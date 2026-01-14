跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
情人節不只2月14日！一年14個情人節逐個數 單身貴族都有專屬的「單身情人節」
若然大家無法在情人節正日慶祝，其實也不用擔心。事關一年原來有14個情人節，而且每個月都有特別意思，情侶們喜歡何時慶祝都沒有問題！就算是單身人士，都有一個專屬情人節，可以與朋友大肆慶祝！
【按此睇】情人節戀愛小天才秘笈！禮物驚喜、訂餐廳吃甜品、扮靚變女神全攻略
第一個情人節）1月14日「日記情人節」
顧名思義「日記情人節」就是讓情侶交換戀愛日記，互相記錄未來一年發生的事情，將所有甜酸苦辣一一記低，亦象徵二人會攜手走過來年。當他日拿出日記一起回味時，必定相當感動！日記要選擇一本足夠撰寫未來365天的一點一滴，而且可以挑選另一半喜歡的款式或者公仔，一定能令對方感受你的濃情蜜意。
第二個情人節）2月14日「西方情人節」
「2月14的約會，這個日子掛念誰～」這一天相信大家都不會感到陌生，現時大部分情侶主要都是慶祝此情人節，大家會在當日向另一半送贈朱古力、鮮花等禮物表達心意，亦會共晉燭光晚餐。而在日本，女生更會選擇在這天向心儀的對象表白。
第三個情人節）3月14日「白色情人節」
起源於日本的白色情人節其實是讓男生在2月14日收到女生表白的禮物之後，作為回禮的一天，告訴對方自己的心意。如果女生在這天收到心儀男生的禮物，真的可喜可賀，因為你成功脫單！現時亦有情侶假若錯過了「西方情人節」，都會選擇在這天補祝呢！
第四個情人節）4月14日「黑色情人節」
單身人士在這天有福了，因為「黑色情人節」是專為他們而設！單身貴族會在這天以黑色裝束示人，亦會品嚐黑朱古力，飲黑咖啡，感受另類的節日氣氛。同時大家會相約身邊的單身朋友一起gathering，慶祝單身萬歲，即使沒有伴侶，仍然可以過一個溫暖的情人節，為彼此打氣！
第五個情人節）5月14日「黃色與玫瑰情人節」
黃色和玫瑰，究竟與情人節有什麼關係？春天的5月是郊遊的好日子，亦是玫瑰發芽的時節，情侶們會選擇在這天的情人節到戶外拍拖放電，輕鬆一下，亦會向對方送上玫瑰花。而單身人士亦可以在此日穿上黃色衣物，表示自己仍是available，可以接受別人追求！
第六個情人節）5月20日「網絡情人節」
相信大家都知道「520」代表我愛你，但原來這天是網絡世界的愛情節日，當初是由網民發起的第一個網絡固定節日。現時很多人都會選擇在這天向心上人表白，而熱戀中的情侶就會在當日求婚，或者註冊結婚，希望在520的日子互訂終身，愛對方一生一世！
第七個情人節）6月14日「親吻情人節」
6月14日「親吻情人節」又叫「kiss day」，意指相愛的情侶在這日不需再感到害羞，可以大方地「和情人深深一吻來代替講話」，表達濃情蜜意，皆因一個簡單親吻就足以抵擋所有形形式式上的禮物！在疫情之前，世界各地亦會在kiss day舉辦不同性質的「親吻大賽」來慶祝。
第八個情人節）7月14日「銀色情人節」
「銀色情人節」起源於韓國，這天對戀人們來說是無比重要，皆因他們會帶另一半回家見家長。既然已經確認雙方的地位，當然少不了要互相送贈飾物。根據韓國習俗，當日愛侶會用銀戒訂婚，或是送銀製禮品、飾品給對方，所有洗費都會由長輩負責！
第九個情人節）農曆7月7日「七夕情人節」
「七夕」一直是一個富有浪漫色彩的中國傳統節日，相傳凡人牛郎戀上織女，令玉皇大帝大怒，要將兩人分開，只限兩人在每年農曆7月7日，在鵲橋相會。在台灣，許多地方更會放煙花慶祝七夕，讓情人們一起欣賞璀璨的煙花，共度情人節，無比浪漫！
第十個情人節）8月14日「綠色情人節」
想不到原來情人節都可以與綠色、大自然有關！「綠色情人節」來自於東歐捷克、斯洛伐克等國家，原意是想提倡環保、綠色及樂活精神！情侶們會相約對方參加戶外活動，或是到郊外親親大自然，享受清新空氣，放鬆一下。
第十一個情人節）9月14日「音樂情人節與相片情人節」
音樂從來都可以促進大家的情感交流，在「音樂情人節與相片情人節」當日，很多地方都會舉辦不同的音樂盛事，戀人們會在活動中，向朋友及同事介紹另一半，與大家分享喜樂。今年多了很多大型音樂會舉行，不妨趁機聽歌之外結識朋友，看看會否有幸遇上心儀對象！
