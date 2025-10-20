Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

想來一場「Slowcation」嗎？新生代都在追求慢活旅程，「獨旅」熱搜率更大增145%

在瘋狂旅程的行程中，有享受到嗎？活在這個繁忙急速的現實上，新生代在空閒間都會特別想慢下來，旅行步調都會以慢為先，「Slow life」、「Solo traveling」等字眼成為熱搜。你也想來一場「Slowcation」慢活旅程嗎？

旅行步調人人不同，有些朋友見難得放假，去旅行會計劃相當豐富的行程，「Red Eye Flight」早機去晚機返，務求用盡時間去最多地方，更甚是即日來回，測試一日在日本東京可以做到幾多、去到幾多、吃到幾多，成為時間管理大師。

而新生代則來推崇慢活，Pinterest Predicts從數據中得知，關於「慢」下來的生活行程的字眼被熱搜，如「Slow life 慢活」、「Digital detox challenge 科技排毒挑戰」，甚至是「Solo traveling」、「ASMR sleep」等字眼的熱搜度都大增，可見Gen Z、Millennials都會以慢為先，在計劃行程都會寧願安排幾個庸懶早上，睡晚一點再自然醒，而不會將很多據點塞滿放假的行程。

旅遊是生活中用來休息的據點，而休息就是要慢下來好好放鬆，為自己的生活加個「Rest Stop」，睡個覺、看本書、跟朋友好好聊天、慢慢地品嚐一頓飯，甚至在獨旅期用時間去跟陌生人聊聊天，大概就是新生代所追求的旅行步調。

“Staycation hotel” +70%

“Solo traveling” +145%

“Slow life” +60%

“Digital detox challenge” +80%

“ASMR sleep” +165%

「慢生活」也連帶以寧靜、放空空間為題的酒店設計也偏受關注，那怕地點會遠離市區一點，只要是可以讓人感到舒服放鬆，可以慢下來的，都是焦點。更甚是關於幫助入眠的產品都成為熱搜，如枕頭噴霧、助眠精油、舒服睡衣也是熱搜單品。你也想來一場「Slowcation」慢活之旅嗎？

助眠單品推薦：

This Works Bedtime Bliss Kit

減價：$258.5；原價：$430.5

SHOP NOW

This Works Bedtime Bliss Kit

NEOM Perfect Night's Sleep Wellbeing Discovery Collection

價錢：$525

SHOP NOW

NEOM Perfect Night's Sleep Wellbeing Discovery Collection

KIKI Health Magnesium Oil 125ml

價錢：$131.5

SHOP NOW

KIKI Health Magnesium Oil 125ml

