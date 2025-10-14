金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋

金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但她卻情歸品牌的防塵袋？因為人氣關係，金智媛目前手執多個合作品牌，包括 BVLGARI、DIOR 及 CELINE 等等，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

貓這種動物很搞笑，你買個貓玩具回來，牠最後最喜歡的一定是那個包裝盒，玩個不亦樂乎。因為在《淚之女王》中飾演洪海仁，讓金智媛收獲大量人氣，也登上了其演藝生涯的其中一個事業高峰。演技和外型皆優的她，在劇集播出後密密出席品牌活動，也和不少一線品牌開展合作，包括 Piaget、DIOR、CELINE、Burberry 等，今個月甚至公布成為 BVLGARI 珠寶腕錶與香水韓國品牌大使，貴氣十足。

但私下的金智媛卻是個打扮很低調的人，前陣子舉辦首爾場粉絲見面會後，她換上格仔襯衫、牛仔褲和Cap帽，看起來就和普通人沒分別。很多人說，一個手袋反映女人個性，而當時金智媛背著的袋子，卻是CELINE裝手袋的黑色防塵袋！

韓國藝人都很重視機場穿搭照片，私服時尚度是一回事，重點是那是品牌賣廣告的時間，合作的品牌全都堆在身上。金智媛的機場照當然也備受關注，因為有合作關係，給記者擺拍時還是會手拿名牌手袋。但別過頭來，她就被拍到把手袋收起，改為用著她固定合作的美容室Kitts hairmakeup的帆布袋。

過往分享手袋時，金智媛也分享自己對手袋這回事沒什麼執著：「我沒有特地帶的手袋，只有一個伴著我整年拍攝而開始變髒的環保袋。」包裹拍攝用的物品的，是金智媛姐姐親手造的手帕，裡面也只有簡單的用品。金智媛曾分享說，自己是撤頭撤尾的「I」型人，喜歡獨處，回家時會對著天花板發呆。對她來說，如果一個空間裡有滿滿的漫畫書和泡麵，而且是伸手可及的距離就是最理想的秘密基地：「光想像就很幸福」。而金秀賢也分享說金智媛沒有經理人，在拍攝會議結束後，會自己戴起帽子和耳機走回家，覺得金智媛非常帥氣。也許現在的藝人魅力不需靠品牌大量堆砌，個人魅力更為可貴吧！

64歲葉蒨文保養狀態極好無喘氣跳唱〈APT.〉！演唱會上穿透視裝背心、對白髮沒焦慮：和阿Lam看上去像雙胞胎

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

少女時代Yuri移居濟州島「退出演藝圈」？女團偶像退隱田園生活的意義是找回生活節奏

少女時代Sunny退圈轉行？學習心理學成培訓導師，解開心結找到新自我：我要鼓起勇氣，在新的環境下用不同的視角看待自己

46歲李孝利從「K-Pop女王」到瑜伽館、民宿老闆：選擇平靜生活，療癒自己也療癒他人