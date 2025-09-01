Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

9月要抓住夏天的尾巴，就來趁9月壽星生日時，約大班親友盡情吃喝玩樂！Yahoo著數專員集合55個2025年9月生日優惠，包括免費歎自助餐、放題、和牛套餐、甜品拼盤、酒店Staycation優惠、餐飲優惠、電競場地、海洋公園/迪士尼樂園門票優惠及購物優惠等，讓大家與8月生日的親友過一個精彩生日！

—

【慳$299】8度海逸酒店 4人同行生日之星半價

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

8度海逸酒店8度餐廳蟹逅宮崎牛・海鮮自助晚餐推出成人買二送一連同行之1位5歲或以下小童可免費用餐。

另外，凡4位或以上同行惠顧，生日之星星期一至四可選享半價優惠連免費餐酒乙支或可選免費生日蛋糕乙個連餐酒乙支；星期五至日、公眾假期及前夕惠顧，生日之星可享半價連免費餐酒乙支及生日蛋糕乙個。不過以上當月生日優惠不包括成人買二送二及小童半價。

地點：8度海逸酒店8度餐廳

日期：即日起至2025年9月30日

詳情：請按此

Klook 8度海逸酒店自助餐優惠 KKday 8度海逸酒店自助餐優惠

—

【75折】Cafe Deco Group旗下餐廳 生日可享75折及送甜品

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

登記成為CDG Privilege會員，另外可獲一系列迎新獎賞、每月推介及驚喜優惠，以及可賺取CDG$兌換餐飲禮券，生日月到Cafe Deco Group旗下餐廳惠顧主餐牌可享75折優惠一次及送甜品一客。

地點：京都勝牛、Bamboo Thai、Beerliner、Cafe Deco Pizzeria、點一龍、段純貞、京都勝牛、pho.dle.bar 、Pivo Czech Bar、Stormies、Tonic、Chatime、TOKYO DOLCI、Bistro Hoi An、Cafe Deco Pizzeria、OZAKAYA、Smokehouse Bar & Grill

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【慳$568】香港百樂酒店 生日可享免費自助晚餐

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

凡4人或以上惠顧香港百樂酒店自助晚餐，生日月份之星可免費享用，同行賓客可享85折優惠；提前一天預訂自助晚餐，更可免費獲贈氣泡酒一瓶及精美蛋糕一個。於7月10至10月2日期間，酒店將提供全新「仲夏海味之旅」海鮮自助晚餐。

地點：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號

日期：即日起至10月2日

詳情：請按此

KKday 香港百樂酒店自助餐優惠 Klook 香港百樂酒店自助餐優惠

—

【壽星免費】自助山 生日4位同行88折

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

360度旋轉餐廳自助山（香港）為9月生日之顧客送上特別優惠，四人同行尊享生日優惠，可享88折優惠。

*如超過四人，第五位或以上之同行賓客將不獲此優惠。

地點：灣仔合和中心62/F

日期：2025年9月1日至10月31日

詳情：請按此

—

【送生日甜品】帝逸酒店 生日可享免費自助晚餐

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

壽星於生日月惠顧Alva House自助餐，可獲贈贈送生日甜品，同時享有6人同行，1人免費。提前1星期預訂，可享自助餐生日派對專享兒童地帶及玩樂設施2.5小時，連參加免費紙杯蛋糕工作坊及小遊戲活動乙次（20位起 ) 。

地點：沙田源康街 1 號

日期：即日起至12月31日

詳情：請按此

KKday 帝逸酒店自助餐優惠

—

【送生日蛋糕】城景國際酒店 送生日蛋糕半磅

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

壽星於生日正日以及前後三日惠顧「蟹鮮蠔饗‧海鮮自助晚餐」，可享半磅生日蛋糕！生日優惠須入座前2天預訂，生日客人須出示身份證明文件。

地點：九龍窩打老道23號

日期：即日起至9月30日

詳情：請按此

Klook 城景國際酒店自助餐優惠

—

【壽星免費】迪士尼翠樂庭餐廳 四人同行壽星可享免費自助餐

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

生日壽星於生日正日或生日前後三日內與至少三位全額付費賓客同行﹐即可免費享用一位翠樂庭餐廳自助午餐或自助晚餐，更可享受以下生日禮遇：

獲贈迷你生日蛋糕一個連自訂祝福字句蛋糕牌 獲贈生日紀念徽章一個 迪士尼朋友於不同節日以不同造型現身

顧客亦可以另外付費追加生日禮遇：

迪士尼獨家派對蛋糕 特色派對特飲 慶祝套裝（派對帽，心意卡，磁石貼，手挽袋）

地點：香港迪士尼樂園酒店翠樂庭餐廳

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【送生日驚喜甜品拼盤】香港杉玉 消費滿$70送生日驚喜甜品拼盤及即影即有