第十二個情人節）10月14日「葡萄酒情人節」
情侶共晉晚餐，怎能沒有美酒相伴？在充滿詩意的秋天，更要有葡萄酒呢！戀人們會在10月14日這天，相約在一間富有浪漫情調的餐廳享受燭光晚餐，喝着葡萄美酒，共度甜蜜時光。在柔和的燈光襯托下，一起分享對未來的憧憬，相當溫馨！
第十三個情人節）11月14日「橙色情人節與電影情人節」
原來11月的情人節是「橙色情人節」，亦有「電影情人節」之稱，流傳自日本東京。電影情人節大家都會聯想到與伴侶看浪漫電影，這個不太難理解，不過橙色情人節又是什麼來頭呢？據說在11月這季節的植物由紅轉橙黃色，就取其意境來給1114一個橙色情人節的名字。
不過網絡上流傳更有趣的，是單身朋友在這天不去看電影，而是去喝橙汁。「橙」的廣東話跟「慘」的發音很相近，是有諷刺的意思嗎？（誤）
第十四個情人節）12月14日「擁抱情人節」
12月除了是聖誕節之外，亦是浪漫的「擁抱情人節」！一對情侶走過一年的春夏秋冬，經歷過高低起跌，能繼續在一起，實在不易，一於在這天與對方來個情深抱擁，感謝雙方的陪伴！就算在大街大巷，大家都不用害羞，可以盡情擁抱另一半，讓世人見證你倆的愛情，為寒冷的冬日加上甜蜜溫暖感覺！
不論大家喜歡那一個情人節，都要緊記「其實愛對了人，情人節每天都過～」祝大家情人節快樂！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
兩性關係：
35歲Emma Watson應對「結婚」問題的高EQ回應：與其關心我有無結婚，不如擔心你自己的人生
55歲阮小儀聖誕無預兆宣布結婚，無名指戴上戒指放閃：多謝你令我人生下半場更精彩
其他人也在看
情人節禮物2026｜千元預算女友最愛禮物推介15款！超可愛Dior蝴蝶結錢包、張員瑛美容儀、Vivienne Westwood珍珠頸鍊
情人節轉眼就到，男朋友們又在煩惱情人節禮物吧！網購專員為大家精選 $1,000、$3,000 與 $5,000 內的各類型禮物，女生們必定喜歡，情人節絕不失手！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
「父女戀」夫婦嘉湖山莊傾離婚 七旬翁向妻淋腐液波及女友人 (更新)
今日(13日)上午約9時半，警方接獲報案，指一名老翁在天水圍嘉湖山莊會所餐廳內用酸性液體淋向一名女子。女事主面部受傷，神智清醒；其間另一名老婦受波及。am730 ・ 1 天前
麗城花園男子飛墮泳池 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】荃灣有人墮樓。今晨(13日)11時02分，麗城花園一名男子由高處墮下，跌落大廈對開泳池，由保安員發現報案。救援人員接報到場，救起姓林(79歲)事主，經檢驗證實當場死亡。警員經初步調查，相信從上址一單位墮下。警員於現場有檢獲遺書，事主死因有待on.cc 東網 ・ 1 天前
青協領袖學院男職員涉闖女生房間移動內衣 恒大終止訓練營活動 青協展開紀律調查︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】香港青年協會與香港恒生大學於去年 12 月底，在香港青年協會領袖學院舉辦訓練營。《Yahoo新聞》獲悉，當日有男職員曾進入異性學員房間，並移動女學員的個人物品，當中包括女性內衣。女學員返回房間時撞破事件，隨即報警求助。恒大表示，當時決定即時終止活動，並已向該機構提出正式投訴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
何伯何太互毆案申法援同被拒 何太稱遭「黑粉」攻擊明言無錢會自辯
何伯與何太早前在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪，案件今(13日)於區域法院再訊。法官陳廣池將案押後至3月17日再提訊，其間兩人續准保釋。am730 ・ 1 天前
嘉湖山莊兩女被潑腐蝕性液體 七旬翁涉施襲後吞大量藥物昏迷 三人送院｜Yahoo
天水圍嘉湖山莊會所有兩名女子被潑腐蝕性液體受傷，一名七旬老翁被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
