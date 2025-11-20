Black Friday黑五優惠2025｜Oral-B iO Series 3 電動牙刷五五折勁減，入手價僅$467，用歷史最低價體驗更潔淨牙齒！

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

Oral-B iO Series 3 電動牙刷五五折勁減，入手價僅$467，用歷史最低價體驗更潔淨牙齒！

溫提：Amazon已開通香港滿額免運費，可在購買頁面標價的位置見到「無進口手續費押金且免費送貨至香港」。見到「無進口費用押金且 HKD XXX 運費配送至香港」字眼的話，就代表官方會直送貨品至香港，不過就會收取運費。假如貨品不直送香港，都可以選用集運服務。

除了每年要花錢做一次深層洗牙，其實每天用對牙刷，讓口腔日常清潔升級到牙醫級標準，才是保護口腔健康的關鍵。今年 Black Friday，Oral-B iO Series 3 在 Amazon 上直降至 55 折，入手價只要 US$59 （約 HK$467），而且免運費送到家中，如果你一直在用傳統牙刷、或是還停留在舊款電動牙刷，這次真的不升級都對不起自己了。

Oral-B iO Series 3

Oral-B iO Series 3 充電電動牙刷具備了強勁而柔和的微震技術，磁力驅動系統可集中平穩地將能量無消耗傳送至每根刷毛的尖端，並結合了 Oral-B 以牙醫工具為靈感啟發的圓形刷頭獨特設計，猶如享受專業洗牙般的潔淨感受。設有 3 種潔牙模式，包括日常清潔、敏感專用及鑽白拋光，足夠應付不同人士需要。另外，牙刷配備了壓力感應燈，可有助於防止刷牙力時過於大力，保護牙齦和琺瑯質。

Oral-B iO Series 3

內附：

Oral-B iO Series 3 電動充電牙刷

2 個刷頭

旅行便攜盒

Amazon 特價 US$59.99（約 HK$467＋免運費 ）｜原價 US $109.99

立即購買

豐澤售價 HK$699｜原價 HK $1,299

立即購買

