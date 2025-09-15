同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
The Outnet Promo Code香港優惠碼｜2025年9月限時低至15折/免運費/免費退貨/網購教學
Yahoo購物為你整合The Outnet最新減價優惠及網購教學，低至15折，內文即睇：
如果想買平價名牌手袋，不妨到The Outnet尋寶，The Outnet最近減價區低至15折，今期必買名牌產品有女裝Gucci手袋折後低至$12,650、COPERNI牛仔外套低至15折、男裝Thom Browne polo衫平了近萬元！跟各位詳細介紹簡約輕奢時尚網站The Outnet，這裡會定期更新The Outnet Promo Code、The Outnet優惠碼，讓大家在The Outnet hk以優惠價購物。即睇以下The Outnet網購教學，免運費詳情與退貨教學，更為各位整理了血拼清單，大家要密切留意啦～
減價區低至15折
網購實用文：The Outnet網購教學
這次來詳盡介紹的是YOOX Net-A-Porter Group旗下的The Outnet，這時裝百貨的貨品價位相對較低，而且又經常減價，想入手平價名牌可隨時到The Outnet逛逛。The Outnet的貨款與Net-A-Porter、YOOX不同，偏向女生風格，當中有自家品牌Iris & Ink，主打簡約時尚風，價位又相對低，在這裡逛街都不會太「肉赤」。The Outnet可以送貨至過百個地方，香港亦是其中之一，只要買滿$2,500即可免運費直送香港，$2,500以下訂單則要付$200運費。
以3大特點來簡單概括The Outnet網購網站，
特點一：平日都有減價清貨區，最新優惠低至15折
特點二：滿$2,500免運費到港，$2,500以下需付$200運費
特點三：每星期都會有重點名牌進行減價
簡單地介紹The Outnet網站版面，網站以白色做底色，頁首會見到最新優惠，之後有一系列的時裝專題，設計簡約利落。頁面小分項分了新貨上架、熱賣貨品、設計師、時裝、鞋款、手袋、飾物、清貨區及時裝專題。
購物過程簡單 開戶過程3步即可
這裡先來簡單講解The Outnet開戶方法和購物過程，之後的減價優惠更易燃點起你的購物意慾。
The Outnet開戶過程
1）The Outnet開戶，先到左上角的人仔「Sign In」，再按「Register」。
2）見到「Register now」，輸入電郵地址，再按「I’m new to THE OUTNET」，就可以填寫密碼、姓名。
3）選擇想不想收到edm後，按「Register」完成登記。
The Outnet購物過程
1）選好想買的單品，並「Add to Bag」。
2）結賬的話，可到右上角的購物袋，選好就「Proceed To Checkout」結賬。
3）登入後，填寫收件人資料和地址，如超過$2,500就可以享免運費，$2,500以下統一付$200運費。
4）之後填入信用卡資料，再按「Review My Order」，就完成交易。
再提提你：買滿2,500港元免運費到港
28日內免費退貨
如要退貨可以在28日內，香港退貨是可以免運費的，詳情：按此
1）登入賬戶，到「View All Orders」，再選擇要退貨的項目。
2）按「Create Exchange/Return」，再跟隨指示填寫。
3）之後打到SF Express 2730 0273，約免費上門取貨時間。
4）The Outnet賬戶號碼：8526890949，確保是香港地區取貨，則可免運費上門取貨。
5）簽好waybill，可以加上便條寫低Tracking Number，方便跟進郵件去向。
6）完成後，當地收到貨品後的3個工作天會處理退款事宜，會退至信用卡或PayPal戶口。
提提你：確保貨品無著過、無洗過，Tag還在才可退貨。
＝＝The Outnet血拼清單＝＝
終於來到重點部分，The Outnet減價區長期都有不少抵買名牌好物，今期減價區低至15折，Yahoo購物專員為大家精選抵買男女裝名牌產品，先來介紹女裝優惠，今期減價區竟有Valentino Garavani、Gucci手袋優惠，Valentino Garavani手袋由原價$21,438減至$12,220，平近$9,218，Gucci monogram手袋折後只需$12,650，平時減價區極少機會可以見到Gucci產品，難得減價絕對是入手好時機！女裝服飾方面，COPERNI牛仔外套低至15折，由原價$6,603減至$991，男裝Thom Browne同樣低至3折，藍色polo衫由原價$13,000減至$3,930，差不多平了近萬元！不過留意特價產品碼數並不多，要買就要快手了！以下為你重點推介血拼清單！
>>按此查看The Outnet女裝優惠頁<< >>按此查看The Outnet男裝優惠頁<<
The Outnet女裝減價產品推介：
COPERNI Denim jacket
15折特價：$991｜
原價：$6,603
VALENTINO GARAVANI VLOGO Moon leather shoulder bag
57折特價：$12,220｜
原價：$21,438
GUCCI GG Supreme printed coated-canvas and leather shoulder bag
65折特價：$12,650｜
原價：$19,461
TORY BURCH Jessa embellished pebbled-leather loafers
4折特價：$1,457｜
原價：$3,642
The Outnet男裝減價產品推介：
THOM BROWNE Silk and cotton-blend piqué polo shirt
3折特價：$3,930｜
原價：$13,000
JACQUEMUS Brushed knitted polo sweater
36折特價：$1,456｜
原價：$4,160
Y-3 Adios Pro 3.0 striped mesh sneakers
4折特價：$1,229｜
原價：$3,072
MONTBLANC Leather wallet
35折特價：$950｜
原價：$2,713
