首爾好去處｜「首爾之月」熱氣球體驗！成人門票只需$140、百米高空俯瞰漢江日夜美景

韓國首爾最新旅遊景點「首爾之月」大受歡迎，遊客可在汝矣島漢江公園體驗坐熱氣球升空，在100米以上的高空360度俯瞰漢江兩岸日夜美景。15分鐘的熱氣球體驗，每名成人只需$140，小童及長者另有優惠門票。下次去首爾一定要去「首爾之月」，以全新角度欣賞首爾全景及感受熱氣球升空的魅力。

首爾漢江新旅遊景點「首爾之月」熱氣球體驗

首爾市去年試推「首爾之月」（SEOULDAL）熱氣球體驗，現在終於正式長期營運！以月亮作為設計的巨型熱氣球「首爾之月」，旅客可乘坐升空並於約100至130米高空俯瞰整個首爾市景，相當於約43層樓高，全程飛行約15分鐘。玩一次成人票價$140，青少年及長者$112，兒童$84，價錢夠親民！「首爾之月」的外觀設計配合照明、搭乘艙及公園周邊環境色彩，務求成為以漢江為中心、遊覽首爾夜景的新地標性景點，相當令人期待！

韓國｜首爾之月 (Seoul Moon) 門票

價錢：成人$140，青少年及長者$112，兒童$84

首爾市推出「首爾之月」熱氣球體驗。（圖片來源：首爾市政府網站）

遊客可以在汝矣島漢江公園，坐熱氣球飛到100米以上半空欣賞漢江日夜美景。（圖片來源：Facebook@首爾市政府）

全程約15分鐘，每人只需$140。（圖片來源：Facebook@首爾市政府）

「首爾之月」熱氣球體驗

營業時間：

旺季（4-6月，9-11月）：平日（週二至週五）12pm~10pm；週末 10am~10pm（最晚起飛時間9:30pm）

淡季（1-3月，7-8月，12月）：平日、週末及公眾假期 12pm~10pm（最晚起飛時間9:30pm）

飛行時間：約15分鐘

地點：首爾永登浦區汝矣島洞2號汝矣島公園（地圖按此）

交通方式：首爾地鐵5號線汝矣渡口站 （여의나루역）2號、3號出口步行約3分鐘