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

9月生日當天顧到到杉玉，堂食消費滿$70，並Follow【杉玉】Facebook 或 IG專頁，除咗可免費獲贈【生日驚喜甜品拼盤】慶祝，仲會幫手影一張即影即有！

地點：香港杉玉居酒屋分店

日期：2025年9月1-30日

詳情：請按此

—

【送生日蛋糕】影灣園香辣軒 四人同行送生日蛋糕

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

香辣軒推出生日禮遇餐飲套餐，由廚師團隊打造富有東南亞滋味的四道菜生日菜單，包括經典開胃小菜﹑別具風味的主菜之選﹑必嚐美饌佳餚及精選甜點，同行四人以上更免費送生日蛋糕一份。

地點：淺水灣影灣園香辣軒

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【送和牛套餐】熊本牛鍋 壽星免費享用$268皇牌套餐/$298澳洲和牛套餐

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

熊本牛鍋提供生日優惠，現凡當月份生日的客人4人或以上同行，壽星即可免費享用皇牌套餐/澳洲和牛套餐（壽星需支付正價加一服務費），餐廳更免開瓶費及免切餅費！

*需要最少一日前預訂

地點：熊本牛鍋分店

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【送自家製蛋糕】BEANS 送自家製蛋糕及生日驚喜

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

凡於生日月到BEANS任何分店惠顧堂食，即可獲贈自家製蛋糕及生日驚喜。

地點：BEANS分店

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【慳$399】都會海逸酒店 4人同行生日之星半價

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

都會海逸酒店西餐廳推出生日優惠，經官網預訂9月份「瑤池海宴：鮑魚花膠夜宴」自助晚餐可享買二送二！

地點：都會海逸酒店7樓西餐廳

日期：即日起至9月30日

詳情：請按此

KKday 都會海逸酒店自助餐優惠 Klook 都會海逸酒店自助餐優惠

—

【送蛋糕或美酒】皇家太平洋酒店 4人同行送半磅忌廉蛋糕或精選美酒一瓶

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

生日之星與其他三位付費客人，惠顧皇家太平洋酒店堤岸酒吧及餐廳半自助午餐或晚餐，即可自選壽星享用半價，或獲贈半磅忌廉蛋糕或精選美酒一瓶。

*蛋糕或美酒須於最少1日前預訂

地點：九龍尖沙咀中港城皇家太平洋酒店堤岸酒吧及餐廳

日期：即日起至12月30日

詳情：請按此

—

【壽星免費】香港黃金海岸酒店 會員3人同行壽星免費

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

Sino Club 會員於生日月份攜同2位成人親友以正價惠顧黃金海岸酒店自助午餐或晚餐，可享免費自助午餐 / 晚餐一位；尊尚會員可額外獲贈半磅生日蛋糕一個。

地點：香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

KKday 黃金海岸酒店自助餐優惠

—

【壽星免費】香港愉景灣酒店 4人同行壽星免費

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

愉景灣酒店推出生日慶祝優惠，在Café bord de Mer＆Lounge慶祝生日，凡預約四位或以上訂座之自助晚餐及於生日當月惠顧，即可享生日之星可享免費用膳，以及免費獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕（半磅）一個！

地點：大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【壽星免費】歷山酒店 6人同行壽星免費

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

每6位成人惠顧東南亞海鮮「味」歷之旅自助晚餐，1位當月生日之壽星即可免費享用自助餐。此外，2位以上付費客人可獲贈半磅生日蛋糕，7位以上付費客人，可獲贈一磅生日蛋糕 (需於2天前預訂)。

