熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗

Loro Piana手袋為何是「Old Money」新寵？媲美Hermès Birkin的低調奢華，拿上手就是貴氣

Loro Piana手袋爆紅，成為Old Money老錢風寵兒！近年Quiet Luxury興起，令許多走靜奢路線的品牌大受歡迎，當中Loro Piana就被受追捧的品牌之一。為大家盤點Loro Piana 2025年大熱手袋Top 6，不少款式更被指能媲美Hermès，為穿搭添上別緻的低調貴氣！

Loro Piana為何爆紅？

意大利品牌Loro Piana創立於1924年，其母公司為LVMH，由1800年代開始已經專注開發新物料，最著名的就是Baby Cashmere小山羊絨、Vicuña駱馬毛及The Gift of Kings羊毛纖維，極為柔軟而纖細，現時更是全球最大的羊絨供應商。

Loro Piana以大自然及羊絨作為品牌的主軸，結合奢華物料及頂級工藝，打造出款式低調卻用料講究的時裝。近年更延伸至手袋、鞋履等，不論男女裝亦極受老錢風愛好者歡迎，更被指媲美Hermès。

Loro Piana 2025手袋盤點

Loro Piana最近發佈了2025年秋冬系列，以The Way We Were為主題融合自然及馬術文化，打造出柔和而奢華的精緻服飾。呼應簡約又俐落的時裝設計，手袋亦走實用靜奢路線，當中包括最受注目的Extra Bag L27及Loom Bag，相信將會成為2025的注目It bag。

Loro Piana 2025手袋1）Loom Bag

Loro Piana Loom Bag
Loro Piana Loom Bag

Loro Piana於上年度新推出Loom Bag，本年度再度昇華推出全新色選，配合馬術主題推出大地啡色，配順滑皮革更顯低調奢華。方形線條搭配翻蓋設計，弧形手挽飾以皮革匙扣，更配以印上LP字樣的金屬鎖頭，容量大而非常實用。Loom Bag的外型帶Hermès Birkin的感覺，卻又更易配襯而親民，難怪被譽為2025的老錢風黑馬手袋。

Loro Piana 2025手袋2）Extra Pocket L27

Loro Piana Extra Pocket L27
Loro Piana Extra Pocket L27

Loro Piana的Extra Bag L27又名為「小方包」，就是近年大受歡迎的「飯盒包」奢華版。2025年同樣新增馬術為題的大地色系，精緻奢華又百搭易襯，長形設計猶如復古行李箱般時尚又實用，配以順滑的小牛皮奢華感十足，飾以Charms掛鎖墜飾，更添老錢風柔美感覺。

Loro Piana 2025手袋3）Ghiera Shopper

Loro Piana Ghiera Shopper
Loro Piana Ghiera Shopper

本年度最新推出的Ghiera Shopper，被譽為下一個Hermes Garden Party，優雅大容量的老錢風設計，讓許多OL們亦極速入手。新季帶來了全新色選，包括大自然森系墨綠及薄荷綠，手袋上的「腰帶」可扣起改變袋形，實用精緻而極具高級感。

Loro Piana 2025手袋4）Ghiera Bag

Loro Piana Ghiera Bag
Loro Piana Ghiera Bag

經典Ghiera Bag重塑成馬術主題馬鞍包，精緻的小手袋復古優雅，廓形簡約而實用，就是用上多年亦不過時的老錢風設計。2025新款配上馬術棕色系，袋面採用真絲及牛皮打造，更顯Loro Piana獨有的柔美質感，配以簡約的圓扣，無Logo設計更讓人一見動心。

Loro Piana 2025手袋5）Extra Pocket Clutch

Loro Piana Extra Pocket
Loro Piana Extra Pocket

Loro Piana展場上，亦有展出最新的Extra Pocket系列長型手拿包，外型有點像Hermès Kelly Cut Swift，亦有點像Bottega Veneta的Andiamo Clutch，看來將會大受歡迎。俐落的長形設計，配上手挽及匙扣，拉鏈飾以Loro Piana的LP鎖頭，低調中盡顯奢華感覺。手拿包而言，可說是非常實用又大方得體的款式。

Loro Piana 2025手袋6）Hobo手袋

Loro Piana Hobo Bags
Loro Piana Hobo Bags

Loro Piana的2025秋冬Lookbook中，亦有一款優雅滿分的絲巾手袋及皮革流浪包，看來非常有黑馬手袋的風範。優雅自然的色調，配上簡約垂墜感，可上膊的皮革手挽恰到好處，就是時尚又實用的投資款好選擇。

