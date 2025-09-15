Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學

如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～

減價區低至15折

The Outnet女裝頁面 The Outnet男裝頁面

網購實用文：The Outnet網購教學

2025年9月The Outnet Promo Code/優惠碼/免費退貨攻略

這次來詳盡介紹的是YOOX Net-A-Porter Group旗下的The Outnet，這時裝百貨的貨品價位相對較低，而且又經常減價，想入手平價名牌可隨時到The Outnet逛逛。The Outnet的貨款與Net-A-Porter、YOOX不同，偏向女生風格，當中有自家品牌Iris & Ink，主打簡約時尚風，價位又相對低，在這裡逛街都不會太「肉赤」。The Outnet可以送貨至過百個地方，香港亦是其中之一，只要買滿$2,500即可免運費直送香港，$2,500以下訂單則要付$200運費。

>>按此查看The Outnet減價區優惠頁<<

The Outnet平時每星期都會有重點大減價項目，大家可以定期入去望望有哪款產品抵買，隨時發掘到筍貨！

以3大特點來簡單概括The Outnet網購網站，

特點一：平日都有減價清貨區，最新優惠低至15折

特點二：滿$2,500免運費到港，$2,500以下需付$200運費

特點三：每星期都會有重點名牌進行減價

簡單地介紹The Outnet網站版面，網站以白色做底色，頁首會見到最新優惠，之後有一系列的時裝專題，設計簡約利落。頁面小分項分了新貨上架、熱賣貨品、設計師、時裝、鞋款、手袋、飾物、清貨區及時裝專題。

>>The Outnet手袋傳送門<<

>>The Outnet鞋款傳送門<<

>>The Outnet服飾傳送門<<

頁面小分項分了限時優惠區、新貨上架、設計師、熱賣貨品、時裝、裙款、鞋款、手袋、飾物、自家品牌Iris&Ink及清貨區！

購物過程簡單 開戶過程3步即可

這裡先來簡單講解The Outnet開戶方法和購物過程，之後的減價優惠更易燃點起你的購物意慾。

The Outnet開戶過程

1）The Outnet開戶，先到左上角的人仔「Sign In」，再按「Register」。

2）見到「Register now」，輸入電郵地址，再按「I’m new to THE OUTNET」，就可以填寫密碼、姓名。

3）選擇想不想收到edm後，按「Register」完成登記。

The Outnet購物過程簡單，開戶過程3步即可。

The Outnet購物過程

1）選好想買的單品，並「Add to Bag」。

2）結賬的話，可到右上角的購物袋，選好就「Proceed To Checkout」結賬。

3）登入後，填寫收件人資料和地址，如超過$2,500就可以享免運費，$2,500以下統一付$200運費。

4）之後填入信用卡資料，再按「Review My Order」，就完成交易。

再提提你：買滿2,500港元免運費到港

選好想買的單品，並「Add to Bag」。

28日內免費退貨

如要退貨可以在28日內，香港退貨是可以免運費的，詳情：按此

1）登入賬戶，到「View All Orders」，再選擇要退貨的項目。

2）按「Create Exchange/Return」，再跟隨指示填寫。

3）之後打到SF Express 2730 0273，約免費上門取貨時間。

4）The Outnet賬戶號碼：8526890949，確保是香港地區取貨，則可免運費上門取貨。

5）簽好waybill，可以加上便條寫低Tracking Number，方便跟進郵件去向。

6）完成後，當地收到貨品後的3個工作天會處理退款事宜，會退至信用卡或PayPal戶口。

提提你：確保貨品無著過、無洗過，Tag還在才可退貨。

＝＝The Outnet血拼清單＝＝

終於來到重點部分，The Outnet減價區長期都有不少抵買名牌好物，今期減價區低至15折，Yahoo購物專員為大家精選抵買男女裝名牌產品，先來介紹女裝優惠，今期減價區竟有Valentino Garavani、Gucci手袋優惠，Valentino Garavani手袋由原價$21,438減至$12,220，平近$9,218，Gucci monogram手袋折後只需$12,650，平時減價區極少機會可以見到Gucci產品，難得減價絕對是入手好時機！女裝服飾方面，COPERNI牛仔外套低至15折，由原價$6,603減至$991，男裝Thom Browne同樣低至3折，藍色polo衫由原價$13,000減至$3,930，差不多平了近萬元！不過留意特價產品碼數並不多，要買就要快手了！以下為你重點推介血拼清單！

>>按此查看The Outnet女裝優惠頁<< >>按此查看The Outnet男裝優惠頁<<

The Outnet女裝減價產品推介：

COPERNI Denim jacket

15折特價：$991｜ 原價：$6,603

SHOP NOW

COPERNI Denim jacket

VALENTINO GARAVANI VLOGO Moon leather shoulder bag

57折特價：$12,220｜ 原價：$21,438

SHOP NOW

VALENTINO GARAVANI VLOGO Moon leather shoulder bag

GUCCI GG Supreme printed coated-canvas and leather shoulder bag

65折特價：$12,650｜ 原價：$19,461

SHOP NOW

GUCCI GG Supreme printed coated-canvas and leather shoulder bag

TORY BURCH Jessa embellished pebbled-leather loafers

4折特價：$1,457｜ 原價：$3,642

SHOP NOW

TORY BURCH Jessa embellished pebbled-leather loafers

The Outnet男裝減價產品推介：

THOM BROWNE Silk and cotton-blend piqué polo shirt

3折特價：$3,930｜ 原價：$13,000

SHOP NOW

THOM BROWNE Silk and cotton-blend piqué polo shirt

JACQUEMUS Brushed knitted polo sweater

36折特價：$1,456｜ 原價：$4,160

SHOP NOW

JACQUEMUS Brushed knitted polo sweater

Y-3 Adios Pro 3.0 striped mesh sneakers

4折特價：$1,229｜ 原價：$3,072

SHOP NOW

Y-3 Adios Pro 3.0 striped mesh sneakers

MONTBLANC Leather wallet

35折特價：$950｜ 原價：$2,713

SHOP NOW

MONTBLANC Leather wallet