地點：歷山酒店歷山餐廳

日期：即日起至9月27日（星期五、六及公衆假期前夕）

詳情：請按此

KKday 歷山酒店自助餐優惠 Klook 歷山酒店自助餐優惠

—

【壽星免費】中庭 4人同行滿$1,000 送壽桃包＋壽星免費

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

中庭推出生日賞你食優惠，凡4位顧客或以上於生日月份到中庭享用晚餐消費滿$1,000（茶芥及加一服務費前計算），生日之星可享免費優惠，每位顧客更可獲壽桃包一個。

地點：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心一樓

日期：即日起至2025年12月30日

詳情：請按此

—

【送烈酒】嘉里酒店 Red Sugar 送精選烈酒

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

座擁270度海景的嘉里酒店 Red Sugar 推出兩項生日驚喜禮遇，讓你享受精心設計的生日佈置和香檳美酒，或與摯友們舉杯暢飲狂歡。

體驗一：Red Sugar 完美印記

現只需 HKD 888或 HKD 1,288，即可享以下禮遇：

• 特選意大利氣泡酒（HKD 888）或精選香檳（HKD 1,288）乙瓶

• 精心佈置的主題餐桌及蛋糕架

• 度身訂造的精美生日蛋糕乙個

• 坐擁醉人美景的專屬私人戶外座位



體驗二：十人同行驚喜禮遇

凡十人或以上光臨，於 Red Sugar 分享精彩時刻至 Facebook 或 Instagram 並標註（Instagram: @kerryhotelhk 及 @redsugarhk / Facebook: @ Kerry Hotel Hong Kong），即可享以下禮遇：

• 免費精選烈酒乙枝（可選Havana Club 3-Year Rum, Gordon's Gin, J&B Whiskey, 或 Jägermeister）

• 以每位 HKD 138升級加配調酒搭配飲品或特調雞尾酒

地點：紅磡灣紅鸞道38號嘉里酒店 Red Sugar

日期：即日起至2025年12月31日

詳情：請按此

—

【送蛋糕】半島酒店 送生辰蛋糕＋免費晚餐

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

每位慶祝生日的賓客於生日正日惠顧大堂茶座晚餐兩位，即可獲贈生日蛋糕一個；惠顧大堂茶座晚餐四位或以上，可享一位免費及獲贈生日蛋糕一個。

地點：九龍梳士巴利道香港半島酒店

日期：即日起至9月30日

詳情：請按此

—

【送甜品】九龍東皇冠假日酒店 尚廚送生日甜品碟

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

於網上商店預付尚廚自助午餐星期一至五75折，星期六、日及公眾假期8折；自助晚餐星期一至四75折，星期五至日、公眾假期及前夕8折。

地點：九龍東皇冠假日酒店尚廚

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

KKday 香港九龍東皇冠假日酒店自助餐優惠 Klook 香港九龍東皇冠假日酒店自助餐優惠

—

【送蛋糕】LIFETASTIC 餐飲8折及蛋糕優惠

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

LIFETASTIC會員計劃的Delicake會員，金及銀級會員可於生日月收到特別餐飲及蛋糕優惠。金及銀級生日會員可享餐飲8折優惠。同時，只要作任何消費，銀級會員可享免費件裝蛋糕1件，金級會員可獲免費原個小型蛋糕1個（須於3天前預訂）。

地點：LIFETASTIC銅鑼灣希慎廣場分店、尖沙咀海港城分店、尖沙咀The ONE分店、沙田新城市廣場分店、將軍澳PopCorn分店

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【送$50現金券】Pizza Hut 會員獲贈$50現金券

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

登記成為Pizza Hut會員，基本會員及金會員可於生日月收到獎賞。基本會員可獲贈獲贈$50現金券，金會員可獲贈獲贈總值$100現金券及免費拔呼地必勝批。

地點：Pizza Hut HK分店

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【送泡芙】西樹泡芙 送特濃吉士泡芙

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

壽星於生日當日只需向店員出示有效生日證明，Scan QR code加入WhatsApp group，即時可領取特濃吉士泡芙一個，數量有限，送完即止！

地點：西樹泡芙分店

日期：即日起至優惠結束

—

【最啱一班朋友】白石BBQ燒烤 送金牌乳豬一隻

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

免費登記成為會員，壽星仔女於生日月份到白石BBQ，跟好友們消費滿$1,500，即送金牌乳豬一隻。燒烤活動需於前3日經網上預訂（使用生日優惠必需於生日月份之前一個月成為會員）。

