「真．法國女人」特質，由美魔女上司Sylvie教你！灑脫帥氣完勝女主Emily
Netflix愛情輕喜劇《Emily in Paris》，其異國戀愛劇情極具爭議。在云云討論當中，美魔女老闆Sylvie Grateau（Philippine Leroy-Beaulieu飾）也是焦點，除了因為Sylvie的法式穿搭好品味之外，還有哪些特質備受大家喜愛，完勝大家口中的「討厭鬼」Emily（Lily Collins飾）？
1）完美駕馭開放關係 不討好他人
Emily在劇集中最為人咎病的就是面對感情拖拖拉拉，與Gabriel、Alfie、Camille的四角戀反反覆覆，又希望與情敵Camille保持朋友關係，各方皆要結不結、要分不分的，令多段戀情十分糾結而不爽快。大家亦說：「是要糾纏到100歲嗎？」及「情節不斷重覆真的很悶」！
Sylvie面對開放式關係則非常爽快，周旋於「丈夫」Laurent G、情夫Antoine、小鮮肉攝影師Erik de Groot之間，除了能快速地轉換心情而不會陷入糾結，自信公開與小鮮肉的戀愛關係，而得知丈夫與其他女士交往時，亦只是耍小手段輕輕「報復」不放大情緒。忠於自己、以己為先而不受控於任何人，魅力滿分！
Sylvie in Paris教會我們的事：面對感情爽快俐落，不要凡事以對方為中心，亦不要打算討好所有人，應愛就愛應分就分，依照自己的心意自在地享受戀愛吧！
2）French Chic穿搭 展現「骨子裡」性感
Emily的色彩繽紛穿著，一向被認為俗氣又混亂，相反Sylvie則展現完美的French Chic，以合身的剪裁及俐落的風格突顯身材及個性，舉手投足間流露「法國女人」的性感，完美演繹「高手不做多餘事」。飾演Sylvie的Philippine Leroy-Beaulieu現年已61歲，母親是Dior的高層故此從小吸收時尚見識，經年月經驗懂得突顯身材的優點，主力露出香肩、長腿不過於性感又賞心悅目。
第4季最為人所津津樂道的，必定是「報復」丈夫與前女友有染的「復仇裙」，爽快撕開裙擺變成高衩裙，超級帥氣！
Sylvie in Paris教會我們的事：不要讓外物掌控自己的風格，深入了解自己的優點，透過衣裝展現自我，才是真正最適合自己的衣著打扮。你有好好了解過自己的長處嗎？
3）工作時寸土不讓 下班後認真生活
Emily就如普通打工仔的寫照，工作就是生活的全部，喜愛工作也不行嗎？但法國廣告公司的同事亦經常提及： “We work for life” 生活才是基本。Sylvie工作時寸土不讓，面對客戶進取工作能力極強，當Emily得罪客戶Pierre Cadault時，亦出盡努力挽回客人。但這位女強人下班後絕口不談公事，只用心享受生活、經營品味，平衡工作與生活的她，真是極具魅力！
Sylvie in Paris教會我們的事：工作不是生活的全部，認真地過生活才能讓自我變得更有深度及有趣，找到適當的平衡非常重要！
4）做自己認為對的事 不向惡勢力低頭
Sylvie堅強又完美的外表，卻隱藏著脆弱的內心，第4季勇敢揭開自己的傷疤，公開前老闆對員工的性騷擾。即使對自己的現職有影響，亦不向惡勢力低頭，做自己認為對的事。同時亦令Sylvie的角色更具立體感，有經歷才能成長，成就更好的自我。對比Emily年紀輕輕卻有「偶包」希望事事完美，灑脫的Sylvie教會大家如何接受生命的不完美，難怪大家都想成為Sylvie！
Sylvie in Paris教會我們的事：將每一道「黑歷史」化成經歷，勇敢成長及面對自我，經深思判斷後，對的事就勇敢去做吧！
5）傲嬌尖酸刻薄 卻真心對待愛人、朋友
Sylvie劇中經常展現 “Older and Wiser” 的處事風格，雖然言談尖酸刻薄，傲嬌不太理會別人的感受，但其實處處展現出Sylvie真心對待愛人及朋友的烈女個性。例如口中經常不滿Emily，但卻為Emily的飛機機位升級；又例如丈夫的事業出現危機，二話不說就為丈夫聯絡「極具個性的母親」，花盡心力為對方解決問題。相比起Emily希望討好所有人，卻不知不覺間傷害所有人，Sylvie的真心真意更令人欣賞！
Sylvie in Paris教會我們的事：忠於自我同時完美處理人際關係，向摯愛、朋友奉上真心不求回報，凡事親力親為為對方送上最好，愛錫朋友及愛人的Sylvie就是帥氣！
相關文章：《Emily in Paris》「美魔女上司」Philippine Leroy-Beaulieu原來已經61歲！優雅地老去的模範：比較關心我還能愛人嗎
