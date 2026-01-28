Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

生日飯餐廳2026〡30間特色慶祝生日及紀念日餐廳推介！壽星免費食半島酒店/送生日甜品/即影即有

生日飯餐廳2026去邊間最好？當男/女朋友生日或紀念日，又或者長輩跟小朋友生日，相信最煩惱就是要找一間既有氣氛又要食物款式豐富，不過生日或紀念日最重要就是要有驚喜！Yahoo Food精選推介城中30間生日餐廳，全部均有生日驚喜送給壽星仔／女，送生日蛋糕、即影即有、自製人名菜單，甚至更有店員為壽星仔／女唱生日歌，驚唔驚喜？開唔開心？睇定餐廳推介就馬上為壽星做準備提早預訂紀念日或生日飯餐廳！

*注意：部份生日優惠設有期限，為保障閣下有個愉快難忘的生日體驗，建議預訂前先向店家查詢。

廣告 廣告

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

生日飯餐廳2026推介1.FEAST (Food by EAST)：超有儀式感！送特色甜品拼盤、即影即有照片及生日卡

Shop Now

慶祝生日當然要滿滿的儀式感！現在於FEAST (Food by EAST)，預訂至少三名成人自助晚餐或假日自助早午餐，生日之星在生日月份獲贈特色甜品拼盤、即影即有照片及生日卡，帶來滿滿的回憶。

FEAST (Food by EAST)

地址：太古太古城道29號東隅1樓（地圖按此）

電話：3968 3777

生日之星在生日月份於FEAST (Food by EAST) 獲贈特色甜品拼盤、即影即有照片及生日卡。

生日飯餐廳2026推介2.薈景：每4位享自助晚餐 壽星可獲贈生日蛋糕乙個

Shop Now

不少人生日飯都會揀食Buffet，灣仔會展中心Buffet餐廳薈景出名高質，環球海鮮滋味盛薈海鮮自助晚餐，除了繼續有長腳蟹、加拿大波士頓龍蝦、紐西蘭青口、麵包蟹及海蝦以外， 更有慢燒特級牛肉、孜然烤羊架 、豉椒九層塔炒蜆，以及一系列日式壽司及刺身。賓客更可無限量享用精選葡萄酒和啤酒，4位或以上顧客惠顧自助晚餐，生日之星可獲贈生日蛋糕乙個，大家還可以將生日蛋糕打包回家享用！

薈景

地址：灣仔港灣道1號會展廣場6樓（地圖按此）

電話： 2582 7250

環球海鮮滋味盛薈自助晚餐。

生日飯餐廳2026推介3.合和酒店大堂咖啡廳：半自助午餐/晚餐享免費甜品及寫字服務

Shop Now

生日想食buffet，合和酒店大堂咖啡廳，可從自助餐桌中盡情享用沙律吧、中式點心、雜錦壽司、精選熱湯及精美甜品。半自助午餐更免費贈送獎賞美食，可在中午享受奢華美味的佳餚。半自助晚餐則提供冰鎮海鮮、各款熱食和Mövenpick雪糕，選擇豐富，可盡嚐中西各式美食。為慶祝客人生日或週年紀念，餐廳可提供免費甜品及寫字服務（需要提早預約）。

合和酒店大堂咖啡廳

地址：灣仔堅尼地道15號合和酒店19樓大堂咖啡廳（地圖按此）

電話：2620 2765

半自助餐。

生日飯餐廳2026推介4.STARÒ：星空傳情4道菜晚餐！預訂獲生日驚喜優惠

Shop Now

STARÒ推出夢幻星空4道菜套餐，前菜可任選如即炸鮮魷魚配蛋黃醬或炸鮮拆蟹肉餅，湯品如黑松露牛肝菌忌廉湯伴手工麵包條或意式龍蝦濃湯伴手工麵包條，主菜推介意式燒乳豬配焦糖蘋果芥末籽蓉或炭燒紐西蘭羊架伴南瓜蓉，更可獲贈免費即開生蠔拼盤，預訂即可享生日優惠如免費餐卓佈置，另送紀念品、賀咭及現金券。餐廳環境打卡，更會附上不同拍照道具，保證拍下超美照片！