地點：白石BBQ燒烤

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

9月生日生活消閒優惠

【免費唱K】Neway CEO 2人同行 壽星免費

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

Neway CEO推出生日優惠，Neway K-Fun會員在生日月份，壽星和朋友2人同行，壽星即可免費唱K，2人生日，4位顧客可免2位人頭費，如此類推。

日期：即日起至優惠結束

地點：Neway CEO分店

詳情：請按此

—

【慳$498】海洋公園 生日免費入場

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

香港居民只需於海洋公園官方網站成功預約，便可於生日當天，於公園票務部出示網上預約確認，以及自己的有效香港身份證明文件或出生證明書，享用免費即日入場優惠。

日期：即日起至優惠結束

地點：香港海洋公園

詳情：請按此

Klook 海洋公園優惠

—

【慳$759】香港迪士尼樂園酒店 港居民生日入住即送樂園門票

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

加入MyDisney HK，於生日月份入住香港迪士尼樂園酒店、迪士尼探索家度假酒店及迪士尼好萊塢酒店2晚起，可尊享實時房價65折，每晚由 $1,235起，更可免費獲贈毛巾造形蛋糕及生日卡，為你的特別日子，送上一份特別心意！

日期：即日起至2026年3月31日

地點：香港迪士尼樂園酒店

詳情：請按此

—

【慳$140】 香港杜莎夫人蠟像館 生日6折入場

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

香港居民只需於生日當天或者生日前後3天，與最少一名親友一同進場，可以優惠價$160元入場（原價$300元），優惠高達6折。

地點：香港杜莎夫人蠟像館

日期：即日起至2025年12月31日

詳情：請按此

—

【慳$235】昂坪360 港居民生日免費坐纜車

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

香港居民於生日當天可以免費乘坐來回昂坪纜車 (標準車廂)，並可以8折購買最多3張即日來回纜車門票。

地點：昂坪360

日期：即日起至2025年12月31日

詳情：請按此

—

【慳$60】高先電影院 會員生日獲送戲飛

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

成為高先電影院WHITE會員，生日月份可領取電影戲票贈券1張；BLACK會員可獲2張。

日期：由即日起至優惠結束

地點：堅尼地城吉席街2號

詳情：請按此

—

【送戲飛】英皇戲院 會員生日獲送電影贈券

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

成為英皇戲院VIP會員（年費$150），可享全年購票高達85折、獲贈80代幣(享戲票買一送一優惠一次)、免費袋裝爆谷一個及超過$300戲票及小食現金券，於生日月份更獲贈電影贈券及生日餐飲贈券。

日期：由即日起至優惠結束

地點：英皇戲院院線

詳情：請按此

—

【送戲飛】百老匯院線 會員生日獲贈電影贈券及積分

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

成為bcinephile會員（入會年費$120），可享全年購買正價戲票/正價美食套餐低至8折、獲額外積分回贈（憑累積分數可換領戲票買一送一）、入會及續會時可獲贈百老匯院線贈券一張、免費外借bcinephile Library 內逾3,000項影碟，於生日當天可獲贈百老匯院線贈券一張及100會員積分獎賞。

