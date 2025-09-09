熱氣球嘉年華｜主辦單位道歉 門票全額退款
Zalora香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月最新優惠低至21折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
Yahoo購物為你整合Zalora網店教學一覽，優惠低至21折，內文即睇：
為大家詳細介紹Zalora，網站入面有超過500個品牌選擇，當中最為人熟悉的有Coach、New Balance等，款式貼近亞洲人style之餘，網站更經常推出折扣優惠，只要花少少時間，絕對可以尋到寶！Zalora最近9.9購物節優惠低至21折，值得入手Coach Brooklyn 23手袋低至$1,936、adidas Tee只需$50，Aesop面霜比官網平$100多！這篇文章會定期更新Zalora Promo Code、Zalora優惠碼，讓大家可以在Zalora以最抵價購物，更會講解詳盡的Zalora網購教學、免運費詳情及退貨教學，等你可以安在家中入手心水時裝！
Zalora香港優惠碼，最新消息更新自2025年9月8日：
9.9購物節
- ZALORA x WeWa / EarnMORE信用卡優惠，買滿$599即減$50；買滿$1,000即減$100
- 減價產品低至21折
優惠日期：即日起至9月12日
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
Zalora網購實用文！
2025年9月最新香港優惠碼/免運費/30日內免費退貨教學
這次來詳盡介紹時裝百貨，Zalora，相信大家對此品牌都不會陌生，經常上網購買時裝的朋友都會見到他們的廣告，裡面有超過500個品牌，除了歐美名牌之外，還有一些小眾日韓等亞洲品牌，款式亦都較為貼近我們亞洲人的風格。
以4大特點來簡單概括Zalora網購網站：
特點一：新會員首次購物可享$120折扣優惠
特點二：滿$399 Zalora免運費
特點三：約3-16日送到貨，30日內免費退貨
特點四：經常做優惠，優惠碼很多
*請注意一個訂單只限使用一個優惠碼*
簡單地介紹Zalora網站版面，在一打開首頁就會見到最新折扣優惠，之後就是一系列時裝專題和貨品推介。頁面頂分了女裝、男裝、Luxury名牌、運動單品、Beauty美妝、童裝和Lifestyle時尚生活。之後細分項有齊基本上架新貨、時裝、鞋款、飾物、手袋、Luxury名牌、運動服、美妝、店內品牌列表和Earth Edit永續時裝系列，而右上角會有個獨立的SALE大減價部分！
購物過程簡單 Zalora開戶過程3步即可
這裡先來簡單講解Zalora開戶方法和購物過程，之後的減價優惠更易燃點起你的購物意慾。
Zalora開戶過程：
1）Zalora開戶，先到首頁右上角的人仔按「註冊」。
2）進入頁面後，在「新顧客」填寫電郵地址、密碼、性別、姓名和生日。
3）再選擇是否保持登入和是否要接收EDM，選好就可以按「確認並且繼續」就完成登記。
Zalora購物過程
1）選擇想買的單品後，按「加入購物籃」。
2）如要結賬就到右上角的購物袋，按入後會見到相關貨品，下面才是你選購的貨品。在這裡的右邊可以輸入優惠碼。如無其他需要可以「前往結帳」。
3）登入賬戶，輸入地址後，按「儲存並繼續」。
4）輸入信用卡號碼後，再按「前往運送方式」。
5）核對資料後就可以「提交訂單」，完成交易。
30日內免費退貨
如要退貨可以在30日內，到7-Eleven免費退貨。
1）到Zalora Exchange & Return內選要退的貨品。
2）會見到退貨QR Code。
3）將貨品包好，並拿到7-Eleven就可以免費退貨。
＝＝重點必買/減價貨品推介＝＝
重點血拼清單來了！ZALORA向來都是平價入手名牌的好地方，今次減價區低至22折，Yahoo購物專員精選男女裝抵買產品！先來介紹女裝優惠，不少名牌手袋大減價，今次推介入手近年人氣極高的Coach Brooklyn 23 Shoulder Bag，官網價為$2,500，Zalora折後最平低至$1,936，值得入手！女裝adidas Tee都非常抵，折後竟只售$50，而Aesop面霜都有平，Elemental Facial Barrier Cream官網價為$460，而Zalora入手平了$100多！男裝方面，Tommy Hilfiger Tee都有折，折後不用$200就可以買到，ASICS WINJOB 70S WORKING SHOES更由原價$1,390減至$490！以下幫各位整理了Zalora優惠碼和減價清單：
Zalora減價女裝推介：
Coach Brooklyn 23 Shoulder Bag
42折特價：$1,936｜
原價：$4,617
ADIDAS Essentials Slim Logo T-Shirt
21折特價：$50｜
原價：$239
New Balance 430 Performance Shoes
5折特價：$265｜
原價：$530
Aesop Elemental Facial Barrier Cream 60ml
5折特價：$358｜
原價：$988
Zalora減價男裝推介：
Calvin Klein Essential Slim Tee
4折特價：$216｜
原價：$539
Tommy Hilfiger Seasonal Solid Tee
5折特價：$195｜
原價：$390
Under Armour Spawn 6 Shoes
25折特價：$213｜
原價：$849
ASICS WINJOB 70S WORKING SHOES
35折特價：$490｜
原價：$1,390