荔景祖堯邨低層單位火警 70 歲老翁死亡 疑點蚊香失火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】荔景祖堯邨發生致命火警。今日（ 14 日）中午 12 時，警方接報指祖堯邨啟謙樓一個低層單位冒煙起火，消防員到場後開喉灌救，約 18 分鐘後將火救熄，一名年約 70 多歲的男子被發現倒斃在單位內。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
土瓜灣唐樓石油氣爆炸事件 鄰居指男子自行更換石油氣樽點煙引起
【Now新聞台】土瓜灣唐樓石油氣爆炸事件，跳出窗口墮街的男子仍然危殆。鄰居指，該男子自行更換石油氣樽，之後點煙引起爆炸。鄰居謝先生：「炸成這樣了，這個鎖頭都壞了，震到個門檻都鬆了。」爆炸發生後一日，事發單位旁的住戶都受到不同程度影響。謝先生：「沒有啊，沒有電，現在沒有電。」謝先生就住在事發單位旁，指這是「一開五」的劏房，爆炸發生時他在房內，現在回想都心有餘悸。謝先生：「『呯』一大聲，我穿好衣服要出來的時候，我的房間門被破壞，卡住了，鎖頭拔不了出來，我走不了出來，出面有煙一直出來。我自己撞門一直撞，鬆了便衝出來。」另一位鄰居則稱，事發單位只有該男子居住，相信事件是不當使用石油氣所致。陳女士：「他自己說他拔了一條管，他要自己換石油氣，可能他不懂，拔了管，氣體便走出來，之後他又點煙食，房間、窗、門都關了，一點便爆炸。一向都用石油氣，因為這幢大廈都沒有煤氣，我都寫信到市建局，說這裡60多年了，好心你重建。」現場是北帝街43至45號，周一晚上近7時多人報案稱該唐樓單位爆炸傳出巨響。警方及消防接報到場，發現該男子燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院。警方指事件起因有可疑，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
土瓜灣唐樓爆炸 男住戶換石油氣疑甩喉漏氣食煙釀禍 (更新)
土瓜灣北帝街43至45號近新山道一座唐樓，昨日(12日)傍晚約6時48分有單位懷疑發生爆炸，一名42歲男子全身燒傷由高處墮下，送院搶救。機電工程署指，發現單位石油氣喉被拔出，懷疑因此引起爆炸。事發後，男事主由單位墮下，以「大」字形倒臥於大廈外的行人路上，馬路上散落玻璃碎片，一個嚴重變形的窗框及支架雜物亦跌落路面，途人見狀立即報警，救護員到場後發現事主身上有燒傷，但仍保持清醒，隨即送往伊利沙伯醫院治理。am730 ・ 1 天前
珍惜生命｜荃灣麗城花園79歲翁飛墮泳池旁 當場身亡
荃灣有人墮樓。今日(13日)早上11時01分，麗城花園一名男子由高處墮下，跌落大廈對開泳池，事主女兒十大驚報案。救援人員救起事主，經檢驗證實當場死亡，警員正調查事主墮樓原因。am730 ・ 1 天前
廉署起訴啟聾學校前教師詐騙教席
【Now新聞台】廉署起訴啟聾學校前教師，涉詐騙政府資助特殊學校教席。 被告游昇浩是路德會啟聾學校前助理教師。他涉於2022年7月底至2023年12月初任職學校教師期間，沒有向學校披露他正接受廉署刑事調查及被刑事檢控，意圖詐騙而誘使學校不暫停其職務以及沒終止聘任他，被控3項欺詐罪，周四在西九龍裁判法院答辯。#要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
帶狗行山遭男子持石頭威嚇指罵 狗主：驚狗不代表可以傷害動物
【動物專訊】欺負動物是可恥和懦弱的行為，有狗主日前和狗狗行山，經過荃灣下花山引水道樓梯時，突然遭一名男子手持石頭對她們指罵，更誣指狗狗撲向他襲擊，狗主當即報警，但最終因見對方一把年紀而同意和解。狗主指對方的行為已經構成有意圖襲擊人和狗的罪行，希望其他狗主都要小心留意，「你可以驚狗，但不應該去傷害動物、誣蔑人和狗！」 該狗主表示，日前帶愛犬到後山行山，經樓梯落山途中，看到一名男子迎面上山，當時狗狗在她身後，但沒想到那名男子在上樓梯後突然折返，竟手執石頭懷疑想襲擊狗狗，她馬上喝止，對方舉起石頭，指著她和狗狗粗口大罵，指控狗狗撲向他襲擊。 她指狗狗根本沒有襲擊那男子，那男子身上亦沒有任何受傷，於是她報警求助，並拍攝了證據。警方到場，那男子向警員承認狗狗沒有襲擊他，聲稱拿起石頭是保護自己。 她引述警方指她沒有拍攝到那人打她，因此當誤會和解，她亦息事寧人同意和解，但她指自己只是覺得他一把年紀而放過對方，「如果我選擇不和解，我勢要起訴他告上法庭，我條片都是屬於證據之一，就算他沒有毆打我，他已經是有意圖及企圖去襲擊人、有意圖及企圖虐待動物。」 她又表示，之前行山已經不只一次見過該男子，每次都各有各行香港動物報 ・ 1 天前
