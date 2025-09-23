溫黛襲港回顧 1962 年風災釀 183 死 多項紀錄未破 風暴潮重創沙田大埔｜Yahoo

溫黛對本港造成廣泛破壞。在筲箕灣，大批小艇被沖到近岸，大量木材亦散落四周。（圖：政府檔案處）

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙（RAGASA）迫近本港，天文台周二（9 月 23 日）下午已經發出八號烈風或暴風信號，天文台預報本港周三普遍吹烈風至暴風，離岸及高地更吹颶風，相等於十號颶風信號的風力。強颱襲港，總會令不少人想起 1962 年的溫黛（WANDA, 16W/1962）：她在當年 9 月 1 日正面吹襲本港，皇家香港天文台須懸掛十號風球。溫黛成為了二戰後對本港破壞最大的颱風之一，造成 183 人死亡、當中近 130 人是因為風暴潮而喪生；另外溫黛造成 388 人受傷、108 人失蹤、72,000 人無家可歸。

另外，溫黛風力之強勁創下了 5 項紀錄，包括天文台錄得最高 60 分鐘平均風速達 133 公里、最高陣風每小時 259 公里，大老山最高陣風每小時 284 公里，天文台最低氣壓 953.2 百帕斯卡（hPa），至今仍未打破。溫黛亦是唯一令天文台持續風力達颶風程度的熱帶氣旋。溫黛吹襲本港之經過，《Yahoo 新聞》今日跟你一同回顧。

招商局碼頭東面的船隻 "Cronulla"，經歷溫黛襲港後翻沉。（圖：政府檔案處）

溫黛襲港期間，市區都颳起狂風，一架車輛都被吹翻。（政府檔案處圖片）

直接通過呂宋海峽未觸陸地 樺加沙走法類近

溫黛是 1962 年太平洋颱風季第 16 個命名的熱帶氣旋。8 月 27 日，一個熱帶低氣壓在菲律賓以東的西北太平洋形成，位置距離本港超過 2,500 公里。美國聯合颱風警報中心（JTWC）在 28 日將她升格為熱帶風暴，並且根據排序將她命名為「溫黛」（WANDA）。溫黛當時的移動方向相對一致，在到達呂宋海峽前，都是以西北偏西方向移動。8 月 30 日，溫黛以強颱風強度到達呂宋附近，而她當時並沒在呂宋島北部登陸而減弱，在呂宋海峽中線進入南海，這有利於她保持強度以及稍後再進一步增強，這點跟現時迫近本港的樺加沙類近。根據 JTWC 的評估，溫黛在進入南海後仍在增強，1 分鐘最大風速為 95 海里（176 公里）。

皇家香港天文台在 1962 年溫黛襲港後撰寫報告，並且記載了溫黛由西北太平洋移至廣東省的移動路徑。圖表可見，溫黛穿越呂宋海峽中線進入南海，並未受到呂宋和台灣的陸地影響，因此未有減弱。溫黛最後在 9 月 1 日在香港以南掠過，為本港帶來嚴重破壞。（圖：香港天文台）

溫黛移動路徑圖（彩色版本）。這張圖表顯示了溫黛未生成為熱帶低氣壓和熱帶風暴之前，早在 8 月 22 日已經在西北太平洋的加羅林群島附近開始發展，並且向西北偏西方向移動，最後這股低氣壓在 8 月 27 日於菲律賓以東海域，發展成熱帶低氣壓，並在 8 月 28 日增強為熱帶風暴，命名為溫黛。

溫黛在 8 月 30 日進入本港 800 公里範圍。皇家香港天文台在晚上 7 時 45 分懸掛一號風球，其時溫黛集結在香港東南偏東約 740 公里。溫黛短暫向西移動後，再繼續穩定地以時速 19 公里向西北偏西移動，逐漸靠近廣東沿岸，8 月 31 日，天文台預計溫黛會在 9 月 1 日非常接近香港，在下午 4 時 10 分改掛三號風球；並在晚上 10 時 50 分改掛七號風球，即等於現時的八號東北烈風或暴風信號。

