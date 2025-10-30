Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

雙11優惠2025｜PUMA官網限時折上折低至33折！$140入手芭蕾休閒鞋/Rosé同款Palermo只需$275

越來越多品牌推出雙11優惠！由大熱女星Rosé代言的運動品牌PUMA推出雙11優惠，由波鞋、T恤、運動褲至運動內衣統統有折，而且買夠3件指定減價item即有額外半價優惠，折上折後最平可減至33折，芭蕾休閒鞋、運動Hoodie低至$140，Rosé同款同款Palermo價錢更創新低，$274.5就買到。PUMA的男女裝鞋款不論是價錢或是款式都非常可口，入手整套運動裝備輕鬆達到折上折優惠，大家快趁雙11優惠期入貨吧！

按此查看PUMA雙11優惠

PUMA官網雙11優惠詳情：

滿$399可免費送貨上門。

精選男女減價服飾波鞋，享有3件額外5折優惠！

PUMA波鞋靚色齊碼！$139.5入手芭蕾休閒鞋

進入PUMA官網第一件事當然直奔波鞋區！不少男女同款的波鞋都有折，最吸引是Adelina 2芭蕾休閒鞋，買三件折上折後只需$139.5。此外，80年代出產的PUMA Palermo系列，更是女神Rosé同款波鞋，橡膠鞋底搭配T型鞋頭設計顯腳型纖長斯文，容易搭配任何服飾，今次原價$699的Palermo，折上折後$274.5，價錢相當吸引，大家快來挖寶吧！另外，魷魚遊戲、HARRY POTTER聯名款休閒鞋都有平。

PUMA x HARRY POTTER Palermo 男女皆宜休閒鞋

折上折42折：$370｜ 原價：$890

PUMA x SQUID GAME Palermo 男女皆宜休閒鞋

折上折39折：$345｜ 原價：$890

PUMA x SQUID GAME Easy Rider 男女皆宜休閒鞋

折上折44折：$395｜ 原價：$890

Palermo 男女皆宜休閒鞋

折上折39折：$274.5｜ 原價：$699

Adelina 2 女子芭蕾休閒鞋

折上折39折：$139.5｜ 原價：$359

Adelina 2 女子芭蕾休閒鞋

折上折39折：$139.5｜ 原價：$359

夾單湊數之選 防風外套、Hoodie

最近轉季變涼，這時最適合入手運動服鍛鍊身體。如果在波鞋專區找不到3件貨品，不妨來服裝部尋找抵買服飾，例如運動外套、Hoodie等，在家中當睡衣穿著，或者當行山運動服飾都很合適。如果你正在物色運動服，就把衣服加入購物車中吧，不要等賣光才來後悔，大家快把握優惠期入貨！

BETTER CLASSICS男女皆宜衛衣

折上折35折：$139.5｜ 原價：$399

BETTER CLASSICS男女皆宜衛衣

折上折35折：$139.5｜ 原價：$399

FUTURE.PUMA.ARCHIVE 男女皆宜運動外套

折上折33折：$199.5｜ 原價：$599

FUTURE.PUMA.ARCHIVE Oversized 男女皆宜長褲

折上折33折：$199.5｜ 原價：$599

