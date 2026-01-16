自家製賀年素食咸湯圓食譜！從煮食過程中感受自我修養

你最愛哪款賀年美食呢？湯圓糖水怕太膩？素食達人藍婷今次教大家製作素食咸湯圓！

▲ Cosmopolitan.com.hk





世界有點紛爭，我們更要守住自己的心，冷靜做好事。話多不如話少，話少不如話好。有些外境，我們改不了，就是要自己調整內心。記得以前我經常找一個下午，一個人做鉸子，寧寧靜靜的，就是專心，制心一念的做，把面前的餃子做好；定下來，減少不安、浮燥、埋怨、要求；換來一份沉澱，感受到靈與淨；換來內心呼喚：安份守己、享受獨處、知足、享受一呼一吸、享受內心自在的喜悅。在繁忙工作生活約會中，常聽到有些人約這個約那個，但就是整日急、趕、匆，說話快，不斷講，卻少聽人講。我選擇偶爾要跟自己約會，與自己內心相處。讓每天滾動的心和思緒，得到短暫的停下歇息，是動靜的平衡，讓自己掌握生活的自在。

廣告 廣告

▲ Cosmopolitan.com.hk





新春節日，是熱鬧時應該一起熱鬧，是向大家拜年祝福的時候，當然是要向大家送上吉祥話語送祝福。也想起一個簡單的自家製賀年素食咸味湯圓—「豬事圓滿」，大家可以做來與家人或朋友分享，一方面給大家過年時煎炸以外的選擇，也可以素食代替，接引小朋友或大人，感受一下素食的清新悅樂。有興趣的朋友絕對可以自己在家做，同時可以體驗一下專心做，念念為家人或朋友做，念念想著大家吃得開心又順境；也可以是為自己同時體驗寧靜專注及內心悅樂。

▲ Cosmopolitan.com.hk





▲ Cosmopolitan.com.hk

素食咸湯圓「豬事圓滿」材料及做法：



Step 1

糯米粉加水，搓成湯圓。我在超市買的，用了一包，大概搓了六十粒湯圓。要搓成口感彈牙的湯圓，我建議大家一邊搓一邊加水，當手感搓成的湯圓粉團不會粘手的時候，盆內的粉都給搓進粉團了，就是代表水份剛好，如果粘手，不妨加多少少糯米粉再搓。搓好之後逐小搓成湯圓。

**這個過程，有少少心得分享：當你一邊搓湯圓，也一邊跟自己溝通，如能像湯圓一般，圓圓滑滑總比有稜有角好，做人圓融是自己的收獲，相處令人舒服是修養。**

▲ Cosmopolitan.com.hk





Step 2

素干貝、素丸、素蟹柳，少許，切粒。讓大人朋友吃的時候，口感可以彌補缺肉食的感覺。（當然，這部份是悉隨喜好。這些都是接引初階之法。特別有好多親人小孩仍慣性大魚大肉的，不妨為他們提供其他選擇。只要你不是天天吃，又不會大量吃，只是佔很少的比例也無大影響，那是為初吃素者的權宜之算。）

Step 3

娃娃菜或紹菜切絲。

Step 4

薑片切絲。

Step 5

香菇切粒。

Step 6

放水入鍋煮沸，放入薑絲、娃娃菜絲、香菇粒，素干貝、素丸、素蟹柳粒、加點麻油；稍為煮滾。放入搓好的湯圓，加香菇粉作調味。湯圓滾至見色澤透明，看出變軟黏，就可以。

▲ Cosmopolitan.com.hk





這個咸味湯圓，可以有另一個做法，就是同樣放入薑絲及娃娃菜絲於沸水鍋內，將香菇粒加點鹽油糖粉的調味，炒香；另素干貝、素丸、素蟹柳粒也同時炒香，之後才一起放入鍋內，加湯圓，這就可以不用放香菇粉，只加鹽。

一份家常菜式的「豬事圓滿」，簡單易做！當食得多油炸及過年菜，也可以此食得清新來調劑一下！希望大家2019年都「健康福慧增．吉祥事順心」！

▲ Cosmopolitan.com.hk





About writer

藍婷‧MSc‧AICI‧CIP國際認證專業形象顧問暨培訓導師‧全方位形象明師

藍婷素食轉化個人氣埸記事—

2006-正式開始以企業培训導師身份為企業提供專業形象培訓

2007-取得國際認證專業形象顧問資格

2008-出版了第三本著作！自觉形象工作要内外兼修，身體力行轉為素食

2009-取得澳門兩大酒店培訓合約，培訓近七千名員工；同年至2010亦取得兩大國際品牌全缐美容顧問的培訓工作....出版第四本著作！開始習煉道家的念力醫學“太極五行功”，努力“修煉”

2011–昄依成佛弟子，努力“學佛”。同年到上海三個月訓練年輕音樂表演藝術團隊的專業形象

2012-先後在香港兩大傳媒網站開設“形象”專欄，每周定期更新文章，至今從未間断

2013–開始學習儒家「論語」，努力學習“處世做人”

2014-2018-除了企業培訓工作及開辦不同的公開課程，積極参與支持推行中国文化，推行現代華服，推动環保淨心理念。分别為長者及在囚年青人提供公益教學。2018是素食第十年，在CosmoBody網站開設分享素食種種的「藍婷專欄」

2019–“活得精彩生活形象館”正式启动，開通了“微信公众号”，提供生活形象的多方位分享

網址：http：//www.excitinglife.net 電郵：info@excitinglife.net 微信公眾號：活得精彩生活形象館

FB: https://www.facebook.com/excitinglife.net/?ref=bookmarks

推薦閱讀:

➤ 盤點圈中素食女星，高顏值的秘訣就是不吃肉？

➤ 入門級素食懶人包！營人快餐「素養黃金米」

Follow us on:Facebook: CosmoHK

Instagram: @cosmopolitan_hk

YouTube: CosmopolitanHK

