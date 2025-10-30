雪糕食譜｜阿華田雪糕

霸王花湯食譜│霸王花羅漢果湯 潤肺止咳 但兩種體質不宜過度飲用；轉季時份，最怕喉嚨乾涸，要不時煲潤肺潤喉的湯水去滋潤下。霸王花和羅漢果兩樣都有潤肺止咳的功效，加起來就是強強聯手，加一個紅蘿蔔和豬骨去煲已經會很甜很潤，不過這兩種材料都帶霸王花，所以不宜煲太密，一星期一次便可，而陰虛體質和脾胃虛寒的朋友便要留意，不要過度飲用，即睇如何製作霸王花羅漢果湯：

Yahoo Food ・ 1 天前