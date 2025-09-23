樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
政府工2025丨多部門請主任職系人員頂薪達6.1萬 統計處訪問員、流動圖書館助理員月薪逾2萬 5科合格可申請
Yahoo著數專員精選多份「荀工」，應屆大學畢業生都可應徵，內文即睇：
一年一度的公務員聯合招聘考試（JRE）就快到，多個政府部門亦招聘相關職級的職位，例如商務及經濟發展局的二級助理貿易主任、勞工處的二級助理勞工事務主任及數字政策辦公室二級管理參議主任，月薪均由$33,405，重點是頂薪達$61,865！沒有專上學歴的人士亦有其他空缺參考，包括政府統計處的訪問員及康樂及文化事務署的流動圖書館助理員，月薪均超過2萬元。即睇申請詳情及截止申請日期！
公務員職位空缺丨1. 商務及經濟發展局：二級助理貿易主任
薪酬：月薪$33,405-$61,865（總薪級表第14點至第27點）
商務及經濟發展局聘請二級助理貿易主任，主要職責為協助研究和分析有關工商業及創新科技事宜的資料；協助管理工商業簽證管制事宜；協助實行有關中小企業、創新科技和創意產業的撥款計劃，並提供支援服務；以及提供有關安排海外／內地參觀活動、本地工廠／公司參觀活動和貿易及投資協定的洽談工作等的後勤支援等。二級助理貿易主任或需在香港、內地或海外出席會議／其他活動；或協助貿易洽談工作。另外亦有機會會獲委任為委員會秘書。獲取錄為二級助理貿易主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
申請人必須持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；及在「基本法及香港國安法測試」。此外，申請人須在暫定於2025 年11月29日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／管理參議主任聯合招聘考試（JRE）中考獲及格成績。
申請手續：
申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統遞交一份申請書，通過部門網址在線申請 。以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請將不獲處理。
截止申請日期(日/月/年)：03/10/2025 23:59:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
公務員職位空缺丨2. 數字政策辦公室：二級管理參議主任
薪酬：月薪$33,405-$61,865（總薪級表第14點至第27點）
數字政策辦公室聘請二級管理參議主任，以管理顧問的身分，協助各決策局和部門尋找改進機會，促成及實施改革，加快創新及採納科技步伐，推動跨界別協作，以提供更優質的服務。顧問服務包括業務流程重整、部門管理檢討、架構檢討、服務表現衡量、設計思維、知識管理、共享服務、公營機構創新、資訊科技應用研究、政府簡化業務流程及方便營商工作檢討，以及市場和財務分析。管理參議主任或需要協助管理公共服務平台的運作，以提供一站式服務及支援推行創新計劃，並會被調派往不同的決策局和部門工作。獲取錄為二級管理參議主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
申請人必須持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；及在「基本法及香港國安法測試」。此外，申請人須在暫定於2025 年11月29日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／管理參議主任聯合招聘考試（JRE）中考獲及格成績。
申請手續：
申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統遞交一份申請書，通過部門網址在線申請 。以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請將不獲處理。
截止申請日期(日/月/年)：03/10/2025 23:59:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
公務員職位空缺丨3. 勞工處：二級助理勞工事務主任
薪酬：月薪$33,405-$61,865（總薪級表第14點至第27點）
勞工處聘請二級助理勞工事務主任，會獲輪調到勞工處的不同崗位，協助制訂和推行勞工政策、促進和諧的勞資關係、執行勞工法例、及為求職者和僱主提供就業服務。勞工事務主任是擁有多種才能的勞工行政專業人員，需掌握勞工法例、調停及執法技巧、各種人力資源管理措施和勞動市場運作等專業知識。勞工事務主任需與不同的相關人士協作，包括僱主和僱員、工會、商會、相關的委員會和其他地區的勞工部門等。獲取錄為二級助理勞工事務主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
申請人必須持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；及在「基本法及香港國安法測試」。此外，申請人須在暫定於2025 年11月29日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／管理參議主任聯合招聘考試（JRE）中考獲及格成績。
申請手續：
申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統遞交一份申請書，通過部門網址在線申請 。以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請將不獲處理。
