韓國旅遊｜釜山通行證24小時平玩36個景點！親身實測報告：一個步驟竟可用多過24小時、更可盡慳$XXX

去釜山自由行要跑景點，不可不買釜山通行證（Visit Busan Pass, VBP），一張pass已涵蓋到36個釜山熱門景點。時間安排得好的話，即使只有24小時都可以去到6至7個景點，甚至可以慳得更多！Yahoo購物專員親身實測，發現可以賺到超過通行證1倍價值的方法，即使「通行證到期後」仍可以入到景點，想知詳情即睇內文！

釜山通行證由$247起

釜山通行證VBP有實體版及電子版，分為兩種類型，24小時或48小時「計時型」通行證，以及BIG3或BIG5「數量限制型」通行證，精選3個或5個景點使用，可於180日內使用。「計時型」成人收費$301起，而「數量限制型」成人收費$247起；實體版另包含提供3,000韓圜交通費，可以搭地鐵或巴士，之後有需要亦可增值，當作交通卡使用。精打細算的Yahoo購物專員比較過24小時版或BIG3版，由於「數量限制型」通行證的景點分為紫色和藍色兩個類別，而且紫色景點只能選一個，但想去的景點均屬紫色類別，最後決定買實體版的24小時VBP，使用當日直接在釜山站Visit Busan Pass官方櫃台兌換，非常方便。

釜山通行證（Visit Busan Pass）

價錢：$244起

按此前往KKday購買 按此前往Klook購買

VBP目前有36個景點可以免費入場，景點有機會會更改。（圖：Visit Busan Pass網站）

啟動時間由第一個兌換/景點開始計算

是次會主要介紹24小時VBP實體券的用法，及用得其所的貼士。於釜山站2樓大堂的VBP櫃台出示購買憑證和護照，即可兌換24小時VBP實體券。由於Yahoo購物專員想同時兌換24小時VBP包含的釜山觀光巴士一日券，工作人員提醒一旦兌換巴士券就會隨即啟動VBP並開始計算24小時，大家要留意一下。

釜山通行證景點推介1. 釜山觀光巴士

釜山觀光巴士分為紅線、綠線及橙線等路線，各路線均由釜山站出發，方便遊客使用。由於專員要去海雲台，所以乘坐了紅線，途經釜山大橋、UN紀念公園、廣安里海水浴場、龍湖灣遊覽船客輪站、海雲臺海水浴場等，再返回釜山站。不過觀光巴士營運時間較短，班次亦不多，例如紅線的尾班車4:35pm於釜山站開出，如果想全日利用觀光巴士前往多個景點，就要預先plan好行程。

於釜山站的VBP櫃台出示購買憑證和護照即可兌換實體券，一次過領取釜山觀光巴士一日券（圖：Yahoo旅遊）

去海雲台途中在廣安里海水浴場下車觀光，再搭下一班巴士繼續行程（圖：Yahoo旅遊）

釜山觀光巴士

車費：15,000韓圜

地址：釜山站廣場阿里郎觀光酒店前（地圖按此）

上車地點：釜山地鐵1號線釜山站8號出口，或釜山站火車站1號出口

營業時間：星期三至星期日

釜山通行證景點推介2. 海雲台海邊小火車

海雲台Blue Line Park海邊小火車是現時最受歡迎的景點，釜山當局將4.8公里長的東海南部線舊鐵路設施翻新，沿着海岸線運行，可以一路由海雲台尾浦，駛到迎月隧道、青沙浦站、踏石展望台、九德浦及松亭站，沿途可欣賞東釜山秀麗的海岸線，小火車路線旁亦有散步步道，遊客可以於中途站上落。不過要注意，VBP只提供一張海邊小火車的「二回券」，即只可以坐兩次單程，即使同一方向都不能在中途站下車後再免費乘坐，而且膠囊列車需要另外購票。

搭小火車沿途都有很多人散步（圖：Yahoo旅遊）

海雲台Blue Line Park海邊小火車

入場費：12,000韓圜

地址：釜山廣域市海雲台區青沙浦路116（地圖按此）

營業時間：9:30am-6:30pm

釜山通行證景點推介3. 釜山 X the SKY

釜山X the SKY是當地最新的觀景台，位於韓國第二高大廈、海雲台LCT Landmark Tower中，於100層384米高的半空，眺望海雲台廣闊的海景和釜山華麗的城市風光，黄昏時更可以欣賞美麗的日落和夜幕低垂的夜景，最後入場時間是晚上8點半，吃完晚飯去看夜景也不錯。

釜山X the Sky入口（圖：Yahoo旅遊）

在100層高欣賞海雲台日落（圖：Yahoo旅遊）

釜山 X the SKY

入場費：27,000韓圜

地址：釜山廣域市海雲台區迎月路30（地圖按此）

營業時間：10am-9pm（最後入場8:30pm）

釜山通行證景點推介4. 新世界SPALAND

位於新世界百貨的新世界SPALAND，主打在市區可享受的天然溫泉及汗蒸幕，開業以來受遊客歡迎。SPALAND使用從地下1,000米深處抽取的天然溫泉水，館內共有18個溫泉、13個主題式汗蒸幕及戶外足浴池，地方大又舒適，適合觀光完一整天後去放鬆身心。