STARÒ

地址：尖沙咀諾士佛臺1號9樓（地圖按此）

電話：2152 2210

夢幻星空4道菜套餐，預訂生日驚喜優惠，更附送生蠔海膽魚子醬拼盤。

生日飯餐廳2026推介5.Angelini：生日壽星享專屬慶祝服務！送Tiramisu/即影即有/玫瑰花

位於九龍香格里拉內的意式餐廳Angelini，嚴選優質新鮮食材及意大利進口食材，炮製多款意式美饌。生日客人惠顧，餐廳特別提供專屬慶祝服務：預訂主廚推介晚市套餐（$598/位）即可享客製化專屬菜單設計（可加入「生日快樂或周年快樂」及名字）、免費Tiramisu（附生日祝福字樣）、即影即有照片留念及一枝玫瑰花作為優雅心意。無論是生日、周年紀念或特別時刻，Angelini 都是適合締造難忘慶祝體驗的完美之選。

Angelini

地址：九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉閣樓（地圖按此）

電話：2733 8750

Angelini提供專屬慶祝服務。

生日飯餐廳2026推介6.Mr. Steak Buffet à la minute：壽星尊屬禮遇 四人同行壽星免費

Shop Now

壽星是牛魔王的話，到主打高質牛肉的Mr. Steak Buffet à la minute慶祝生日絕對是最好的選擇！逢午餐時段，壽星們於Mr. Steak Buffet à la minute慶祝生日，2至3位入席壽星半價，4人同行壽星免費，5-9位全單七折，10位以上更全單65折，上限20位，加一服務費需以原價計算。

Mr.Steak à la minute

地址：銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓（地圖按此）

電話：2881 5757

餐廳的心太軟畫碟亦是招牌！

生日飯餐廳2026推介7.城景國際City Café ：生日客人獲贈生日蛋糕半磅

Shop Now

想又食又拎？只要惠顧城景國際酒店的City Café的自助晚餐，生日客人即可獲贈生日蛋糕半磅，適用於生日正日及前後三天，非常方便。

City Café

地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓（地圖按此）

電話：2783 3287

預訂自助餐即可獲贈生日蛋糕半磅。

生日飯餐廳2026推介8.Wolfgang's Steakhouse：美國過江龍扒房 送即影即有

位於中環的經典美國扒房Wolfgang's Steakhouse，全球擁有17家分店，香港分店沿用紐約的獨特食譜，提供優質的乾熟成牛扒和USDA Prime級別牛肉，為了慶祝生日或紀念日的特別日子，Wolfgang's Steakhouse提供寫碟服務，並免費贈送即影即有，讓每位壽星/情侶在這裡留下美好的回憶。

Wolfgang's Steakhouse

地址：中環都爹利街6號印刷行1樓（地圖按此）

電話：3990 1647

到老牌扒房慶祝，有種復古的浪漫。

生日飯餐廳2026推介9.逸軒：低至8折 宴會茶芥全免+麻雀耍樂

生日開party有很多不同的形式，如果想替長輩慶祝生日，帝逸酒店私房菜餐廳逸軒提前2星期預訂生日宴會，可享8折優惠連麻雀耍樂！凡惠顧3席或以上，更可享每席自攜洋酒免收開瓶費1瓶、每3席可享免費泊車位1個等！

逸軒

地址：沙田源康街1號帝逸酒店2樓（地圖按此）

電話：3653 1112

如果想搞壽宴，在中菜廳就最好不過！

生日飯餐廳2026推介10.Café East：輸入指定推廣碼 送鮮果忌廉蛋糕及氣泡酒

不少buffet都會送生日蛋糕，但千禧新世界香港酒店自助餐餐廳Café East，除了8位或以上生日飯聚除了送鮮果忌廉蛋糕一個（半磅裝），更會送氣泡酒一瓶，但book枱時記得輸入推廣碼「CEbirthday」，才會有生日優惠！

Café East

地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓（地圖按此）

電話：2313 4222

生日優惠送鮮果忌廉蛋糕一個（半磅裝），再加送氣泡酒一瓶！

生日飯餐廳2026推介11.麥當勞：大人都愛！指定麥當勞開party

想重溫小朋友開Party的樂趣？不妨到麥當勞開個生日partry！麥當勞生日partry除了有大量M記美食，還有主持人、遊戲環節等，現在還可以揀選麥當勞卡通人物派對主題，包括小飛飛、麥當勞、滑嘟嘟跟漢堡神偷，餐廳更為大家準備了派對主角禮物跟嘉賓禮物包，保證大家盡興而回！

