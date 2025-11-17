iHerb破萬好評洗護產品64折起！
湯水食譜｜蓮子百合烏雞湯 Lotus Seed Lily Black Chicken
養氣血、養陰潤燥、補益肝腎 請按以下連結訂閱以表支持, thanks.????♀️ YouTube : Alex & Tiffany Kitchen https://youtube.com/channel/UC38w-v1sLBX-aic3f41-Wyw
製作時間: 1小時以上
份量人數: 3-4人
食材
開邊湘蓮 Lotus Seed 40g
乾百合 Dried Lily Bulb 40g
北沙參 Coastal Glehnia Root 40g
玉竹 Fragrant Solomonseal Rhizome 40g
乾淮山 Chinese Yam 5pcs
竹絲雞 (烏雞) Silky Fowl 1pc
瘦肉 Lean Pork 340g
水 Water 4L
作法:
1 ：
詳細做法 及 藥材功效介紹, 請按以下連結查閱 : https://youtu.be/NrqMPQvVs8M
2 ：
首先將北沙參 和 玉竹一起用清水沖洗乾淨後，不用浸泡直接備用
3 ：
將乾淮山、乾百合 和 開邊湘蓮一起沖洗乾淨，然後浸泡15分鐘
4 ：
瘦肉 和 竹絲雞先沖洗乾淨，然後汆水，汆水後用清水沖洗乾淨，然後備用
5 ：
所有材料準備好後，就將全部放入湯煲裡面
6 ：
最後 : 加入清水，再蓋上蓋子煲2小時，煲好前15分鐘加入適量鹽來調味
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/54888
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
