新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
海洋公園哈囉喂2025登場！化身驚嚇結界 6大驚嚇體驗：詛咒盲盒、食人族部落
以為哈囉喂只是扮鬼扮馬、派糖果？今年海洋公園的「哈囉喂全園祭2025」將顛覆你對節日的想像——從詛咒盲盒到食人族部落，6大驚嚇體驗加上10個毛骨悚然的表演，一場又一場膽量與感官的極限挑戰，保證讓大家尖叫連連、膽量見底，準備參加這場靈異盛宴！
六大驚嚇體驗 挑戰心理極限
由2025年9月6日至11月2日，海洋公園將全面進入驚嚇模式「哈囉喂全園祭2025」。最受矚目的【怨靈盲盒】，重現血跡斑斑的工房場景，參加者抽出與命案相關的詛咒玩具，還要提防潛伏在暗處的復仇玩偶。另一邊廂，【港詭奇案】則帶大家穿越時空，回到香港最駭人的案發現場，尋找真相線索。而【H25.墓地】則以瘋狂科學家的實驗為主題，邀請膽大黨參與扭曲的黑暗試驗；【詭宅獻祭】則是邪教儀式的一部分，抽出通靈卡牌，窺探命運安排。【喰人之森】與【噬魂墓地】更是膽量挑戰的終極關卡，前者藏有食人族部落，後者則是亡靈派對的聚集地，哭泣女神與頑魂隨時現身，驚嚇指數爆表。
今年入場門票同樣分有3種：「門票+哈囉餵項目票」、「邪靈三煞:盲盒.詭宅.喰森」及「亡魂三劫:奇案.H25.墓地」，「門票+哈囉餵項目票」是海洋公園入場券，可以任玩海洋公園所有遊樂設施及6大鬼屋；「邪靈三煞:盲盒.詭宅.喰森」只限玩「AEON信用卡呈獻:怨靈盲盒」、「Trip.com 呈獻:詭宅獻祭」和「喰人之森」；「亡魂三劫:奇案.H25.墓地」限玩「九龍醺店呈獻:港詭奇案」、「H25.慄」和「噬魂墓地」。提提大家，鬼屋只在指定日期開放，分別是10月10、11、12、17、18、19、24、25、26、29、31日及11月1、2日。
門票+哈囉餵項目票（6間鬼屋）
價錢：成人$914.4起、小童$691.2起
門票+哈囉餵「邪靈三煞：盲盒‧詭宅‧喰森」（成人）
價錢：成人$680.2起，小童$457起
門票+哈囉餵「亡魂三劫: 奇案·H25·墓地」
價錢：成人$682.2起，小童$459起
十場怪奇表演 夜幕下的靈異盛宴
除了重點項目：鬼屋之外，每天都有四場「怨靈盲盒開箱直播」，以揭開神秘驚喜序幕，當中「華麗地獄OPPA Show」則由韓國魔鬼男神領軍，魅力與驚嚇並重，絕對是尖叫放送的最佳舞台。「亡靈樂隊」、「骷髏極樂天團」及「亡靈狂歡慶典」等表演亦將陸續登場，在不同地點上演靈異魅力，邀你一同向亡魂致敬。
全民造型大比拼 糖果與互動遊戲齊放送
除了驚嚇體驗，節日氣氛亦不容忽視。在【全民Trick-or-Treat】中，Panda Friends與怪物角色將派發糖果與節日歡樂，小朋友更可參加「盞鬼扑扑糖」互動遊戲，與南瓜夥伴們收集驚喜。而在9月12日至21日於銅鑼灣Fashion Walk舉行的「頑魂開箱」活動，更可搶先體驗驚慄場景，打卡、抽盲盒、參加攝魂館及突襲快閃活動，讓哈囉喂氣氛延伸至鬧市。
香港海洋公園哈囉喂
開放日子：2025年9月6日至11月2日
開放時間：10am-7pm
日連夜驚嚇體驗（鬼屋開放日期）
日期：2025年10月10至12日、17至19日、24至26日、29日、31日及11月1-2日
時間：10am-11pm
海洋公園
地址：香港仔黃竹坑道180號（地圖按此）
交通：於搭港鐵海洋公園站即可直達海洋公園正門入口
開放時間：10am-7pm；10月27至29日及31日日特別開放至10am-11pm