在麥當勞搞Party絕對是每個小朋友的夢想！（credit：麥當勞官網）

生日飯餐廳2026推介12.KFC：脆爆生日會 實現炸雞自由

麥當勞有生日Party，KFC當然不落人後！KFC的爆脆生日會主打喜歡食炸雞的朋友，套餐分20人餐跟30人餐，包括即影即有服務、KFC炸雞公仔、生日會貼紙、生日帽等，更有生日裝飾，下次生日不妨約齊一班喜歡吃炸雞的朋友一同慶祝！

KFC推出爆脆生日會。

生日飯餐廳2026推介13.香辣軒：四位同行一人免費！免費送生日蛋糕

香辣軒推出慶祝及生日晚市套餐，廚師團隊推出富有東南亞滋味的四道菜慶祝菜單（原價$558/位，優惠價$418.5/位，4位預訂），包括經典開胃小菜﹑別具風味的主菜之選﹑必嚐美饌佳餚及精選甜點，同行四人以上更可享一位免費，以及送上免費蛋糕一個。

香辣軒

地址：淺水灣淺水灣道109號影灣園購物商場地舖（地圖按此）

電話：2292 2821

同行四人以上可享一位免費子送上免費蛋糕。

生日飯餐廳2026推介14.半島酒店：2人用餐即享免費生日蛋糕一個 4人用餐即1位免費

華麗的半島酒店一向都是慶祝生日熱點，但你又知不知道半島酒店大堂茶座生日優惠多多！客人只要於生日正日惠顧大堂茶座晚餐2位即可獲贈生日蛋糕1個。惠顧大堂茶座晚餐4位或以上，即可享1位免費及獲贈生日蛋糕1個，相當大方！

大堂茶座

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂（地圖按此）

電話：2696 6772

每位慶祝生辰賓客於生辰正日惠顧大堂茶座晚餐兩位即可獲贈生日蛋糕一個。

生日飯餐廳2026推介15.The Market：送迷你蛋糕加生日牌

Shop Now

不少人生日都會食自助餐慶祝，大多數餐廳都是折扣優惠為主，而香港其中一間最受歡迎的自助餐餐廳The Market就會為壽星仔女送上一份畫上生日字句的迷你蛋糕，令生日飯更具儀式感又不會太過佔胃！

The Market

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓（地圖按此）

電話：3400 1388

餐廳會在碟上畫上生日快樂。（Credit：skyred0414）

生日飯餐廳2026推介16.阿翁火鍋館：惠顧晚市任飲任食海鮮火鍋 即可享免費/半價優惠！

一班人生日聚餐最好的選擇，當然是打邊爐！壽星仔女凡於生日月份惠顧阿翁火鍋館晚市任飲任食海鮮火鍋，3至4位惠顧，（1位生日者）生日者可獲半價優惠；5位或以上惠顧，（1位生日者）生日者可獲免費優惠；5位或以上惠顧，(多於1位生日者)，生日者可獲半價優惠，而且任食火鍋提供超過數十款優質火鍋配料，當中不乏頂級和牛及生猛海鮮，可謂性價比極高。除了飲食火鍋、啤酒汽水任飲之外，每位客人更可獲贈五款頂級美饌，包括極級牛頸脊、至尊水餃王、環球海鮮盤、刺身拼盤及蠔皇扣鮑魚等，幫大家慳荷包同時又能食餐好！

阿翁火鍋館：元朗店、秀茂坪店、油塘店、將軍澳店、南昌店、荃灣店、天水圍店、灣仔店、馬鞍山店

店內的環球海鮮盤長期供應不同新鮮海鮮。

生日飯餐廳2026推介17.The Cheesecake Factory：生日消費滿$600送芝士蛋糕

以芝士蛋糕做主打的The Cheesecake Factory，主打的菜式份量豐富，慶祝生日最適合不過。只要堂食慶祝生日消費滿$600(歡樂時光餐牌及指定日子除外)，即送芝士蛋糕一件，甜品控最愛！

