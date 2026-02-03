情人節心理測驗｜單身貴族過來 三個選項看你未來伴侶是什麼類型和何時發展新戀情

情人節將至，總喚起大家想好好戀愛的願望。如果現時單身的你，身邊還未有心儀對象，但非常渴望找到適合自己的另一半，可試玩以下的大眾占卜，看看命運之輪是否已轉到你身上，又或者會找到甚麼類型的對象。

以下有三項選擇，請靜心，三個深呼吸後，揀選你最有感應的牌組。

情人節心理測驗選A的朋友

心儀對象會否出現

揀選第一張牌的你，是否玩錯占卜了（笑），你本身背景、能力、條件十分好，或者身邊很多人都對你興趣，但你就是看不上眼；又或者你對於現實生活感到壓力沉重抖不過氣來，根本撥不出精神心機來經營關係或談情說愛。現時的你，對生活及身邊一切更感疲倦，只想下班以外的時間用來休息獨處。或許你需要一個成熟、獨立的另一半，既體諒你的忙碌，又明白你的心情；不過話說過來，要求太高也阻礙了自己的擇偶機會，人無完美，不要太執著。

你可能會遇到的心儀對象

金牛座 （或於4月中－5月中期間出現）

個性較自我中心及自我，說話直腸直肚

喜歡吃喝玩樂、享受人生

要求對象既成熟實際，愛美食，審美品味高

情人節心理測驗選B的朋友

心儀對象會否出現

你平日給人印象可能很溫柔和藹又脾氣好，可是你底子裡卻喜歡大男人／大女人的對象，更需要替你帶來不一樣的人生體驗，簡單來說：對方越壞，你越喜愛！也喜歡被對方保護與支配的慾望，祈望對方能在自己迷惘時提供指引，引領你走下一步。如果對方態度不夠強勢，反而與你一樣十分溫文和善，會令你失去興趣，因為你不是找雙生兒，而是找不一樣而刺激的另一半。不過注意，個性相差太大，優點是可以互補，但也會造成互不了解及相讓，要懂得取捨，也不要替自己劃地自限。

你可能會遇到的心儀對象

水瓶座 （或已於1月中－2月中期間出現）

個性獨立自我、喜歡當領先於人的先鋒

喜歡獨一無二的事物，不愛性格過份依賴、溫馴的另一半

需要與另一半有靈性、知識上的交流，一起共同成長

情人節心理測驗選C的朋友

心儀對象會否出現

你是一個謙謙有禮又大方的人，經常站在別人身後幫助他人，卻低調不領工，本來個性十分吸引。但問題在於，你為人也太過於保守穩陣，雖然沒甚麼人討厭你，但到時要選擇喜歡的人時，會認為你好像有點兒悶蛋，沒甚朝氣。然而，如果某些對象已到了想穩定下來的狀態，甚至乎以結婚計劃為前題的交往，你卻是合適人選。要注意做人謙和是好事，但太過著重他人想法以致人云亦云，而沒了自己的個性，反而失去個人魅力。

你可能會遇到的心儀對象

天秤座 （可能於9月中－10月中期間出現）

溝通能手，能在任何場面中應付自如，不失大體

彬彬有禮，與人友善，能言善辯

學識廣博，喜歡學習和看書，自我增值，喜歡玩練腦遊戲

需要與另一半有靈性、知識上的交流，一起共同成長

12星座專欄 by Celia

「神婆辦公室」占星師、塔羅師，家有2貓，願望可以每天與愛貓s同處工作。盼能以占星幫助他人撥開雲霧，尋找方向。

神婆辦公室 IG

「神婆辦公室」Celia 占星師、塔羅師

情人節約會噴香水在耳背原來未夠撩人！令男生著迷的8個心機噴香水秘訣

