情人節2026｜5招男朋友「求生」影相大法！手殘一族幫女朋友影「女神級」作品必學絕技

每次拍拖，男生最怕的事情就是幫女朋友拍照，因為拍不到令女朋友滿意的照片，把女朋友由女神變成「肥矮短」就是死罪！雖然可能各位男士已盡力，但一些拍攝小技巧還是必須配備的，學會以下情人節求生影相技巧，就算你是手殘一族都可以讓女友對你刮目相看，輕鬆幫女友影呃like女神相！

圖片來源：《25，21》劇照

影相技巧1. 腳貼齊地面

如果女朋友是站在原地，不想把她拍到又肥又矮，持鏡頭人士需要打手機降低至腰部位置，然後稍微把電話內扣，打開相機的九宮格，人物頭頂需要留空一格，重點是雙腳一定要貼在底邊，瞬間可以拍出大長腿感覺。

（IG@sooyaaa__）

影相技巧2. 坐下來也可以拍出逆天長腿

半身拍攝或坐姿拍攝，都是非常普遍，但若要拍得好看，首先只可以坐到凳邊的三分之一處，然後讓女朋友伸展她的大長腿，重點是腳尖，一定要指向地面，這樣才會顯得雙腿更加修長！

（IG@roses_are_rosie）

影相技巧3. 背景要乾淨留白

拍照最忌背鏡雜亂無章， 另外不好把整個畫面「逼爆」會很有壓迫感，顯得主體很巨大。拍照時把頭底與腳底的畫面留白人物呈現的大小最適中令照片更有空間感，還可以達到修飾腿長的效果。

影相技巧4. 善用景深cut走路人

在一些打卡熱點難以避開路人，可以打開手機的「人像功能」或以景深鏡頭把畫面變得乾淨，此外可讓照片整體變得更專業。

影相技巧5. 拿出本領「男友視角」照片

如果之前的攝影技巧太難，那就拿出你的原有本領，「男友視角」幫你的伴侶拍照。以你認為另一半最美的角度去拍出來，來表達愛意。拍完你自己也要覺得可以愛下去才行喔，如果拍出來「很醜」你也愛的話，那就真愛了～