日期：由即日起至優惠結束

地點：百老匯院線

詳情：請按此

—

【送戲飛】Cinema City院線 VIP會員生日獲贈換戲票積分

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

以$120入會成為Cinema City VIP會員，可享全年購買正價戲票/小食/指定精品9折、入會獲1500分及單人爆谷套餐換領券、生日月份獲1000分。

*普通2D戲票700分起、普通3D戲票900分起。

日期：由即日起至優惠結束

地點：Cinema City院線

詳情：請按此

—

【門票9折】AME Stadium 一小時任玩門票9折

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

AME（亞洲體育電競）是全港唯一主打「運動+電競」的電競組織。壽星仔女於生日月份可享一小時任玩門票9折、獲贈神秘生日禮物一份，以及同行親友飲品買一送一。

預約連結：https://www.ame.gg/single-project

whatsapp / 致電查詢及預約：6824 5526

日期：由即日起至優惠結束

地點：K11購物藝術館2樓223號鋪

—

【送蛋糕及氣泡酒】帝逸酒店 生日住宿自助晚餐+迷你生日蛋糕

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

生日壽星可以優惠價入住沙田帝逸酒店豪華客房，以及享用Alva House自助晚餐、迷你生日蛋糕及氣泡酒，與至愛同度美好時光。

免費禮遇包括：

‧迷你生日蛋糕及氣泡酒

‧Alva House自助晚餐

‧免費借用單車2小時

‧免費享用客房內泡茶設施和意大利illy咖啡

‧使用配備VR虛擬現實健身器材的健身室、頂層游泳池、位於酒店大堂的共享工作空間Alva Works及露天花園

‧酒店穿梭巴士服務往返指定港鐵站

日期：即日起至優惠結束

地點：帝逸酒店

詳情：請按此

—

【送香檳】半島酒店 送自助早餐、香檳

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

生日賓客於生日正日或前後一日入住，可享露台餐廳雙人自助早餐、半島香檳一瓶、迎賓生日禮遇及300 港元半島水療禮券。

地點：九龍梳士巴利道香港半島酒店

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【送個人化禮遇】香港君悅酒店 靜水沁園生日禮遇

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

9月壽星可以$3,052.5享用90分鐘按摩、生日蛋糕（直徑16厘米）、紅酒/白酒/抗氧化果汁、治療師贈送個人化禮遇及私人護理房間生日佈置。

*請提前2天致電靜水沁園預約

地點：香港君悅酒店

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【歎香檳、下午茶】香港麗思卡爾頓酒店 生日水療之旅

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

壽星可以$2,250起尊享香港麗思卡爾頓水療中心的生日水療之旅，享受90分鐘舒緩按摩、指定香檳一杯、於行政酒廊享用輕盈美食、於體驗當日免費使用泳池、桑拿室、按摩池及健身中心，過一個遠離繁囂的生日。

地點：香港麗思卡爾頓酒店

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【可享房間氣球佈置】The Pier 生日住宿優惠

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

任何入住The Pier酒店的客人，只要加$688便可享有慶祝生日禮遇， 而透過The Pier 官網或前台預訂房間的客人更可享特惠價$488。​

禮遇包括：

• 房間氣球佈置

• 精選紅酒一支 (375ml)

• 生日小禮物一份

日期：即日起至優惠結束

地點：香港西貢白沙灣街9號

詳情：請按此

—

【送生日蛋糕及葡萄汽酒】挪亞方舟度假酒店 生日住宿優惠

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

壽星只要出示身份證明，便可以享用雙人生日客房優惠（$1,358起），當中已包括雙人客房一晚住宿、精選早餐、豐盛閣晚餐、獲贈鮮雜果忌廉蛋糕半磅及葡萄汽酒一支，以及參加「啤啤熊之友製作室」體驗。記得最少3天前預訂，價錢已包括10%服務費。

地點：挪亞方舟度假酒店

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【送蛋糕】銀鑛灣渡假酒店 包雙人早餐、晚餐 送生日蛋糕

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

於9月生日的壽星以$968起即可入住銀鑛灣渡假酒店雙人客房，而且可於酒店享用雙人早餐、西式精選晚餐、生日蛋糕（半磅）、客房生日慶祝佈置連拍照道具及生日小禮物連生日咭乙份。

地點：香港大嶼山梅窩銀礦灣 D.D.2 地段648

日期：即日起至12月31日

詳情：請按此

—

【$50折扣】豐澤網店 生日送$50折扣優惠

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

透過手機應用程式或網頁註冊成為Fortress iClub基本會員，生日月份於豐澤門市或網店消費滿$500，可享$50折扣優惠！

*此優惠只限於已於會員資料內提供生日月份之會員。

*購買Apple產品、遊戲電玩及禮券/現金券除外

地點：豐澤網店

詳情：請按此

—

【$50折扣】友和YOHO 生日買滿$500減$50

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

成為友和YOHO會員，購物時以特定方式付款可享高達3%折扣，於網店／門店購物即可賺取積分回贈。會員於生日月份會經電郵收到生日電子優惠券，凡購物滿$500即可享$50折扣優惠。

