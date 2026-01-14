情人節不只2月14日！一年14個情人節逐個數 單身貴族都有專屬的「單身情人節」

若然大家無法在情人節正日慶祝，其實也不用擔心。事關一年原來有14個情人節，而且每個月都有特別意思，情侶們喜歡何時慶祝都沒有問題！就算是單身人士，都有一個專屬情人節，可以與朋友大肆慶祝！

第一個情人節）1月14日「日記情人節」

顧名思義「日記情人節」就是讓情侶交換戀愛日記，互相記錄未來一年發生的事情，將所有甜酸苦辣一一記低，亦象徵二人會攜手走過來年。當他日拿出日記一起回味時，必定相當感動！日記要選擇一本足夠撰寫未來365天的一點一滴，而且可以挑選另一半喜歡的款式或者公仔，一定能令對方感受你的濃情蜜意。

「日記情人節」讓情侶們互相交換戀愛日記，將未來一年發生的事情記錄下來，非常有意義。（ Getty Images ）

第二個情人節）2月14日「西方情人節」

「2月14的約會，這個日子掛念誰～」這一天相信大家都不會感到陌生，現時大部分情侶主要都是慶祝此情人節，大家會在當日向另一半送贈朱古力、鮮花等禮物表達心意，亦會共晉燭光晚餐。而在日本，女生更會選擇在這天向心儀的對象表白。

這一天相信大家都不會感到陌生，現時大部分情侶主要都是慶祝此情人節。

第三個情人節）3月14日「白色情人節」

起源於日本的白色情人節其實是讓男生在2月14日收到女生表白的禮物之後，作為回禮的一天，告訴對方自己的心意。如果女生在這天收到心儀男生的禮物，真的可喜可賀，因為你成功脫單！現時亦有情侶假若錯過了「西方情人節」，都會選擇在這天補祝呢！

如果男生在「白色情人節」向女生回禮，代表喜歡對方，彼此心心相印。（Getty Images）

第四個情人節）4月14日「黑色情人節」

單身人士在這天有福了，因為「黑色情人節」是專為他們而設！單身貴族會在這天以黑色裝束示人，亦會品嚐黑朱古力，飲黑咖啡，感受另類的節日氣氛。同時大家會相約身邊的單身朋友一起gathering，慶祝單身萬歲，即使沒有伴侶，仍然可以過一個溫暖的情人節，為彼此打氣！

單身人士會在「黑色情人節」以黑色裝束示人，感受另類的節日氣氛。（Getty Images）

第五個情人節）5月14日「黃色與玫瑰情人節」

黃色和玫瑰，究竟與情人節有什麼關係？春天的5月是郊遊的好日子，亦是玫瑰發芽的時節，情侶們會選擇在這天的情人節到戶外拍拖放電，輕鬆一下，亦會向對方送上玫瑰花。而單身人士亦可以在此日穿上黃色衣物，表示自己仍是available，可以接受別人追求！

情侶們會選擇在這天的情人節到戶外拍拖放電，輕鬆一下，亦會向對方送上玫瑰花。

第六個情人節）5月20日「網絡情人節」

相信大家都知道「520」代表我愛你，但原來這天是網絡世界的愛情節日，當初是由網民發起的第一個網絡固定節日。現時很多人都會選擇在這天向心上人表白，而熱戀中的情侶就會在當日求婚，或者註冊結婚，希望在520的日子互訂終身，愛對方一生一世！

在別具意義的日子求婚或者註冊結婚，必定能令另一半無比感動，為婚姻留下完美回憶！（Instagram@jenniferyuuu）

第七個情人節）6月14日「親吻情人節」

6月14日「親吻情人節」又叫「kiss day」，意指相愛的情侶在這日不需再感到害羞，可以大方地「和情人深深一吻來代替講話」，表達濃情蜜意，皆因一個簡單親吻就足以抵擋所有形形式式上的禮物！在疫情之前，世界各地亦會在kiss day舉辦不同性質的「親吻大賽」來慶祝。

