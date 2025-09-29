男子火鍋放題打包食材被職員踢爆
維他命B雜推薦2025｜不同人怎麼吃維他命B雜？iHerb維他命B雜限時71折 低至$40入手士多啤梨味軟糖/額外添加鈣和維他命C膠囊
iHerb上有哪些熱賣的維他命B雜補充食品？即看內文：
現代人返工時間佔生活很大比重，有時免不了會感到疲倦、壓力大。不少人會選擇補充維他命B雜來提升精神，排解壓力。不過維他命B雜有那麼多「成員」，每種都適合你嗎？還有緩釋型維他命B雜是什麼呢？以下Yahoo購物專員為大家介紹維他命B雜的選購及食用小貼士，而且適逢iHerb推出71折優惠碼【SEP29SW】，大家可以以超抵優惠入手維他命B雜！話不多說，即看以下推介！
iHerb限時優惠
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
優惠日期：香港時間9月25日凌晨1點至10月1日凌晨1點
運費：滿HKD$300即免運費送貨
維他命B雜是什麼？緩釋型維他命B雜又是什麼？
Yahoo Food早前訪問過註冊營養師，維他命B雜又稱「維生素B群」，是一組水溶性維他命的總稱，包括B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9和B12等。缺乏維生素B雜身體會出現代謝受阻、貧血、抵抗力下跌、疲倦並影響精神、記憶力等問題，而人體不會自行製造維他命B雜，除了日常透過進食牛奶、蛋類、肉類、海鮮、綠葉蔬菜等補充維他命B雜，也可透過保健品補充。素食者、老年人、孕婦、飲食不均衡者，都可以補充維他命B雜來均衡營養。
另外，由於維他命B雜屬於水溶性維他命，代謝的速度很快，多餘的會隨著尿液排出。市面上也就出現緩釋型維他命B雜了，與一般的維他命B雜相比，保持在體內的時間更長，在此期間能夠補充身體缺乏的營養素。
不過提提大家，維他命B雜應通過均衡飲食獲取，補充劑僅作為輔助，避免長期大量補充，以免產生依賴性或副作用。
維他命B雜選購貼士
建議選擇知名品牌，確保質量和安全性，入手前可先諮詢醫生或營養師。
市面上以單個維他命B為主要成分的保健品不多，單個維他命B每日建議攝取量也不高，而且維他命B雜之間有著相互輔助的功效。除非有針對性想攝取某一類營養，不然可以選用有多個維他命B的保健品。
早前訪問註冊營養師，發現不少維他命B雜保健品份量都比每日建議攝取量高。但一般保健品的吸收率比較低，只需要根據包裝上的食用份量即可避免攝取過量。
按需求選擇維他命B雜
維他命B雜有這麼多種類，不同人可以怎麼挑選呢？大家也可以按需求來選擇，例如孕婦可補充協助胎兒神經系統發育的B9（葉酸）；成年人想增進神經健康可選擇B1（硫胺素）、B12（鈷胺素）等。
皮膚、眼睛健康：B2（核黃素）、B5（泛酸）
頭髮健康：B7（生物素）
神經系統健康：B1（硫胺素）、B12（鈷胺素）
協助胎兒神經系統發育：B9（葉酸）
代謝碳水化合物、脂肪、蛋白質：B3（煙酸）、B5（泛酸）、B6（吡哆醇）
支持免疫系統功能：B6（吡哆醇）
食用時間很重要！呢兩個時間食最好
維他命B雜中，食用過量維他命B6可能導致失眠，而B12可能增加能量代謝，從而影響睡眠。因此大家可避免在晚上時間或睡前服用維他命B雜。大家可在早餐或午餐後食用，一來不會影響晚上睡眠，二來餐後服用有助於提高吸收率，同時也可減少胃腸不適。
另外，維他命B雜屬於水溶性維他命，不應該與有利尿作用的咖啡、茶類飲品或酒精性飲料一起服用，會加速維他命B雜的流失率，可以相隔兩小時後再服用。也不建議對維他命B雜過敏者、肝腎功能不全者、胃潰瘍患者，這三類人士食用維他命B雜。
iHerb暢銷七個維他命B雜品牌：
根據上述的選購建議，小編為大家推薦的都是iHerb上較知名品牌推出的維他命B雜，不少都擁有破萬銷量，很多用家都有給出好評。而且大部分都是有齊維他命B雜多個「成員」的品牌，方便大家補充全面營養。最後更推薦一款緩釋型維他命B雜，長效補充營養，大家不妨看下去吧！
維他命B雜推介1）iHerb排名第一！Life Extension生物活性全複合維生素B
來自美國的Life Extension的生物活性全複合維生素B常年在iHerb維他命B雜中排名第一，有超過7萬的5星好評。有用家認為這款產品的吸收率高，服用後感覺精神變好。而且膠囊設計的顆粒大小適中，容易吞嚥。一粒含有B1、B2、B5、B6、B12等多種維生素B，能夠補充一天所需。
