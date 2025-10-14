意粉食譜｜蕃茄忌廉雞肉長通粉 Creamy Tomato Chicken Penne Pasta

微酸的番茄忌廉雞肉長通粉是夏日開胃之選，而且這個長通粉就算放久了亦不會影響口感，適合帶飯。只需將所有材料放入電飯煲煮熟，就可以享受這道懶人料理。最後撒上巴馬臣起司粉，便當更有芝味！

製作時間: 1小時內

份量人數: 1-2人



食材

長通粉Penne Pasta 1杯240ml的標準

雞胸肉Chicken breast .50g

洋蔥Onion 1/2顆

番茄乾Sun-dried Tomatoes 1大匙（不加也可以）

大蒜Garlic 2瓣

牛番茄Tomato 1顆

羅勒 Basi 1把

鹽Salt .2/3小匙

黑胡椒Pepper 適量

忌廉Cream .1大匙

雞湯Chicken broth 1杯（240ml）

巴馬臣起司粉Parmesan cheese powder .1大匙





作法:

1 ：



- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51115

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com