截止申請日期(日/月/年)：03/10/2025 23:59:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
公務員職位空缺丨4. 政府各局及部門：二級行政主任
薪酬：月薪$35,080-$61,865（總薪級表第15點至第27點）
政府各局及部門聘請二級行政主任，屬專業管理人員，需擅長資源和系統管理。行政主任會被調派到各個決策局或政府部門工作，肩負多類職務，也有機會與不同背景和專長的人士共事。行政主任提供廣泛的行政支援，主要包括人力資源管理、部門行政、一般行政支援、地區行政及委員會和議會支援服務、行政和政策支援、計劃管理、規管職責和投訴管理、財政資源管理、活動統籌，以及系統／項目規劃與發展。獲取錄為二級行政主任的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。成功通過試用期後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。
申請人必須持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；在綜合招聘考試能力傾向測試試卷考獲及格成績；符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)取得二級成績，或具備同等成績；及在「基本法及香港國安法測試」。此外，申請人須在暫定於2025 年11月29日舉行的政務主任／行政主任／勞工事務主任／貿易主任／管理參議主任聯合招聘考試（JRE）中考獲及格成績。
申請手續：
申請人必須在截止申請日期或以前透過公務員事務局網頁（www.csb.gov.hk）的網上申請系統遞交一份申請書，通過部門網址在線申請 。以郵寄、傳真、電郵或其他方式提交的申請將不獲處理。
截止申請日期(日/月/年)：03/10/2025 23:59:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
公務員職位空缺丨5. 香港警務處：助理專門人員
薪酬：月薪$28,940-$42,390（警務人員薪級表第4點至第17點）
香港警務處招聘助理專門人員，主要負責參與先進科技的研究；為技術及行動應用設計電腦軟件和硬件；製定樣本以作測試及評估；以及操作及維修用以支援執法行動的器材。可能要不定時工作，包括在晚間、周末及公眾假期當值，並須遵守《警隊條例》的紀律規定。助理專門人員屬於警員(專門人員)職級，獲取錄的申請人會獲聘至該職級，並會按公務員合約條款受聘，聘用期為三年；續約與否完全由政府酌情決定。
申請人必須在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績；或在香港中學會考五科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績；或在遴選警員的筆試中，考獲中文及英文語文測驗合格；以及能操流利粵語；通過視力測試，包括視覺敏銳度測試及色覺測試。而配戴眼鏡或隱形眼鏡的人士亦可申請，申請人可在配戴矯視工具的情況下進行視覺敏銳度測試，但不包括色覺測試；在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績﹔以及通過體格檢驗 (包括尿液驗毒)。
申請手續：
申請人可透過公務員事務局網站作網上申請或可以透過更方便快捷的方式申請警察職位，下載「香港警察招募App」完成填表投考。申請人必須提交補充資料表格，表格可透過香港警務處互聯網或公務員事務局政府職位空缺查詢系統下載。有關表格屬電子表格，申請人需以Acrobat Reader XI或以上版本的軟件處理，並將電子表格於截止申請日期或之前電郵寄回SpecialistRecruitment@police.gov.hk。
截止申請日期(日/月/年)：28/09/2025 23:59:00
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
非公務員職位空缺丨1. 政府統計處：訪問員
薪酬：月薪$20,700
政府統計處轄下勞工統計科（二）、業務展望統計組、科技統計組及服務貿易統計組招聘訪問員。主要負責從統計調查的受訪者搜集統計資料；解答有關統計調查的查詢，並協助受訪者提供資料作統計調查之用；以及執行其他與外勤工作有關的職務，可能須不定時工作及／或執行大量訪問職務，包括電話訪問及親身拜訪受訪者進行面談訪問。獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期約自2026年2月開始，為期約4至9個月。
申請人必須在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績；或在香港中學會考五科考獲第2級／E 級或以上成績，或具同等學歷；以及符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及能閱讀及書寫中文及英文；以及操流利粵語、普通話及英語。
申請手續：
申請人可透過公務員事務局網站作網上申請或將填妥的申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]以親身或以郵寄方式將填妥的申請表格連同學歷（包括中國語文及英國語文科成績，證書及正式的修業成績表）、技術資格及工作經驗（如適用）的證明文件副本須在截止申請日期或以前遞交到聯絡地址「九龍協調道3號工業貿易大樓11樓政府統計處科技統計組」。請在信封面註明「申請訪問員職位」。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把上述相關文件副本，郵寄到聯絡地址。
