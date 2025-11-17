湯水食譜｜蓮子百合烏雞湯 Lotus Seed Lily Black Chicken

前幾天經過街市雜貨店，見到陳腎和菜乾，忽然很想喝金銀菜陳腎豬骨湯，所以買了兩隻陳腎和一札菜乾。和其他湯相比，煲菜乾湯需要較多的功夫，但我真是很喜歡菜乾的香味，而且煲出來的湯很清甜，所有湯渣我都很喜歡吃，所以花多少少時間和功夫，煲這湯都值得。這湯好喝又可清熱潤肺，還可以健胃消食和生津潤燥。有沒有人跟我一樣喜歡菜乾的香味？如果有的話，你一定要試下煲這個湯。 #金銀菜陳腎湯 #金銀菜湯 #清熱潤肺

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前