風眼曾經過長洲

9 月 1 日凌晨 2 時，溫黛集結在香港東南約 190 公里，其時維港開始吹強風，至於離岸的橫瀾島已經吹烈風，天文台在凌晨 4 時 15 分改掛九號風球。2 小時後，溫黛集結在天文台東南約 90 公里，屬於正面吹襲本港，天文台在早上 6 時 15 分懸掛十號風球。9 時過後，溫黛位處於本港南部水域，在 9 時 50 分集結在天文台以南約 20 公里，香港受溫黛颶風圈籠罩，普遍吹東至東北颶風。11 時左右，溫黛風眼經過長洲，其時風勢一度平靜，之後轉吹東南颶風。溫黛穿越珠江口後，同日下午在新會與中山之間登陸，天文台在 2 時 15 分改掛六號風球，即等於現時的八號西南信號；晚上 7 時 05 分改掛三號風球。

當日，天文台最高每小時平均風速達到 133 公里，最高陣風風速達到 259 公里，最低氣壓達 953.2 百帕斯卡；至於大老山的最高陣風風速更達 284 公里，這四項紀錄一直由溫黛保持至今，尚未打破。

皇家香港天文台紀錄了溫黛襲港前後的氣壓轉變，顯示到 9 月 1 日正面吹襲本港期間，本港氣壓急跌，天文台錄到的最低氣壓 953.2 百帕斯卡，紀錄未被打破。

溫黛為香港帶來颶風，其移動路徑是箇中關鍵：溫黛正面吹襲本港時，一直處於本港以南；她以西北偏西方向移動，由橫瀾島移至長洲，本港長期處於溫黛的東邊，風勢較猛；另外加上溫黛的結構緊密，風力上升速度相當快，本港在短時間內就能吹起颶風。

風暴潮海水湧入吐露港及沙田海

溫黛襲港期間，亦為本港帶來嚴重傷亡和經濟損失，風暴潮正是主要原因。9 月 1 日早上，本港正值天文大潮，溫黛其時亦最接近本港；在新界東，強勁的東北颶風將海水捲入吐露港，加上天文大潮，令吐露港沿岸的沙田、馬料水和大埔完全被海水淹浸。根據紀錄，溫黛在吐露港帶來 3 米的風暴潮，吐露港當時水位達到海平基準面以上 5.03 米，是有史以來最高。

1962 年的沙田、大埔仍未發展成新市鎮，今日的城門河沿岸、林村河下游，當年盡是農田、鄉村。風暴潮的潮水湧入吐露港後，沙田、大埔兩地大量農田和房屋都被淹埋。根據統計，在大埔、沙田及沙頭角地區約 1,600 公頃稻田遭受海水淹沒。夏末的蔬菜，尤其是瓜類品種遭到嚴重破壞，約 700 公頃的菜田被海水淹沒。在沙田，約 3,000 家寮屋損毀；更甚的是，不少居民因為未能及時躲避風暴潮而喪生。根據資料，溫黛在本港造成 183 人死亡，當中 127 人是死於沙田、大埔的風暴潮。

溫黛襲港期間，沙田經歷風暴潮。據當年居民所述，他們一家人住在沙田郵政局的樓上，風暴潮的潮水曾經掩至郵局門口水牌「SHA TIN POST OFFICE」的 S 位置。（圖：香港天文台網頁截圖，由 Lee Pak Fun 提供）

溫黛帶來的風暴潮重創沙田。一艘漁船被風暴潮的潮水沖到內陸，在沙田戲院始停下，事後要由大批人員拖走。（政府檔案處圖片）

溫黛襲港後，大埔的漁船都被沖上岸。（圖：政府檔案處）

船灣海白沙頭洲北面的船隻 "Ocean Venture" 在溫黛風災後擱淺。（圖：政府檔案處）

溫黛襲港距今已超過半世紀，雖然現時社會發展和基建已經遠較當時完善，但當年的風災，時至今日仍有其參考價值：社會要嚴肅注意颱風以至風暴潮帶來的影響。

根據目前天文台對樺加沙的預測路徑，他有機會在香港以南近距離掠過，可能不足 100 公里，而天文台已經表示其颶風圈半徑達 140 公里，如果因素不變，樺加沙的颶風圈有機會覆蓋本港。另外，天文台估計樺加沙最接近本港時，會維持超強颱風強度。

第三，天文台估計樺加沙會帶來顯著風暴潮，目前已估計吐露港水位會在 9 月 24 日早上較後時間至下午初時達至最高，上升至海圖基準面以上 4 至 5 米。因此，身處於低窪地區的市民，應該及早做好防水浸措施，必要時應該離開該處，到安全地方暫避。