截止申請日期(日/月/年)：26/09/2025 23:59:00 (信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期)
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
非公務員職位空缺丨2. 教育局：行政助理
薪酬：月薪$35,080
教育局轄下教育基建分部招請行政助理，提供行政支援予語文教育及研究常務委員會（語常會）相關的工作；監控項目預算，處理財務帳目的工作；負責項目管理，籌辦大型項目及活動；管理檔案及記錄系統，並負責校對及整理報告；督導文書人員的工作；按上司的要求，執行其他獲指派的任務；以及或須在週六、週日及公眾假期工作。獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年，可享最多14天年假，如圓滿履行合約、而期間一直表現理想兼行為良好，可獲發約滿酬金，酬金連同政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強積金計劃所作的供款，將相等於底薪總額的10%。
入職條件為持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績；在取得學位後，具備至少2年行政工作經驗，曾於政府政策局/部門或教育機構工作者優先；具備極佳的中文及英文能力；擁有極佳的組織能力、溝通及人際關係技巧；能在緊迫的時間及壓力下完成工作；具備良好的電腦知識及熟悉電腦軟件操作，包括中、英文輸入法 (具備處理多元模式文本經驗者優先)；以及申請人需接受面試及筆試。
申請手續：
申請人可透過公務員事務局網站作網上申請或可將填妥的申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]，於截止申請日期或之前送達下列查詢地址「九龍九龍灣宏光道39號宏天廣場17樓1702室教育局教育基建分部語文教育及語常會事務組」。
截止申請日期(日/月/年)：26/09/2025 23:59:00 (信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期)
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
非公務員職位空缺丨3. 教育局：兼職計劃助理
薪酬：時薪$187(每星期工作不多於16小時)
教育局轄下特殊教育分部招募兼職計劃助理，負責在現職教育心理學家的指導下，為以下項目提供協助：製作資源給有特殊教育需要的中小學生及其老師和家長；資源教材的繪圖製作；資源冊/資源套/簡報的版面設計及排版；以及執行任何其他獲指派的職務。獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。
入職條件包括在香港專上教育機構所頒受與平面設計或相關學科的副學士學位、高級文憑或以上的學歷，或具備同等學歷；在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績[見註]，或具備同等成績；具備良好的圖像設計及數碼影片制作及剪輯軟件的知識及技巧；以及具備平面設計及/或美術工作以支援製作學習/教學資源相關工作經驗者優先。
申請手續：
申請人可透過公務員事務局網站作網上申請或將填妥的申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]以郵寄方式遞交，申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(新界上水龍琛路39號上水廣場21樓2101室教育局特殊教育分部教育心理服務(新界東)組)。
截止申請日期(日/月/年)：24/09/2025 23:59:00 (信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期)
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
非公務員職位空缺丨4. 康樂及文化事務署：流動圖書館助理員
薪酬：月薪$20,705
康樂及文化事務署旗下香港公共圖書館招募流動圖書館助理員，主要負責駕駛流動圖書車；
提供圖書館資料借還服務；提供基本的圖書館讀者查詢服務；執行一般文書及其他後勤辦公室工作；運送各類圖書館資料及為此類資料進行分類、排序上架、封套、戳印、修補及清理等工作；維持流動圖書館內的秩序；確保流動圖書館安全運作，並向上級報告任何需要維修的項目；監督或執行流動圖書館的清潔工作；及為流動圖書館接駁電源。每星期工作45小時（不包括用膳時間）；須不定時工作及於星期六、日及公眾假期輪班當值。獲聘用者將按非公務員合約條款聘用，合約為期一年，約滿酬金連同政府為受聘人向強積金計劃所作的供款，相等於合約期底薪10%。
申請人必須持有有效的私家車、輕型貨車及中型貨車駕駛執照（即香港駕駛執照車輛類別代號1, 2 及18）；在香港中學文憑考試必修部分／延伸部分的數學科及另外四科考獲第2級或同等或以上成績；或在香港中學會考數學及另外四科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及對一般電腦軟件有相當認識（如MS Word、MS Excel及中文輸入法）。
申請手續：
申請人可透過公務員事務局網站作網上申請或將填妥的申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]，把填妥的申請表格在截止申請日期或之前送達聯絡地址「香港銅鑼灣高士威道66號 香港中央圖書館11樓 康樂及文化事務署香港公共圖書館行政組」。請在信封面上註明「申請非公務員合約流動圖書館助理員職位」。
截止申請日期(日/月/年)：03/10/2025 18:00:00 (信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期)
▶︎▶︎▶︎其他詳情請按此
