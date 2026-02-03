蛋糕食譜｜肉鬆小貝蛋糕

肉鬆小貝蛋糕? 自己整都好容易！啱哂鍾意咸甜味道既你❤ Pork floss mini cakes

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

蛋糕糊：

蛋黃 3隻

植物油 20g

牛奶 40g

低筋粉 80g

蛋白霜：

蛋白 3隻

檸檬汁 少許

糖 75g

粟粉 10g

抹醬：

蛋黃醬 適量

煉奶 適量

肉鬆 適量





作法:

1 ：



蛋糕糊： 蛋黃加入少許糖拌勻 加入植物油，牛仍拌勻 再加入低筋粉徹底拌勻成 蛋糕糊

2 ：

蛋白霜： 蛋白加入檸檬汁 打至起粗泡 糖1次過加入打至有長尾而不滴落 加入粟粉拌勻成蛋白霜

3 ：

蛋糕糊組合： 把部份蛋白霜加入蛋黃糊中拌勻 倒回蛋白霜中徹底拌勻 放入模具 稍微震出泡泡

4 ：

160度30分鐘 180度焗5分鐘(令蛋糕面乾爽)

5 ：

出爐後倒扣放涼 蛋糕切出所需要形狀備用 必看示範： https://youtu.be/UwS3SaDZYNU?si=KrbbHSm4OeuOg13C

6 ：

抹醬： 蛋黃醬、煉奶混合（按自己口味調節）備用 肉鬆 適量 組合： 蛋糕2片之間及外圍抹上醬，再沾上肉鬆