The Cheesecake Factory

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場地下G102號舖（地圖按此）

電話：2791 6628

堂食慶祝生日消費滿$600即送芝士蛋糕一件。

生日飯餐廳2026推介18.Cafe Deco Group：免費加入會員！享生日甜品及75折優惠

生日飯要請親朋好友食飯，最緊要就是有優惠！Cafe Deco Group旗下有多間特色餐廳，如AIRSIDE Cafe 、ANJU Modern Korean、Bamboo Thai、CAFE DECO PIZZERIA、 Chatime、 Chef's Cuts 、段純貞、京都勝牛、Matjeom、 nana's green tea、 Pier 7 Cafe & Bar、 Smokehouse Bar & Grill 、Stormies、tonic 、魚がし日本一、 Takeroku Ramen 竹麓拉麵及WATERMARK。只要在網上免費登記成CDG Privilege會員，即可享堂食95折優惠，生日月內惠顧主餐牌即可享75折優惠，生日甜品一份。

於生日月內惠顧可享免費生日甜品。

生日飯餐廳2026推介19.南海一號：生日套餐4人同行生日壽星享免費優惠

主打中菜的南海一號，只要於生日月份惠顧生日套餐，4人同行生日之星可享免費優惠，8人同行其中2人可獲免費優惠，如此類推。生日套餐包括頭盤如冰鎮鮑魚、酸辣醬蘿蔔、湯品川芎天麻燉魚皇、主菜有薑蔥肉蟹煲、金榜醬煮大蝦、即燒片皮鴨 (兩食)及龍蝦湯泡貴妃飯等。

南海一號

地址：尖沙咀彌敦道63號iSQUARE國際廣場30樓（地圖按此）

電話：2487 3688

薑蔥肉蟹煲。

生日飯餐廳2026推介20.杉玉：生日壽星堂食免費送生日驚喜甜品拼盤及即影即有

生日壽星惠顧杉玉，堂食消費滿$70，並關注杉玉Facebook或Instagram，即可免費獲贈生日驚喜甜品拼盤及即影即有乙張，適用於生日正日及生日前後三日享用。

杉玉送生日驚喜甜品拼盤及即影即有。

生日飯餐廳2026推介21.香港港麗酒店：惠顧午/晚餐免費獲贈生日蛋糕

只要登記做Sino Club會員，並於惠顧時出示S+REWARDS手機應用程式，即可於香港港麗酒店的餐廳如金葉庭、樂聚廊及懷歐敘晚餐或咖啡園自助午餐，可免費獲贈指定生日蛋糕(1磅)一個，更可享8拆優惠。凡惠顧金葉庭、樂聚廊及懷歐敘晚餐或咖啡園自助午餐，每人獲贈香檳雞尾酒一杯（適用於三位或以下客人惠顧）或精選美酒一瓶（適用於四位或以上客人惠顧）。

惠顧金葉庭、樂聚廊及懷歐敘晚餐或咖啡園自助午餐，可免費獲贈指定生日蛋糕。

生日飯餐廳2026推介22.Yamm：生日月惠顧晚餐免費送蛋糕

Shop Now

位於The Mira Hong Kong 的Yamm，主打自助餐。生日之星只要在生日月與朋友同行惠顧自助晚餐，即可免費獲贈生日蛋糕乙個。

Yamm

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 5樓 （地圖按此）

電話：2315 5111

惠顧自助晚餐即送生日蛋糕。

生日飯餐廳2026推介23.中庭：生日之星享免費優惠！免費送壽桃包

中庭推出生日賞你食優惠，凡4位顧客或以上一起於你的生日月份到中庭享用晚餐消費滿$1,000（茶芥及加一服務費前計算），生日之星可享免費優惠，每位顧客更可獲壽桃包一個。

中庭

地址：灣仔港灣道一號香港會議展覽中心一樓（地圖按此）

電話：2582 7332

備註：此優惠不適用於2026年2月16至19日、5月10日、6月21日、9月25日、10月1日、12月21至22日及31日。

生日之星可享免費優惠，每位顧客更可獲壽桃包一個。

生日飯餐廳2026推介24.牛舞日本燒肉‧涮涮鍋放題：免費獲贈牛舞慶生盛

生日時想滿足雙重驚喜，有得食燒日式燒肉同時又可以涮涮鍋，牛舞日本燒肉‧涮涮鍋放題最適合不過。生日正日前7日或後7日惠顧任何全日放題，即可以免費獲贈牛舞慶生盛乙份，連同三位位朋友一齊惠顧，生日壽星即享免費優惠！

