauty，敏感肌、濕疹肌人士都很推這品牌。其柔膚提亮去角質潔膚片相當有名，可以每天使用的果酸Cotton Pad，用來代替爽膚水，使用後毛孔較清潔，也有亮膚作用，是個去角質、爽膚兼幫忙均勻肌色的好幫手。

另外，去角質磨砂膏以天然去⻆質顆粒，去除⽪膚表⾯的舊細胞，帶來更光滑的⽪膚。當中包含⼄醇酸和乳酸，是幫忙肌膚提亮、改善膚質的α-羥基酸。磨砂膏亦含有10% AHA果酸，令肌膚自然代謝老化角質，有效去除乾燥、粗糙的汗疹，帶來更光滑、更健康的肌膚。現在聖誕有相應的護膚品套裝，都在$400內可以入手，用家想回購囤貨就趁現在有套裝入貨！

潔淨保濕精選套裝 $399

面部與身體暢銷迷你套裝 $249

柔嫩果香磨砂套裝 $259

潔淨保濕精選套裝 $399

面部與身體暢銷迷你套裝 $249

柔嫩果香磨砂套裝 $259

Farmacy 節日限定套裝

美國天然護膚品牌Farmacy，由植物學家Mark Veeder創立，以「從農場到瓶中」的綠色科技理念聞名，在歐美護膚品界非常火紅。此品牌的產品以純淨、安全與環保為核心，特別是追求「Clean Beauty」的人士都很推。加上品牌採用天然、有機、無添加化學成分的製程，產品不含人工防腐劑、香料、礦物油或色素，適合敏感肌與孕婦使用。Farmacy卸妝膏長期熱賣，卸妝力高同時保濕，乾敏肌人士很適用。另外，蜂蜜保濕修復面膜，具抗氧化、亮膚與修復功效，不少敏感肌人士，或者在秋冬季使用效果都不錯。聖誕套裝方面都有包括皇牌產品，如深層雙重潔膚組合、蜂蜜煥采保養組合等，價位在$300內都已經買到，完全可以在禮物限算之內完成的得體禮物！

深層雙重潔膚組合 $249

溫和雙重潔膚組合 $249

蜂蜜煥采保養組合 $249

每日蘋果護唇組合 $289

深層雙重潔膚組合 $249

溫和雙重潔膚組合 $249

蜂蜜煥采保養組合 $249

每日蘋果護唇組合 $289

Leonor Greyl 限定節日套裝

法國天然護髮品牌Leonor Greyl，有不少荷里活級髮型師、歐美KOL也在推薦的髮型用品品牌。其蜂膠精華洗髮露，93%天然配方，因為有強效抗菌力的蜂膠，有助深入毛囊，清除頭皮上的污垢和油脂，淨化抗菌，甚至預防頭皮發炎。洗髮露裡更有野生三色堇，有效舒緩頭皮痕癢、石蓮花則能鎖住水分，在秋冬季容易缺水的季節，令頭皮更滋潤，減低頭皮乾燥、脫屑。中性、乾性或敏感性頭皮都適用。頭皮精華都好出，在洗頭前使用，隨後再沖乾淨，可從頭皮開始護理來強化髮絲。聖誕方面有以下套裝，價位在$450-$650之間，是個不錯的優惠套裝，用來做聖誕禮物也很得體。

皇牌極緻修護套裝 $450

木蘭潤膚護髮套裝 $450

抗氧煥膚活髮套裝 $590

皇牌極緻修護套裝 $450

木蘭潤膚護髮套裝 $450

抗氧煥膚活髮套裝 $590

聖誕倒數月曆2025｜10+款必收藏Advent Calendar大合集！YSL/LANE CRAWFORD搶先看 護膚美妝/香水蠟燭（持續更新）

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

聖誕禮物推薦：

聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025搶先開賣！絕美奢華流星禮盒、24件美妝品、享4件貨裝產品

聖誕倒數月曆2025｜Elemis Advent Calendar低至32折！超抵$4,050入手25件貴婦級護膚品、最平$320買到聖誕套裝

聖誕倒數月曆2025｜Dior Advent Calendar2025比官網更平買到！夢幻馬戲團包裝 Miss Dior香水、傲姿絲絨唇膏、香薰蠟燭