晚上太夜到SPALAND，只能匆匆逗留約1個小時（圖：Yahoo旅遊）

新世界SPALAND

入場費：23,000韓圜

地址：釜山廣域市 海雲台區 Centum南大路 35 新世界百貨店 Centum City店 1F SPALAND（地圖按此）

營業時間：3-6月、9-11月9am-10pm（最後入場9pm）；1-2月、7-8月、12月8am-11pm（最後入場10pm）

同樣於釜山站出發，釜山塔與釜山電影體驗博物館、釜山特麗愛3D博物館只有一步之遙，可以一次前往。不過時間關係，只去參觀了釜山電影體驗博物館，而且到釜山塔只取了門票而沒有即時入場，專員想看夜景但VBP只能用到這天中午，不過職員表示兌換門票後可以晚上再入場，變延長了VBP的可用時間啦！

釜山通行證景點推介5. 釜山電影體驗博物館&釜山特麗愛3D博物館

釜山電影體驗博物館詳細講解了電影的歷史，以及原理、電影的製作方法、電影節等內容，有不少互動元素，一邊追尋有趣的電影探索故事，一邊輕鬆愉快地體驗電影內容，是韓國最早的體驗式電影博物館。博物館主要為韓文介紹再輔以英文，現場也有互動遊戲，適合家長陪同兒童體驗。

早上先去兌換了釜山塔門票（圖：Yahoo旅遊）

釜山電影體驗博物館在龍頭山公園旁（圖：Yahoo旅遊）

電影體驗博物館的展品有教育意義（圖：Yahoo旅遊）

釜山特麗愛3D博物館即「Trick Eye」博物館，指一種傳統的藝術技術，利用視覺錯覺，讓平面繪畫出現活靈活現的立體感，讓牆壁、地板和天花板上的畫像真實存在一樣栩栩如生的地方，同樣適合家長帶小朋友去玩。

釜山特麗愛3D博物館適合一家人去打卡（圖：Visit Busan網站）

釜山電影體驗博物館&釜山特麗愛3D博物館

入場費：10,000韓圜/ 8,000韓圜

地址：釜山廣域市 中區 大清路126號街 12（地圖按此）

營業時間：週二至週日10am-6pm（最後入場5pm）

釜山通行證景點推介6. 釜山塔

釜山塔是位於釜山市舊市區龍頭山公園內的景點，早於1973年落成，至2021年12月完成翻新重新開放，從高約120米的瞭望台眺望釜山市和海景。專員覺得釜山塔的景色雖然與釜山X the Sky不同，但相對觀景角度較矮，不算很有特色，不過龍頭山公園亦是散步的好地方。

釜山塔的夜景（圖：Yahoo旅遊）

釜山塔

入場費：12,000韓圜

地址：釜山廣域市 中區 龍頭山街 37-55（地圖按此）

營業時間：10am-10pm（最後入場9:30pm）

釜山通行證景點推介7. CLUB D OASIS

CLUB D OASIS與釜山X the Sky同樣位於海雲台LCT Landmark Tower，如果時間安排得宜，其實可以於同一天前往。這個2023年才開幕的奢華溫泉SPA及水上樂園，盡享海雲台美景，更有80米長的無邊際泳池、與天空相鄰的Horizon Bar及無敵海景的溫泉與汗蒸幕，帶給旅客難忘的回憶與極致的身心療癒。使用VBP可免費使用5至6樓的溫泉、汗蒸幕、清水堂及露天足湯，一次入場最多可以用4小時。

能享受無敵海景的桑拿（圖：Yahoo旅遊）

CLUB D OASIS

入場費：30,000韓圜

地址：釜山廣域市海雲台區迎月路30（地圖按此）

營業時間：售票處10am-8pm、付費處10am-10pm、溫泉10am-10pm、清水堂10am-9:30pm、汗蒸幕10am-9:30pm（最後入場 8pm）（每週二為 Clean Day 清潔日，當日提早結束營業）

總結：24小時玩到7個景點

原本第二日專員是想去松島海上纜車，不過遇上天氣麻麻就改去釜山塔，意外發現原來可以預先兌換門票的用法。最後用一張24小時VBP到訪了7個景點，總共入場費129,000韓圜，即約743港元，比購買VBP的價格多出1.35倍，簡直是物超所值，故非常建議自由行客人購買。

釜山通行證（Visit Busan Pass）

價錢：$244起

按此前往Kkday購買 按此前往Klook購買

兌換地點： 金海機場國際旅遊諮詢中心、白淺灘文化村咖啡廳、甘川文化村紀念品商店、準將酒店、釜山松島海灘萬豪費爾菲爾德酒店、釜山旅遊酒店、釜山商務酒店、釜山阿瓦尼中央酒店、水宮酒店、釜山皇冠海港酒店、釜山站VISIT BUSAN PASS官方櫃台。