牛舞日本燒肉‧涮涮鍋

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場8樓A號舖（地圖按此）

電話：3621 0341

生日壽星盡享多項優惠。

生日飯餐廳2026推介25.Café bord de Mer＆Lounge：免費生日餐飲禮遇及獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕

生日想遠離煩囂，不妨去一轉愉景灣，在Café bord de Mer＆Lounge慶祝生日， 生日之星可享免費生日餐飲禮遇，凡預約四位或以上訂座之自助晚餐及於生日當月惠顧即可享生日之星可享免費用膳及免費獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕半磅一個。

Café bord de Mer＆Lounge

地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地舖（地圖按此）

電話：2295 8299

備註：蛋糕需於用餐前最少48小時預訂。

免費獲贈鮮雜果香草忌廉生日蛋糕。

生日飯餐廳2026推介26.堤岸酒吧及餐廳：獲贈生日甜品或精選美酒或半價用餐

Shop Now

生日壽星只要於生日月份攜同3位付費客人惠顧半自助餐，即可享其中一項優惠，選項一可獲贈生日甜品一客或精選美酒一瓶，選項二則壽星以半價享用半自助午餐或晚餐乙次，如欲享用生日優惠，只需於1日前與餐廳聯絡。

堤岸酒吧及餐廳

地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店海景翼大堂高座（地圖按此）

電話：2738 2398

惠顧半自助餐，即可享生日優惠。

生日飯餐廳2026推介27.Morton’s of Chicago：個人化餐牌/即影即有合照連相框/獨特檯面擺設

扒房是不少人揀生日飯餐廳的首選，當中位於香港喜來登酒店的Morton’s Chicago是熱門之選，愛其坐擁維港海景且富浪漫情調。當中餐廳有一樣細心的服務，只要在生日前提前預訂Special Occasion Menu ，可品嚐到最頂級的牛肉和最新鮮的海鮮。套餐以莫頓海鮮拼盤作序幕。接著可任選一款肉嫰多汁的經典牛扒，包括24 安士上等腰肉牛扒或22安士帶骨肉眼牛扒，配上任何兩款引人垂涎的招牌配菜，包括烤珍寶蘆筍、忌廉菠菜、芝士松露炸薯條或薯，必定滋味無窮。說明是慶祝生日，預訂套餐可獲贈個人化餐牌、即影即有合照連相框，以及獨特的檯面擺設。安排夠細心，肯定令壽星仔/女留下深刻印象。

Morton’s of Chicago

地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店4樓(地圖按此)

電話：2732 2343

餐廳送上一張印有壽星名字及生日的當日餐單及即影即有留念。(圖：e.for.eat Instagram)

生日飯餐廳2026推介28.Pirata Group：生日送即影即有及$100現金券

Pirata Group旗下有多間餐廳如Pici、The Pizza Project、The Optimist、Tokyolima、Chaiwala、Honjo及TMK、Pane E Latte等，供應不同的歐洲美食，菜式選擇甚多。當中的共通點就是只要是慶祝生日時柯打甜品，店員會為客人免費送上即影即有的相片及附上寫上生日快樂的紙卡套，另外還會送$100現金券，可於下次惠顧時使用。當中最驚喜就是店員還會親自唱生日歌為壽星仔/女慶祝，非常有心思的一間生日飯餐廳！

店員會為客人免費送上即影即有的相片及附上寫上生日快樂的紙卡套。(圖：7eating Instagram)

生日飯餐廳2026推介29.秋田鐵板燒刺身專門店：即製卡通人物炒飯！免費送生日甜品

平時去食鐵板燒都是以傳統為主，烤煮海鮮及炒飯等。但作為生日飯餐廳推介，秋田鐵板燒刺身專門店就非常特別，可根據食客的要求以卡通人物來製成炒飯，甚考師傅的功夫，炒好後還會在鐵板上以蛋漿寫上生日快樂，另外生日壽星還可免費享用甜品。

秋田鐵板燒刺身專門店

尖沙咀分店

地址：尖沙咀天文台圍8號1樓(地圖按此)

