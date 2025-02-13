情人節心理測驗｜對方為何一直曖昧還未跟我表白？4款牌組選一 看看對方是否想跟你有進一步發展

情人節快到了，見到別人雙雙對對，相信單身朋友也十分羨慕。如果你現時已有發展對象，一直在曖昧，又好想知道對方會否在這個浪漫節日前向自己表白？就來試試這個情人節愛情占卜吧～

【按此睇】情人節戀愛小天才秘笈！禮物驚喜、訂餐廳吃甜品、扮靚變女神全攻略

以下有四項選擇，請靜心，三個深呼吸後，揀選你最有感應的牌組。

情人節心理測驗選A的朋友

情人節心理測驗選擇A

對方現時的想法

你們可能已曖昧很久了，還未有任何行動，或對方的舉動緩慢。對方現時只想保持現狀，不希望大家關係有改變，不想進又不想退。他／她在考慮的是，你們是否能好好溝通與相處，而且他／她的個性慢熱喜歡慢慢來，還在觀察你是否適合發展成情侶。所以，在今個情人節前也許不會向你表白了。

背後的原因

對方可能是一個控制慾比較強的人，因為未能完全了解及認識你，所以未敢更進一步。此外，還有一個重要原因：過去的感情創傷令他／她害怕，不想再輕易開始關係而令自己受傷。如果發覺對方有情緒困擾﹐建議引導對方去尋求專業輔導。

情人節心理測驗選B的朋友

情人節心理測驗選擇B

對方現時的想法

選擇這組的朋友可能面臨地下情、三角戀、多角戀、辦公室戀情等不能曝光的關係。對方很想對你表達好感，但礙於種種障礙，令對方不能作出選擇，而且想起你也感到有點焦慮及痛苦。不過，對方心底裡希望可常常見到你，卻因為想到會帶來壞的後果而卻步。你們也涉及靈魂伴侶的關係，就算認為還不太了解彼此，但還是對很多事情心有靈犀。礙於以上原因，今個情人節前也許不會向你表白了。

背後的原因

你或對方可能本身已有家庭／穩定伴侶，導致對方不敢胡亂出手；又或者對方覺得與你地位／身分／背景太過懸殊，會被你的家人看不起或不接納他／她。對方也認為你有許多追求者，自信不足，認為不一定要選擇他／她。不過，對方心底裡也著緊你，可以在任何情況下保護你，甚至當你的英雄。

情人節心理測驗選C的朋友

情人節心理測驗選擇C

對方現時的想法

如果你和對方還未開始情侶關係，是否也已經有更親密關係？這牌組與第二組一樣，可能處於地下情、三角戀、多角戀、辦公室戀情等等複雜情況，如果要對方在你與本來伴侶之間作出選擇，他／她完全不能作出選擇，而且會以一副冷冰冰的態度對你，表現得忽冷忽熱。如果你清楚對方單身，這種情況就是工作／生活／其他重要事情與你之間的選擇，對方也不想作決定。基於以上情況，也不用說表白了。

背後的原因

對方很害怕別人的流言蜚語，如果與你在一起會引起外界觸目及說三道四，或許寧願放棄。但這個人的慾望強烈，佔有慾強，希望可以擁有一切，包括你、世俗認可、個人聲譽、身份地位，全都想要！你最好弄清楚對方是想佔有你，還是喜歡你（包括你的身體）。而且這組牌也可能涉及餘情未了的狀況，不知是你還是對方跟前度還未斬情絲，拖拉至今；又或者你們都放不下前度，影響了大家關係發展。

情人節心理測驗選D的朋友

情人節心理測驗選擇D

對方現時的想法

不幸地，第四組與前三組一樣，你們心中所想的對象，也許在今個情人節前未必會向你表白。不過這種最不一樣的是，對方在心底裡其實十分愛你，甚至乎也差點開口了，但他／她在你面前顯得失色又弱小，心裡覺得你實在優秀又出色，實在不必要選擇他／她，感到自卑。你在對方心目中實在與別不同，也難以忘懷，但對方不知怎樣可以與你平起平坐，倒不如忍藏自己感情，不向你透露聲色，也許你會覺得對方忽冷忽熱，態度怪怪的，令你難以理解。

背後的原因

對方認為自己就算肯配合為你去改變，也不能達到平起平坐的地位，如果他們向別人伸出求助之手：例如社會地位更高、收入更多、眼界更廣闊、見識更廣博等等，務求要與你同一個高度，他／她認為自己也許還是有機會。切勿認為對對方說「我不介意」、「我接納你」等等說話可以替大家拉近更大一步，因為對方自尊心頗強，傷害了對方尊嚴的話，也許會適得其反。

12星座專欄 by Celia

「神婆辦公室」占星師、塔羅師，家有2貓，願望可以每天與愛貓s同處工作。盼能以占星幫助他人撥開雲霧，尋找方向。

神婆辦公室 IG

「神婆辦公室」Celia 占星師、塔羅師