南韓統一教面臨瓦解 宗教界促取締 李在明認同：已對社會造成嚴重傷害｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屢陷「政教勾結」醜聞的「統一教」（世界和平統一家庭聯合會）在南韓面臨瓦解，早前被稱為「真母」的韓鶴子涉向前總統尹錫悅夫人金建希等人行賄，正被警方立案調查。南韓多個主要宗教團體領袖近日呼籲，應取締包括統一教等「非法、異端宗教組織」，總統李在明（Lee Jae Myung）周一（12 日） 在首爾青瓦台與各代表會面時表示認同。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
啟德地盤巴基斯坦男工被水缸擊中送院不治
【Now新聞台】啟德一個地盤發生工業意外，一名工人懷疑被水缸擊中，送院後證實不治。 33歲巴基斯坦工人要氧氣罩協助呼吸，由救護車送去伊利沙伯醫院。現場是啟德德高道一個地盤，下午一時許，事主在地盤吊運一個水缸時，水缸突然由高處墮下，他走避不及被擊中受傷，工友發現報警。勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
土瓜灣唐樓疑石油氣爆炸 一男子燒傷墮樓
【Now新聞台】土瓜灣一個唐樓單位懷疑發生爆炸，一名男子燒傷墮樓。 該男子躺臥在行人路，窗框及支架跌落馬路，玻璃散落一地。警員及消防到單位調查，中電亦有派員上樓。事發在北帝街43至45號，晚上近7時多人報案稱，一個唐樓單位懷疑發生爆炸，傳出巨響，現場消息稱懷疑石油氣爆炸。警方及消防接報到場，發現該男子燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院，臉部蓋上敷料。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
深水埗富昌邨龜隻墮樓亡 警拘72歲男子涉殘酷對待動物
昨日(12日)傍晚6時12分，警方接獲報案，指深水埗富昌邨富韻樓對開有一隻龜懷疑從高處墮下。am730 ・ 1 天前
屯門兆麟苑單位起火 一男子吸入濃煙不適
【Now新聞台】屯門兆麟苑發生火警，一男子吸入濃煙不適。 網上影片見到，該單位不斷冒出白煙。下午4時許，兆麟苑翠麟閣有單位起火，消防到場派出一隊煙帽隊及動用一條喉灌救。火警中有逾200人疏散，一名男子吸入濃煙不適，在救護車上接受治理，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
調查：川普關稅衝擊讓裁員比例翻倍、56%憂衰退
《CNBC》周一報導，供應鏈管理協會 (ASCM) 和該媒體最新調查顯示，川普關稅衝擊擴大，供應鏈業者裁員比例從去年 4 月的 16% 倍增至 32%。65% 業者成本至少增加 10% 至 15%。鉅亨網 ・ 1 天前
青協男導師疑進入女學員房間曾移動內衣等物品 已即時終止訓練營活動
恒生大學上月底委託青年協會，在青協領袖學院舉辦領袖培訓活動，供恒大學生參加。期間有一名青協領袖學院男導師疑曾進入女學員的房間，並曾移動女學員的內衣等個人物品。女學員返回房間時撞破事件，並由學員家長報警求助。警方經初步調查後，認為案件不涉及刑事成分，列作「雜項事件」處理。am730 ・ 1 天前
香港農曆新年好去處｜水怪HANGYODON和風新年造型登陸馬鞍山！4大開運打卡位／互動玩樂區贏開運禮品／期間限定店
近年來人氣持續攀升的Sanrio人氣角色水怪HANGYODON，不時擔正做商場活動主角，今個農曆新年將換上和風新春造型，首度登陸MOSTown新港城中心舉行主題活動 「風生『水』起花庭園」，特設4大開運主題打卡區、2大互動玩樂區以及新春期間限定店，集齊打卡、玩樂及購物於一身，粉絲們衝呀！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前