*必須在生日月份前一個月註冊的會員，才有資格獲得生日電子優惠券。

地點：友和YOHO分店及網店

詳情：請按此

—

【送里數】無印良品 會員生日送額外100里數

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

於生日前完成登記MUJI passport內的出生月日，生日翌月首日便可獲得額外100里數。

（例如7月生日的用戶只需於7月份內或之前完成登記，於8月1日便可獲得額外里數。）

• 出生月日經登記後無法自行更改。

• 如用戶使用同一流動裝置登記多於一個 ID，生日優惠將發放到最先登記之ID。

地點：無印良品分店

詳情：請按此

—

【送禮券】彌明生活百貨 生日送購物禮券

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

登上MI MING MART 網上專門店購物，或嚟MI MING MART專門店申請，都可以成為Go Clean會員計劃之會員。會員生日可獲贈$50生日購物禮券及$100即時購物獎賞；而迎新禮物則包括$100購物禮券、皇牌產品體驗裝等。

日期：即日起至優惠結束

地點：彌明生活百貨

詳情：請按此

—

【95折】AEON 會員生日購物95折

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

每年只需付年費$20成為AEON會員，即享包括生日優惠嘅各種著數。AEON會員於生日月份，持會員卡到任何分店換領「生日折扣全日通」，憑卡於生日月份內任何一日，可無限次享95折購物優惠。

地點：全線AEON

日期：即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【慳$100】Nike網店送$100折扣優惠碼

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

登記成為Nike.com.hk會員，即可於生日正日收到$100折扣優惠碼。

地點：Nike網店

日期：由即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【慳$50】Adidas網店送禮券

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

只要登記成為adiCLUB普通會員，於連續12個月內消費滿$1000即可升級成為銅卡會員，可於生日月份收到$50優惠券；連續12個月內消費滿$4000即可升級成為銀卡會員，於生日月份可收到$100優惠券；連續12個月內消費滿$8000即可升級成為金卡會員，於生日月份可收到$200優惠券。

地點：Adidas網店

日期：由即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【慳$50】Uniqlo App 送$50現金券

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

Uniqlo App不時都會派送優惠，新會員更可以自動獲取$50現金券，購物滿$500即可使用。而要留意的是，會員生日優惠券於生日之前一個月月底以APP發送，如生日當月才登記，就要等待至翌年才開始收到優惠券。

獲取方法

Step 1. 下載 UNIQLO 流動應用程式

Step 2. 按指示填上用戶資料完成登記

Step 3. 「生日優惠券」就會自動喺你生日月份時送俾你！

*優惠券須受條款及細則約束。

地點：全線Uniqlo分店

日期：由即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【慳$30】GU 生日月份買滿 $300減 $30

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

登記成為GU會員後，於生日月份該月的第一天會獲得優惠券，於GU網店買滿$300即可減$30。在生日月份首天後才登記成為會員，仍可在在該月內收到生日優惠券。

*使用有效期限為獲得優惠券起計算30天。

地點：GU網店

日期：由即日起至優惠結束

詳情：請按此

—

【82折】Zalora 送82折優惠券

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

登記成為Zalora會員時填上生日日期，於生日當日會收到82折優惠碼，於三日內購物滿$500即可使用。

地點：Zalora網店

日期：由即日起至優惠結束

—

【慳$50】誠品書店 送8折優惠券

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

誠品書店金卡及黑卡會員於生日月份，下載「誠品人_HK」APP至「兌換」頁查收電子優惠券，可領取85折及8折優惠券，只要消費滿$250即可使用優惠，就趁生日盡情買書、文具、精品，點綴生活。

地點：誠品書店分店

日期：即日起至2025月12年31日

詳情：請按此

—

【慳$25】Don Don Donki 送$25現金券

2025最新9月生日優惠｜54個食買玩優惠 免費唱K/主題公園門票/酒店自助餐/65折住迪士尼酒店、送生日蛋糕/Pizza/$100購物折扣

只要下載Don Don Donki手機App並登記成為會員，生日月份即可獲贈$25現金券，買滿$100即可使用。

地點：全線Don Don Donki分店

日期：即日起至優惠結束

