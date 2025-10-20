香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
交通津貼2025｜最新交通補貼領取門檻！兩大支付方法 指定信用卡多賺15%回贈＋$2,500迎新現金回贈！
Yahoo著數整合最新交通費補貼領取門檻及領取方法，用信用卡更抵？
公共交通費用補貼計劃讓市民減輕日常出行的經濟負擔，由2025年6月1日起，每月領取交通補貼門檻由$400提高至$500，每月補貼上限為$400維持不變。除八達通外，以AlipayHK支付的公共交通費用亦可用作計算補貼。打工仔想慳多點車費，就要善用港鐵及九巴優惠，亦可以考慮申請指定信用卡，只需符合一項要求每月可賺15%車費回贈，還有迎新優惠$2,500現金回贈！
公共交通費用補貼計劃
由2025年6月1日起，政府將提高取交通補貼門檻，由$400提高至$500，即是市民每月有$500或以上公共交通開支，將提供三分之一的補貼，這個計劃涵蓋的公共交通服務包括港鐵、專營巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，以及由運輸署批准納入計劃的指定紅色小巴、街渡及提供居民服務（邨巴）或僱員服務（員工巴士）的非專營巴士服務路線。
日常使用八達通支付的公共交通費用會被自動記錄，其他以現金購買的指定車船票可向營辦商職員出示八達通登記，或在30天內透過「指定車船票自助登記站」登記。每張八達通的補貼金額以每月$400為上限，計劃不設年齡及入息水平限制。
2025年起AlipayHK可領交通補貼
自2025年1月1日起，透過AlipayHK支付的指定交通費用亦納入補貼範圍，包括港鐵（機場快綫、輕鐵及港鐵巴士除外）、專營巴士、電車、11條渡輪航線及175條路線專線小巴。日常使用 AlipayHK電子支付方式支付的公共交通費用會被自動記錄，市民毋須就相關費用預先登記，惟八達通和 AlipayHK 帳戶內所記錄的車費支出不能合併計算補貼。
可領取交通津貼的例子
（由2025年6月1日起，政府交通補貼門檻由$400提高至$500）
每月16日起，市民可透過以下方式分別以AlipayHK或八達通領取上一個月的公共交通費用補貼，領取每月補貼的期限為3個月。由於每月補貼上限為$400，每個帳戶可領取交通補貼的開支上限則是$1,800，超出$1,800以上的交通費就會「蝕抵」，如果是這個情況，以後不妨使用八達通及AlipayHK帳戶「分散投資」。
領取補貼方式：八達通
在每個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的補貼領取站
7-Eleven、OK便利店和惠康(包括Market Place、Market Place by Jasons及3hreesixty) 的所有分店
八達通手機應用程式，適用於：Android - 具備近場通訊功能(NFC)及iOS - iPhone 7或之後型號，並已安裝iOS 13或以上，或已連接八達通流動讀寫器
八達通服務站
領取補貼方式：AlipayHK
透過AlipayHK手機應用程式手動領取或自動領取。如想自動領取補貼，每月16日午夜12時後，用戶可點擊AlipayHK App「交通補貼」頁面上的 「領取補貼」按鈕，以手動方式領取補貼，補貼會存入AlipayHK帳戶的電子錢包。用戶可於三個月限期內進行點擊領取交通補貼。如用戶未有在三個月期限内取補貼，逾期無法取回。
改用八達通信用卡可享15%車費回贈
Citi八達通信用卡是全港首張由銀行發行內置八達通功能的信用卡，持卡人只要用Citi信用卡及或扣賬卡每月簽賬滿$4,000，憑該張八達通信用卡搭港鐵、巴士、綠色專線小巴、渡輪、的士及電車的車費，可獲15%車費回贈，最多回贈$300。由於該卡功能與一般八達通無異，可以直接用上述其中一種方式拍卡領取政府交通補貼，這樣做的話同一筆交通開支能享受雙重回贈。若果每月搭港鐵及巴士的交通開支是$1,000，可領取的政府補貼為$200，Citi八達通信用卡回贈$150，總共就慳到$350，加起來等於搭車有65折！由即日起至10月31日，新客戶成功申請Citi八達通信用卡，有限時迎新$2,500現金回贈優惠。
相關文章：交通優惠2025｜最新車費優惠懶人包 港鐵/九巴/電車月票慳幾多？北上拍八達通最多減$6／呢張信用卡搭港鐵、九巴回贈15%
交通優惠2025｜最新車費優惠懶人包 港鐵/九巴/電車月票慳幾多？北上拍八達通最多減$6／呢張信用卡搭港鐵、九巴回贈15%
