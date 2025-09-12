Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
韓國紅葉預測2025｜紅葉最佳觀賞期10月17日起開始 比日本早足足15日
踏入9月，香港仍然是30°C左右的炎熱天氣，加上今年中秋因「閏六月」而延至10月初，秋風似乎要點時間才到～想早一點感受到秋意，可以到韓國一遊！南韓氣象網站「WEATHERi」日前公布最新韓國紅葉預測2025，預料韓國紅葉最快會在9月28日開始轉紅，而紅葉全盛期料會在10月17日起開始，比日本最佳觀賞期足足早15日，如打算在10月中秋前後或10月29日重陽節旅行兼睇紅葉的話，韓國成功賞楓率比較高。
金剛山、雪嶽山9月底轉紅
南韓氣象網站「WEATHERi」的韓國最新紅葉預測表示，韓國各地的9月及10月平均氣溫與往年差不多，韓國熱門賞楓勝地雪嶽山9月底就會開始轉紅，估計會在9月30日起開始，比最快出現紅葉的江原道高城郡金剛山晚2日。至於中部地區就由10月10-22日開始，而南部地區及智異山約於10月13-29日起開始。而最佳賞楓日子是指紅葉開始轉紅後兩星期左右，「WEATHERi」預測五臺山及雪嶽山由10月17-23日起踏入全盛期，而中部地區就由10月28-30日開始、南部地區及智異山約於10月25日至11月4日起。大家如果計劃出發去首爾賞楓，就可以計劃10月中左右出發，甚至可以參加當地一日團，到中部地區觀賞不同姿態的紅葉！
韓國紅葉最佳賞楓時間預測
1. 首爾近郊
北漢山— 10月17日（轉紅）、11月4日（高峰期）
2. 江原道
金剛山 — 9月28日（轉紅）、10月21日（高峰期）
雪嶽山 — 9月30日（轉紅）、10月23日（高峰期）
五臺山 — 10月6日（轉紅）、10月17日（高峰期）
雉岳山 — 10月10日（轉紅）、10月25日（高峰期）
3. 中部地區
俗離山— 10月22日（轉紅）、11月3日（高峰期）
雞龍山— 10月16日（轉紅）、11月1日（高峰期）
4. 南部地區
伽倻山— 10月17日（轉紅）、11月1日（高峰期）
智異山— 10月13日（轉紅）、10月23日（高峰期）
5. 湖南及濟州
內藏山— 10月23日（轉紅）、11月11日（高峰期）
漢拏山— 10月14日（轉紅）、10月30日（高峰期）
