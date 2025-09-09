Zalora香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月最新優惠低至21折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

為大家詳細介紹Zalora，網站入面有超過500個品牌選擇，當中最為人熟悉的有Coach、New Balance等，款式貼近亞洲人style之餘，網站更經常推出折扣優惠，只要花少少時間，絕對可以尋到寶！Zalora最近9.9購物節優惠低至21折，值得入手Coach Brooklyn 23手袋低至$1,936、adidas Tee只需$50，Aesop面霜比官網平$100多！這篇文章會定期更新Zalora Promo Code、Zalora優惠碼，讓大家可以在Zalora以最抵價購物，更會講解詳盡的Zalora網購教學、免運費詳情及退貨教學，等你可以安在家中入手心水時裝！

Zalora香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月8日：

9.9購物節

- ZALORA x WeWa / EarnMORE信用卡優惠，買滿$599即減$50；買滿$1,000即減$100

- 減價產品低至21折

優惠日期：即日起至9月12日

>>Zalora傳送門<<

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

Zalora網購實用文！

2025年9月最新香港優惠碼/免運費/30日內免費退貨教學

這次來詳盡介紹時裝百貨，Zalora，相信大家對此品牌都不會陌生，經常上網購買時裝的朋友都會見到他們的廣告，裡面有超過500個品牌，除了歐美名牌之外，還有一些小眾日韓等亞洲品牌，款式亦都較為貼近我們亞洲人的風格。

Zalora裡面有超過500個品牌，款式較為貼近港人Style。

以4大特點來簡單概括Zalora網購網站：

特點一：新會員首次購物可享$120折扣優惠

特點二：滿$399 Zalora免運費

特點三：約3-16日送到貨，30日內免費退貨

特點四：經常做優惠，優惠碼很多

*請注意一個訂單只限使用一個優惠碼*

簡單地介紹Zalora網站版面，在一打開首頁就會見到最新折扣優惠，之後就是一系列時裝專題和貨品推介。頁面頂分了女裝、男裝、Luxury名牌、運動單品、Beauty美妝、童裝和Lifestyle時尚生活。之後細分項有齊基本上架新貨、時裝、鞋款、飾物、手袋、Luxury名牌、運動服、美妝、店內品牌列表和Earth Edit永續時裝系列，而右上角會有個獨立的SALE大減價部分！

Zalora女裝優惠頁 Zalora男裝優惠頁

購物過程簡單 Zalora開戶過程3步即可

這裡先來簡單講解Zalora開戶方法和購物過程，之後的減價優惠更易燃點起你的購物意慾。

Zalora開戶過程：

1）Zalora開戶，先到首頁右上角的人仔按「註冊」。

2）進入頁面後，在「新顧客」填寫電郵地址、密碼、性別、姓名和生日。

3）再選擇是否保持登入和是否要接收EDM，選好就可以按「確認並且繼續」就完成登記。

Zalora開戶過程3步即可

Zalora購物過程

1）選擇想買的單品後，按「加入購物籃」。

2）如要結賬就到右上角的購物袋，按入後會見到相關貨品，下面才是你選購的貨品。在這裡的右邊可以輸入優惠碼。如無其他需要可以「前往結帳」。

3）登入賬戶，輸入地址後，按「儲存並繼續」。

4）輸入信用卡號碼後，再按「前往運送方式」。

5）核對資料後就可以「提交訂單」，完成交易。

選好想買的單品，並「加入購物籃」。

右上角的購物袋，按入後會見到相關貨品。

30日內免費退貨

如要退貨可以在30日內，到7-Eleven免費退貨。

1）到Zalora Exchange & Return內選要退的貨品。

2）會見到退貨QR Code。

3）將貨品包好，並拿到7-Eleven就可以免費退貨。

只要在30內，貨品完好地包回Zalora包裝，就可以到7-Eleven免費退貨。

＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝

重點血拼清單來了！ZALORA向來都是平價入手名牌的好地方，今次減價區低至22折，Yahoo購物專員精選男女裝抵買產品！先來介紹女裝優惠，不少名牌手袋大減價，今次推介入手近年人氣極高的Coach Brooklyn 23 Shoulder Bag，官網價為$2,500，Zalora折後最平低至$1,936，值得入手！女裝adidas Tee都非常抵，折後竟只售$50，而Aesop面霜都有平，Elemental Facial Barrier Cream官網價為$460，而Zalora入手平了$100多！男裝方面，Tommy Hilfiger Tee都有折，折後不用$200就可以買到，ASICS WINJOB 70S WORKING SHOES更由原價$1,390減至$490！以下幫各位整理了Zalora優惠碼和減價清單：

Zalora香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月8日：

9.9購物節

- ZALORA x WeWa / EarnMORE信用卡優惠，買滿$599即減$50；買滿$1,000即減$100

- 減價產品低至21折

優惠日期：即日起至9月12日

Zalora女裝優惠頁 Zalora男裝優惠頁

Zalora減價女裝推介：

Coach Brooklyn 23 Shoulder Bag

42折特價：$1,936｜ 原價：$4,617

SHOP NOW

Coach Brooklyn 23 Shoulder Bag

ADIDAS Essentials Slim Logo T-Shirt

21折特價：$50｜ 原價：$239

SHOP NOW

ADIDAS Essentials Slim Logo T-Shirt

New Balance 430 Performance Shoes

5折特價：$265｜ 原價：$530

SHOP NOW

New Balance 430 Performance Shoes

Aesop Elemental Facial Barrier Cream 60ml

5折特價：$358｜ 原價：$988

SHOP NOW

Aesop Elemental Facial Barrier Cream 60ml

Zalora減價男裝推介：

Calvin Klein Essential Slim Tee

4折特價：$216｜ 原價：$539

SHOP NOW

Calvin Klein Essential Slim Tee

Tommy Hilfiger Seasonal Solid Tee

5折特價：$195｜ 原價：$390

SHOP NOW

Tommy Hilfiger Seasonal Solid Tee

Under Armour Spawn 6 Shoes

25折特價：$213｜ 原價：$849

SHOP NOW

Under Armour Spawn 6 Shoes

ASICS WINJOB 70S WORKING SHOES

35折特價：$490｜ 原價：$1,390

SHOP NOW

ASICS WINJOB 70S WORKING SHOES

提你拎著數!!! >>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」有何魅力？同場加映低至半價鞋款/熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176

59歲「最美姑姑」李若彤凍齡秘訣：睡覺是頭等大事！美魔女分享5大安眠好習慣 最後一條容易忽略

越皺越愛！Issey Miyake三宅一生折上折低至4折 $1,022入手黑色質感上衣/連張敬軒、Kim Kardashian都愛穿