2025芒草季｜大東山以外 芒草行山勝地5選！有一個落車行幾步就見到滿山芒草 附行山路線建議
踏入11月，又是一年一度的芒草盛開旺季，其中大東山因視野遼闊、芒草密集而被譽為「香港芒草聖地」，但近年大東山的人流絡繹不絕，一到芒草季便人頭湧湧，去年甚至出現等巴士落山人龍！其實香港不少山頭都尋找到這片「秋日金海」，今次就結集香港多個大東山以外的芒草行山勝地，路線有長有短、有易有難，最緊要大家量力而為，選取適合自己的路線，才能安心欣賞美侖美奐的芒草！
芒草行山勝地1. 初級路線：昂坪彌勒山
位於昂坪以北的彌勒山是香港第8高的山峰，其中彌勒山郊遊徑圍繞整個彌勒山山腰， 路線起伏不太大，即使是新手都可以約2小時行完。沿路風景遼闊，能飽覽整個昂坪、鳳凰山及香港國際機場，亦能近距離與往返不斷的纜車合照，當然秋冬季可欣賞芒草搖曳，日落時會看到金黃色芒草，景色醉人。
建議行山路線：東涌》昂坪》 彌勒山郊遊徑》彌勒山》昂坪棧道》東涌
距離：約4公里
所需時間：約2小時
芒草行山勝地2. 初級路線：大老山
位於九龍北部群山東端，被譽為最簡單、難度最低的芒草行山路線，大家可從黃大仙站乘搭18M小巴，到達慈雲山法藏寺落車，一直沿沙田坳道馬路上山，經過吊草岩，續走飛鵝山道便開始見到路邊的芒草，越接近577米的山頂芒草就越茂盛，全程約4小時。再懶一點，可以從彩虹站乘搭的士由飛鵝山道直上大老山氣象站，下車後只要行數步即見到九龍半島的景色，以及滿佈山頭的芒草。
建議行山路線：黃大仙站》慈雲山法藏寺》沙田坳道》吊草岩》飛鵝山道》大老山》原路折返
距離：約8公里
所需時間：約4小時
芒草行山勝地3. 初級路線：大帽山
從荃灣如心廣場乘搭51號巴士，在大帽山郊野公園站下車，沿後設樓梯行幾分鐘便到達大帽山連姐茶水亭及公廁，可補給或去洗手間；之後沿大帽山道上斜，沿路全程行馬路，相對安全易行，愈近大帽山山頂，芒草數量愈多，大多集中在海拔700米以上的區域，山頂看到一大片金黃芒草，亦能飽覽整個新界景觀，景色不遜於大東山。
建議行山路線：荃灣如心廣場》荃錦坳》大帽山道》大帽山雷達站》原路折返
距離：約8.8公里
所需時間：約4小時
芒草行山勝地4. 初級路線：東洋山
東洋山位於西貢區，高533米，每年11月整個山頭都開滿芒草，場面壯麗，是繼大東山之後，芒草量最密集的山頭。一般來說，登上東洋山可經飛鵝山道或井欄樹起步，建議新手們選擇從飛鵝山道出發，沿馬路不斷上斜，至大老坳後再攀登一小段衛奕信徑即達，山頂可看到西貢白沙灣、飛鵝山、大老山等，路線更比大東山更短更易行。
建議行山路線：飛鵝山道》大老坳》衛奕信徑》東洋山》原路折返
距離：約8.4公里
所需時間：約4小時
芒草行山勝地5. 中級路線：大嶼山老虎頭
大嶼山老虎頭位於北大嶼郊野公園擴建部分，其郊遊徑全長3.4公里，在登上海拔465米山頂的沿路，可欣賞到奇形怪狀的怪石陣、在景色開揚的觀景台俯瞰整個愉景灣，行到半山腰至平原之上，更看到一大片芒草田，配上開揚海景，景色與大東山截然不同。不過留意攀上老虎頭一段稍為崎嶇，難度屬中級，適合有行山經驗人士前往！
建議行山路線：東涌》愉景灣廣場》愉景灣涼亭》老虎頭》亞婆塱》奧運徑》望渡坳避雨亭》梅窩鄉事會路
距離：約9.5公里
所需時間：約3.5小時
