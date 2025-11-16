湯水食譜｜金銀菜陳腎豬骨湯

前幾天經過街市雜貨店，見到陳腎和菜乾，忽然很想喝金銀菜陳腎豬骨湯，所以買了兩隻陳腎和一札菜乾。和其他湯相比，煲菜乾湯需要較多的功夫，但我真是很喜歡菜乾的香味，而且煲出來的湯很清甜，所有湯渣我都很喜歡吃，所以花多少少時間和功夫，煲這湯都值得。這湯好喝又可清熱潤肺，還可以健胃消食和生津潤燥。有沒有人跟我一樣喜歡菜乾的香味？如果有的話，你一定要試下煲這個湯。 #金銀菜陳腎湯 #金銀菜湯 #清熱潤肺

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

白菜仔

白菜乾 1扎(約38克)

紅蘿蔔 1條

粟米 1條

陳腎 2個

南北杏 15克

椰棗 3粒

陳皮 1角

薑 2片

排骨頭 350克

水（電陶鍋） 2.8公升





作法:

1 ：



白菜乾用水沖洗乾淨，浸泡1-2小時，直至軟身，剪掉頭部硬的地方，打開菜葉清洗乾淨，壓乾水，剪小段；新鮮白菜仔一開二，用水沖洗；南北杏和椰棗洗乾淨，椰棗浸泡10分鐘，南北杏浸泡30分鐘；陳皮用水洗乾淨，浸軟，刮囊；紅蘿蔔用水洗乾淨，削皮，切塊；粟米用水洗乾淨，切塊

2 ：

排骨頭用粗鹽醃4小時以上，將醃好洗好的排骨頭和陳腎，用溫室水汆水，再用水洗淨，陳腎切厚片

3 ：

除了排骨頭、陳腎和新鮮白菜仔外，將其他材料放入電陶鍋，加水煲半小時

4 ：

半小時後加排骨頭和陳腎，煲1小時，加新鮮白菜仔，再煲15分鐘即可

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54878

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com