Life Extension 生物活性全複合維生素B（60粒素食膠囊）
71折特價：$58｜
原價：$82
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
維他命B雜推介2）士多啤梨味超易入口 California Gold Nutrition複合維生素B軟糖
California Gold Nutrition是iHerb自家研發的保健品品牌，最大賣點是價錢親民，益生菌、魚油、膠原蛋白等都長期上榜保健品前10名單！這次推介的是維生素B軟糖，內含B3、B6、B9、B12等，有用家表示使用後，可補充能量、促進新陳代謝、增強抵抗力等。軟糖充滿甜甜士多啤梨味容易入口，不像食藥丸一樣這麼難下嚥，適合不愛吞膠囊、藥丸人士服用。
California Gold Nutrition複合維生素B軟糖 草莓味（45粒素食軟糖）
71折特價：$40｜
原價：$56
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
維他命B雜推介3）素食者愛用 Doctor's Best全活性B復合物膠囊
在維生素B雜排行榜中排名第三的就是Doctor's Best全活性B復合物膠囊，這款超全面，含有8種重要的維生素B雜，有助於維持整體健康。建議每日1粒在飯後服用，或使用前先詢問醫生。有素食用家大愛這款產品，聲稱幾年來用過許多維生素B雜保健品，卻在使用這款1年後，明顯感到體力改善很多，而且睡眠品質也有好轉。
Doctor's Best全活性B復合物（60粒素食膠囊）
71折特價：$92｜
原價：$129
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
維他命B雜推介4）添加鈣和維他命C！21st Century B復合物
21st Century B復合物藥片與之前介紹的幾款有一些不同之處，除了維他命B雜更添加了維他命C以及鈣，有助於提升抵抗力和能量代謝，對神經系統也有益處。每天也是只需服用1片即可補充綜合維他命，不過需要留意的是，藥片偏大需小心吞咽。
21st Century B復合物+維生素C（100片）
71折特價：$40｜
原價：$56
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
維他命B雜推介5）全面補充 Super Nutrition維生素B復合物膠囊
Super Nutrition維生素B復合物膠囊是一款比較全面的維生素B雜保健品，含有維他命B1、維他命B2、維他命B3、維他命B5、維他命B6、維他命B9、維他命B12等，能夠支持免疫系統功能、維持神經系統、頭髮和指甲健康。雖然產品頁中說明每人每日可以服用2粒膠囊，但大部分用家都表示每日1粒已經足夠補充營養。現在入手有低至82折優惠，折後$220就可入手180粒裝素食膠囊，CP值都算高。
Super Nutrition多面L-甲基葉酸B復合物（180粒素食膠囊）
71折特價：$191｜
原價：$269
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
維他命B雜推介6）超大容量 NOW Foods B-50膠囊
平時有食開維他命B雜，如果這次想直接入手一大罐值得信賴的保健品品牌，那麼擁有250粒素食膠囊裝的NOW Foods B-50就很適合你。保健品用家並不陌生的NOW Foods，推出的B-50膠囊有較完整的維他命B雜，每日一粒即可有助於幫助能量生成、新陳代謝，以及維持神經系統健康。不過需要留意的是，NOW Foods的瓶子很容易受潮，建議可以轉用防潮瓶儲存。
NOW Foods B-50（250粒素食膠囊）
71折特價：$145｜
原價：$204
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
維他命B雜推介7）緩釋型維他命B雜 Nature's Bounty B複合物
相比上述所推介的維他命B雜，Nature's Bounty B複合物的獨特之處在於是緩釋型設計，有助於持續釋放維他命B雜的效用。而且維他命B雜的劑量都相對比較接近每日建議攝取量，並且沒有維他命B雜的藥味，因此許多用家表示會回購並推薦給其他人使用。
Nature's Bounty B複合物 緩效型（125片）
71折特價：$81｜
原價：$114
輸入優惠碼【SEP29SW】即享71折優惠
