名錶入門｜Rolex、Cartier...人生第一隻名錶點揀好？考慮5個問題零難度投資合適自己的名牌腕錶

不少在職場拼搏稍有時日的小資組們，是否覺得正是合適的時機，花點積蓄投資人生第一枚名牌腕錶犒賞自己了吧？一枚既體面又耐看的名錶不但能提升專業形象，亦能彰顯個人的自信及品味。但對名錶沒甚研究的新手們，又能從何入手為自己挑選合自己心水的名錶入門款呢？

名錶入門前先問自己5大問題

挑選腕錶是一件非常個人及主觀的事，沒有絕對的正確答案。要入手一枚有質量的名錶至少都要5位數字起跳，選購前多做功課，多了解自己需要十分重要。在茫茫的選擇中，如何可以挑選一款合適自己的腕錶，毫無頭緒的新手們不妨考慮以下幾個問題：

1. 一週中自己最常的穿衣風格

2. 工作性質及職場環境

3.手腕的大小

4. 預期大多數會在甚麼場合配戴這枚腕錶

5. 特別偏好（例如有否心水品牌？只想選機械錶？）

價錢非No.1考量？ 買錶最緊要係初心？！

作為預算不多的新手而言，比起腕錶的價錢，也許了解自己買錶的初心，更是應該首要考慮的事。畢竟是要買一枚與自己氣質合襯，又能常配戴的腕錶。以價錢先決，將價就貨的話，可能就走進了為買而買的死胡同裡，完全忽略了自己當初買錶的真正用意。想想自己買錶的原因：是簡單的為了買一枚有質量的日常腕錶獎勵自己？是想提升個人魅力？或是因為工作需要一枚體面的腕錶？能誠實的回答自己這個問題，其實已經能為之後腕錶的選擇找到一個大方向。

Cartier的百年經典Tank系列腕錶，設計簡約，辨識度高，價錢親民，官方售價HK$21,900， 就連人氣韓團BLACKPINK成員Jisoo都經常戴著出鏡。

如果只是想找一枚日常都能配戴的腕錶，那麼腕錶的款式及材質，能否配合你平時著裝打扮的風格，便是你的考慮因數。比起奪目的設計及顏色，簡單的設計或經典的款式，會否是更長青耐看更百搭的選擇？Cartier的百年經典Tank系列腕錶，設計簡約，辨識度高，價錢親民，官方售價HK$21,900， 就連人氣韓團BLACKPINK成員Jisoo都經常戴著出鏡。

Cartier Tank Must 腕錶，小型款，SolarBeat™ 光電機芯，精鋼，非動物材質錶帶 ，官方定價HK$21,900

如果旨在提升個人魅力，腕錶的款式設計及品牌選擇就變得非常關鍵，當然還要視乎你想挑選的是搭配正式場合的正裝錶（Dress）還是運動款（Sport）；偏好時尚設計（Modern）或是經典款式（Retro）。Dress Watch 而言，Omega經典的De Ville 碟飛 Prestige典雅系列是不錯的入門之選。而 Tudor 的 Pelagos 是專業潛水腕錶，更於 2015 年的日內瓦鐘錶大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève, GPHG）中獲得運動腕錶大獎。

IWC Pilot's Watch Mark XVIII 設計簡約，款式經典，官方售價 HK$35,300，是品牌中的入門不二之選。

因工作需要一枚體面的腕錶，希望能提升個人的專業形象，或許是普遍大家想入手人生第一枚名錶的原因。對於預算不多，但已在職場工作數年的新手而言，可能大眾耳熟能詳的品牌及經典的錶款是穩妥的選擇。Rolex、Panerai、Omega及IWC等奢華的品牌或讓不少新手卻步，但不妨看看品牌中簡約及入門款，也許不如大家以為的遙不可及，或偶有符合大家Budget的心水。例如 IWC 的 Mark XVIII設計簡約，款式經典，官方售價更是 4 萬有找；Omega的 Seamaster Diver 300M系列；Rolex的Explorer、Air-King以及Oyster Perpetual都是熱門的入門之選。

Rolex Air-King今年換上3230型機芯，更將數字「5」 改成雙位數的「05」 ，讓錶面整體視覺變得更加平衡。

腕錶大小同樣重要

有些女生偏好買較大的腕錶，看起來手腕能顯得更幼。但買錶最緊要合適，錶長(lug to lug)，即上錶耳到下錶耳的距離，盡量避免超過手腕的寬度，不然佩戴時會有不適感，腕錶亦會容易撞花。與其看著官網上的數字作參考，在買錶的時候，不妨身穿常戴腕錶出席的場合服飾作參考，試戴時將手垂低，看看鏡中的腕錶和自己是否合襯吧。

人氣韓團 BLACKPINK 的成員 Lisa 是Rolex迷，年紀輕輕就擁有多枚Rolex Lady Datejust。

新手買錶前做功課，在哪裡得到名錶資訊？

最近有名錶雜誌的推出，Tatler GMT雜誌，內容跟日內瓦的GMT出版社合作開發。這本雜誌可以說是一本名錶入門的讀物，讀者可以輕鬆地得到亞洲和瑞士的鐘錶文化知識，豐富想投資名錶的人的市場動態，甚至可以了解到名錶收藏家對於投資哪款錶的心得，想更深入地認識名錶，留意此名錶讀物。

Tatler GMT雜誌

此外，現在一上網其實就已經可以找到各式各樣的名錶資訊，相當方便。而現在大家在尋找錶款都好精明，也有很多坊間實體買賣名錶的店會開設網上平台，進行買賣名錶之餘，甚至可以看到相關的名錶知識與名錶現時的買賣價位，包括由本地腕錶愛好者Austen Chu和Sean Wong，在2020年創立的Wristcheck腕錶交易平台，會有專業團隊驗證手錶，報價及售後服務都確保用戶購物有保障，同時網站亦有名錶解說文章，可以買錶前方便做功課。

想買名錶之前，可以先做功課，到一些手錶買賣平台看看價位。（Getty Images）

訂下預算幫你篩選心水腕錶

對於大多數想入手人生第一隻腕錶的新手而言，價錢或是他們的首要考量。在預算不多的情況下，新手們可儘量在品牌的知名度及款式上找平衡，功能上選擇基本計時款就好了，切忌貪心。誠實回答以上問題，了解自己的需要及喜好後，相信大家已找到大致的方向。

想買經典款但預算又不足夠買到心水品牌？想買陀飛輪但預算只能買到新進的品牌？那麼在你訂下的預算內，你更願意作出哪些取捨呢？口裡說不，銀包卻很誠實。在了解自己的喜好後，當初訂下的預算就能幫你在花多眼亂收窄目標範圍了！

了解自己的喜好後，當初訂下的預算就能幫你在花多眼亂收窄目標範圍了！（Getty Images）

