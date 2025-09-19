iPhone 17 教學｜八達通轉移新機失敗？簡單一招解決！新用戶最多可賺 $250 增值額

iPhone 17 系列終於正式開賣，不少朋友都已經急不及待把資料都轉移到新手機上面，香港這邊會多了一個小小的難關，就是八通達的轉移了。因為一般的數據、信用卡等，都能透過一般的轉移程序完成，但就是卡關卡在這一步，怎樣都不能在新 iPhone 的銀包 app 裡找到，其實解法非常簡單！

在最新的 iOS 26 裡，按理應該已經自動把所有已加載到銀包 app 的卡片都轉移過去，但如果使用者真的未能成功轉移，可以參考以下步驟：

在舊 iPhone 的銀包 app 裡把八達通移除 等一陣子後進入新 iPhone 的銀包 app 點擊右上角的「+」符號 選擇「之前的卡」 找「八達通」就可以重新轉移

除了香港八達通之外，很多人現在去外地旅行時也會把當地的交通卡放到 iPhone 裡使用，像是中國大陸的交通聯合 (China T-Union) 或上海交通卡、日本的 Suica、PASMO 或 ICOCA 等，有關的轉移步驟也是一樣的。因此大家在買到新 iPhone 後，先別急著把舊 iPhone 重設賣走，應該確保數據、內容都完整轉移到新裝置才善後。

由 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日(推廣期)，新客戶加八達通到 iPhone 或 Apple Watch 並以 Visa 增值可享高達 HK$250 八達通增值額！新客戶更可透過八達通 App 內的八達通卡面商店免費領取一張卡面。

新客戶用 Visa 信用卡/扣賬卡加八達通入 iPhone或 Apple Watch，並透過 Apple Wallet 或八達通App以Visa 信用卡/扣賬卡為 iPhone 或 Apple Watch 內的八達通完成另一次增值及登記此推廣，可賺 $100 八達通增值額！

新及現有客戶以 Visa 增值可享高達 $150 獎賞

於推廣期內登記此推廣的新及現有客戶，並透過 Apple Wallet 或八達通 App 以 Visa 信用卡/扣賬卡增值iPhone 或 Apple Watch 內的八達通，每次增值 $500 或以上可獲 $30 八達通增值額，即 6% 回贈！每位合資格客戶可於此推廣賺高達 $150 八達通增值額 (即增值 $500 或以上 5 次)！

