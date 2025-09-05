Loro Piana手袋為何是「Old Money」新寵？媲美Hermès Birkin的低調奢華，拿上手就是貴氣

Loro Piana 手袋為何是「Old Money」新寵？媲美Hermès Birkin的低調奢華，拿上手就是貴氣

Loro Piana手袋爆紅，成為Old Money老錢風寵兒！近年Quiet Luxury興起，令許多走靜奢路線的品牌大受歡迎，當中Loro Piana就被受追捧的品牌之一。為大家盤點Loro Piana 2025年大熱手袋Top 6，不少款式更被指能媲美Hermès，為穿搭添上別緻的低調貴氣！

Loro Piana為何爆紅？

意大利品牌Loro Piana創立於1924年，其母公司為LVMH，由1800年代開始已經專注開發新物料，最著名的就是Baby Cashmere小山羊絨、Vicuña駱馬毛及The Gift of Kings羊毛纖維，極為柔軟而纖細，現時更是全球最大的羊絨供應商。

Loro Piana以大自然及羊絨作為品牌的主軸，結合奢華物料及頂級工藝，打造出款式低調卻用料講究的時裝。近年更延伸至手袋、鞋履等，不論男女裝亦極受老錢風愛好者歡迎，更被指媲美Hermès。

Loro Piana 2025手袋盤點

Loro Piana最近發佈了2025年秋冬系列，以The Way We Were為主題融合自然及馬術文化，打造出柔和而奢華的精緻服飾。呼應簡約又俐落的時裝設計，手袋亦走實用靜奢路線，當中包括最受注目的Extra Bag L27及Loom Bag，相信將會成為2025的注目It bag。

Loro Piana 2025手袋1）Loom Bag

Loro Piana Loom Bag

Loro Piana於上年度新推出Loom Bag，本年度再度昇華推出全新色選，配合馬術主題推出大地啡色，配順滑皮革更顯低調奢華。方形線條搭配翻蓋設計，弧形手挽飾以皮革匙扣，更配以印上LP字樣的金屬鎖頭，容量大而非常實用。Loom Bag的外型帶Hermès Birkin的感覺，卻又更易配襯而親民，難怪被譽為2025的老錢風黑馬手袋。

Loro Piana 2025手袋2）Extra Pocket L27

Loro Piana Extra Pocket L27

Loro Piana的Extra Bag L27又名為「小方包」，就是近年大受歡迎的「飯盒包」奢華版。2025年同樣新增馬術為題的大地色系，精緻奢華又百搭易襯，長形設計猶如復古行李箱般時尚又實用，配以順滑的小牛皮奢華感十足，飾以Charms掛鎖墜飾，更添老錢風柔美感覺。

Loro Piana 2025手袋3）Ghiera Shopper

Loro Piana Ghiera Shopper

本年度最新推出的Ghiera Shopper，被譽為下一個Hermes Garden Party，優雅大容量的老錢風設計，讓許多OL們亦極速入手。新季帶來了全新色選，包括大自然森系墨綠及薄荷綠，手袋上的「腰帶」可扣起改變袋形，實用精緻而極具高級感。

Loro Piana 2025手袋4）Ghiera Bag

Loro Piana Ghiera Bag

經典Ghiera Bag重塑成馬術主題馬鞍包，精緻的小手袋復古優雅，廓形簡約而實用，就是用上多年亦不過時的老錢風設計。2025新款配上馬術棕色系，袋面採用真絲及牛皮打造，更顯Loro Piana獨有的柔美質感，配以簡約的圓扣，無Logo設計更讓人一見動心。

Loro Piana 2025手袋5）Extra Pocket Clutch

Loro Piana Extra Pocket

Loro Piana展場上，亦有展出最新的Extra Pocket系列長型手拿包，外型有點像Hermès Kelly Cut Swift，亦有點像Bottega Veneta的Andiamo Clutch，看來將會大受歡迎。俐落的長形設計，配上手挽及匙扣，拉鏈飾以Loro Piana的LP鎖頭，低調中盡顯奢華感覺。手拿包而言，可說是非常實用又大方得體的款式。

Loro Piana 2025手袋6）Hobo手袋

Loro Piana Hobo Bags

Loro Piana的2025秋冬Lookbook中，亦有一款優雅滿分的絲巾手袋及皮革流浪包，看來非常有黑馬手袋的風範。優雅自然的色調，配上簡約垂墜感，可上膊的皮革手挽恰到好處，就是時尚又實用的投資款好選擇。

