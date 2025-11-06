40+大叔魅力沒法！韓國「40+大叔男神」熱潮掀起，霸總柳演錫、醫生朱智勳、秘書李浚赫等7大男神帥氣無比

近來韓劇熱潮再度掀起，但你是否發現螢幕上的「小鮮肉Oppa」已悄悄換成了一眾擁有成熟魅力的40+熟男？這些大叔系男神不僅外表帥氣，舉手投足間更散發出無可取代的成熟韻味，低沉磁性的嗓音更讓人心跳加速。讓我們來盤點那些讓人沉醉於螢幕前的熟齡男神，每一位都是粉絲心目中的理想型！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

韓國大叔系男神1. 李浚赫

最新「秘書男神」誕生！李浚赫近期在《我的完美秘書》中飾演一位穩重又細膩的貼身秘書，初次挑戰浪漫愛情劇的他，憑藉完美的紳士形象與細膩演技一舉圈粉，人氣急升！過去在《秘密森林》飾演油嘴滑舌的檢察官、《犯罪都市3》化身亦正亦邪的反派角色，他的演技實力早已受到肯定。而這次他以成熟穩重的形象，正式榮登「西裝男神」！

廣告 廣告

圖片來源：劇照

圖片來源：劇照

韓國大叔系男神2. 孔劉

曾以《鬼怪》一角紅遍亞洲的孔劉，早前再度憑藉《魷魚遊戲2》成為話題焦點。已經踏入40歲的他，不僅保持完美身材，還憑藉獨特的沉穩氣質俘獲眾多粉絲芳心。現實中的他更是MAN味十足，還擁有藝術設計表演碩士學歷，名副其實的「腦性男」！

圖片來源：劇照

韓國大叔系男神3. 柳演錫

從《機智醫生生活》到《現在撥打的電話》，柳演錫展現了不同面向的成熟魅力。時而是霸氣冷酷的政治家，時而是溫柔體貼的暖男，他的演技讓人毫無招架之力。特別是他擅長詮釋深情角色，更被粉絲封為「KISS匠人」，不論哪一部作品都能創造超心動親吻名場面！

圖片來源：劇照

圖片來源：劇照

韓國大叔系男神4. 朱智勳

野性與溫柔兼具的朱智勳，作為《外傷重症中心》、《王國》、《支配物種》等熱門韓劇的靈魂人物，他的演技與氣場無庸置疑。帶點壞男人氣息的他，現實中卻是個熱愛小動物的暖心男，這種反差萌讓粉絲欲罷不能！

圖片來源：劇照

圖片來源：劇照

韓國大叔系男神5. 孫錫久

因《我的解放日記》一炮而紅的孫錫久，以深沉內斂的角色魅力圈粉無數。他不僅擁有壞壞的頹廢感，還是個博學多才的知性男神，熱愛閱讀與寫作，甚至說得一口流利外語。

圖片來源：劇照

圖片來源：劇照

韓國大叔系男神6. 金南佶

男人味爆棚的金南佶，向來給人冷峻嚴肅的印象，但私下卻是個超級幽默的反差系男神。他曾在《熱血祭司》中大展喜劇細胞，在見面會上甚至不惜反串逗樂粉絲，魅力無法擋！

圖片來源：劇照

圖片來源：劇照

韓國大叔系男神7. 李陣郁

在《魷魚遊戲2》的李陣郁雖然戲份不多，卻依然讓觀眾驚喜連連。他在《致我的解離》中展現深情魅力，時而帶有貴族王子氣質，時而散發頹廢性感的成熟風範。

圖片來源：劇照

圖片來源：劇照

《現在撥打的電話》柳演錫由「國民壞蛋」變「霸總天花板」！183cm男神文武雙全，反差魅力讓劇迷淪陷

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

50歲碧咸封爵，身上的西裝由愛妻操刀！相愛近30年的碧咸夫婦，以彼此為榮的相處之道

2025最性感老爹排行榜出爐！「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen只排第2，輸給荷里活最強「爹系男神」

秋英宇《外傷重症中心》爆紅粉絲破百萬，不靠父幹變韓劇新頂流！186cm長腿男神遺傳名模基因，BL劇出道私下原來是大學霸