電話：2316 2727

灣仔分店

地址：灣仔皇后大道東206號QRE Plaza 8樓(地圖按此)

電話：2788 0012

可根據食客的要求以卡通人物來製成炒飯。(圖：sanbe_yb Instagram)

生日飯餐廳2026推介30.Wooloomooloo Prime：高空欣賞維港海景！獨家慶祝套餐送汽泡酒/即影即有

生日飯餐廳除了美食重要外，環境也是一大考慮因素。位於The One頂層的Wooloomooloo Prime就最適合不過，皆因餐廳坐擁無敵海景，可以欣賞日落及夜景的醉人景致，是慶祝生日的熱門之選。餐廳推出$688/位的生日週年慶祝紀念套餐，設有頭盤、主菜及甜品，主菜可選智利海鱸、香脆烤雞、香煎牛柳及海陸雙拼，這款獨家慶祝套餐提供免費的汽泡酒、個性化菜單可印上生日客人姓名及日期、優雅的餐桌裝飾和即時照片紀念品。

Wooloomooloo Prime

地址：尖沙咀彌敦道100號The One 21樓(地圖按此)

電話：2870 0087

生日週年慶祝紀念套餐。

常見問題

問：生日餐廳2026有甚麼優惠？

答：免費送生日蛋糕、甜品、香檳、特製個人餐牌及折扣優惠等……詳情按此

問：生日餐廳2026有什麼需要留意？

答：建議2日前提早訂座並注明使用生日優惠……詳情按此

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多優惠資訊推介

自助餐優惠丨酒店自助餐劈價推介30間！低至$383位/任食生蠔龍蝦蟹腳/無限暢飲

日式放題2025│日式放題優惠推介10間 大喜屋半價優惠/低至$138每位/45折6小時任食午市放題

點心放題2025│點心放題回本推介12間！低至$118/任食90分鐘/7折酒店級點心

長者自助餐優惠〡10間酒店自助餐優惠推介！最平$171起/自助晚餐低至$394/任食龍蝦生蠔

香港Weekend Brunch推介合集10間！早午自助餐/香檳紅白酒任飲

燒肉放題丨燒肉放題推介12間！低至$33/位任飲生啤/買3送1/無限時任食和牛

火鍋放題｜20間任食火鍋優惠合集！$178起任食和牛/任食鮑魚海鮮/150分鐘任食

酒店下午茶優惠│afternoon tea推介17間 $120甜品下午茶半自助餐/送$950奢華護膚品

下午茶自助餐│酒店下午茶自助餐優惠10間！$168/位芒果甜品buffet/低至7折任食榴槤甜品

放題優惠│放題優惠推介8間！$88燒肉放題/任食生蠔/和牛放題買一送一

更多美食推介

火鍋推介2025｜精選10+間人氣必食打邊爐推薦！優惠低至45折/送黃酒雞/本地騸牯牛

片皮鴨2025│香港北京填鴨推介20間！低至$128隻/一鴨三食/火焰胡椒片皮鴨

散水餅2025│特色散水餅推介20間！獨立包裝曲奇+拿破崙/幽默抵死散水圖案/免運費及優惠價

拉麵推介｜15間超強香港拉麵合集 Mirror成員開設/本地+過江龍拉麵/東京米芝蓮

沙嗲牛肉麵最強推介8間！好好運重開/元朗永順/慈雲山榮記沙嗲牛肉麵煲

中菜推介｜13間親民/酒店/貴價中菜餐廳推薦 世界50佳餐廳/杜琪峯包場宴客/酒店低至半價優惠

台灣牛肉麵｜港九新界10間高質牛肉麵推介 祖傳60年食譜/台北牛肉麵節冠軍/前台北市長推介

牛肉飯香港｜Top10日式牛肉飯推介 慢煮牛丼/日本過江龍/半價海膽燒牛肉三文魚籽丼

越南河粉推薦5間！有一間被譽為油尖旺最好食越南牛河？加拿大回流港人出品越南河+越南人主理

打冷潮州菜6大推介！九龍城創發/上環尚興/佐敦紅伶/新蒲崗陳儀興 最正凍蟹＋蠔餅＋滷水

韓式炸雞｜港九新界10間高質韓國炸雞店推介！炸雞界貴族/劉在石代言/一個價錢食8款炸雞配芝士

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？