在「親吻情人節」，戀人們可以大方地「和情人深深一吻來代替講話」！（Getty Images）

第八個情人節）7月14日「銀色情人節」

「銀色情人節」起源於韓國，這天對戀人們來說是無比重要，皆因他們會帶另一半回家見家長。既然已經確認雙方的地位，當然少不了要互相送贈飾物。根據韓國習俗，當日愛侶會用銀戒訂婚，或是送銀製禮品、飾品給對方，所有洗費都會由長輩負責！

如果大家想向另一半送上銀飾，可以選擇在「銀色情人節」呢！（Getty Images）

第九個情人節）農曆7月7日「七夕情人節」

「七夕」一直是一個富有浪漫色彩的中國傳統節日，相傳凡人牛郎戀上織女，令玉皇大帝大怒，要將兩人分開，只限兩人在每年農曆7月7日，在鵲橋相會。在台灣，許多地方更會放煙花慶祝七夕，讓情人們一起欣賞璀璨的煙花，共度情人節，無比浪漫！

在台灣，許多情侶會相約一起欣賞煙花，慶祝七夕，相當浪漫呢！（Getty Images）

第十個情人節）8月14日「綠色情人節」

想不到原來情人節都可以與綠色、大自然有關！「綠色情人節」來自於東歐捷克、斯洛伐克等國家，原意是想提倡環保、綠色及樂活精神！情侶們會相約對方參加戶外活動，或是到郊外親親大自然，享受清新空氣，放鬆一下。

情侶們會在「綠色情人節」到郊外親親大自然，享受清新空氣，放鬆一下！（Instagram@wongtsuiyu）

第十一個情人節）9月14日「音樂情人節與相片情人節」

音樂從來都可以促進大家的情感交流，在「音樂情人節與相片情人節」當日，很多地方都會舉辦不同的音樂盛事，戀人們會在活動中，向朋友及同事介紹另一半，與大家分享喜樂。今年多了很多大型音樂會舉行，不妨趁機聽歌之外結識朋友，看看會否有幸遇上心儀對象！

秋季可以搞秋季旅行，去Camping，認識新朋友。（Getty Images）

第十二個情人節）10月14日「葡萄酒情人節」

情侶共晉晚餐，怎能沒有美酒相伴？在充滿詩意的秋天，更要有葡萄酒呢！戀人們會在10月14日這天，相約在一間富有浪漫情調的餐廳享受燭光晚餐，喝着葡萄美酒，共度甜蜜時光。在柔和的燈光襯托下，一起分享對未來的憧憬，相當溫馨！

情侶享受燭光晚餐，當然要有美酒相伴！（Instagram@paisleyhu）

第十三個情人節）11月14日「橙色情人節與電影情人節」

原來11月的情人節是「橙色情人節」，亦有「電影情人節」之稱，流傳自日本東京。電影情人節大家都會聯想到與伴侶看浪漫電影，這個不太難理解，不過橙色情人節又是什麼來頭呢？據說在11月這季節的植物由紅轉橙黃色，就取其意境來給1114一個橙色情人節的名字。

不過網絡上流傳更有趣的，是單身朋友在這天不去看電影，而是去喝橙汁。「橙」的廣東話跟「慘」的發音很相近，是有諷刺的意思嗎？（誤）

在這天的情人節，大家不妨重溫過往美好片段，看一套浪漫感人的電影！（Getty Images）

第十四個情人節）12月14日「擁抱情人節」

12月除了是聖誕節之外，亦是浪漫的「擁抱情人節」！一對情侶走過一年的春夏秋冬，經歷過高低起跌，能繼續在一起，實在不易，一於在這天與對方來個情深抱擁，感謝雙方的陪伴！就算在大街大巷，大家都不用害羞，可以盡情擁抱另一半，讓世人見證你倆的愛情，為寒冷的冬日加上甜蜜溫暖感覺！

一對情侶走過一年的春夏秋冬，經歷過高低起跌，能繼續在一起，實在不易，一於在這天與對方來個情深抱擁，感謝雙方的陪伴！（Instagram@ghlchan）

不論大家喜歡那一個情人節，都要緊記「其實愛對了人，情人節每天都過～」祝大家情人節快樂！

