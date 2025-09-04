習近平普京閒談「器官移植、長生不老」
迪士尼Halloween惡人派對登場！必搶優惠：門票送20周年LinaBell特別版毛公仔/$879入園暢玩兩次
一年一度香港迪士尼萬聖節活動又來了！樂園將於9月19日至11月2日期間舉行萬聖節派對「Disney Halloween Time」，屆時迪士尼會充斥着「惡」勢力，將樂園反轉成惡人主場，必玩8大焦點活動～為令party倍感興奮，今年香港迪士尼推出香港居民專享「雙重暢玩」優惠，只需$879可入園暢玩兩次；另外，Klook亦有推出「一日門票連20周年LinaBell特別版毛公仔與GODIVA朱古力」套票優惠，即日起公開預購，每日限量發售，粉絲們必搶！想知更多活動及票價詳情，即看下文！
必買20周年LinaBell特別版毛公仔＋Godiva朱古力禮盒！
介紹今年迪士尼Halloween節目詳情前，先分享大家最關心的門票優惠。去年Klook熱賣的「香港迪士尼樂園毛公仔與GODIVA朱古力」禮盒套裝，今年再度回歸。禮盒和造型分別換上了香港迪士尼樂園20周年特別版，更搭配近年迪士尼人氣角色 LinaBell毛公仔，萌氣充天，極具收藏價值！
現Klook由即日起至9月11日可率先預購套票，9月12日起公開限量發售。套票分為一位成人門票、一位成人及一位3至1歲兒童門票或兩位成人及一位3至11歲兒童門票連禮盒，價錢由$1,009至2,306不等，其後入園內憑證換領即可，粉絲們必買！此外，香港居民於9月5日至12月16日期間，於香港迪士尼官網預訂門票，可享有「雙重暢玩」優惠，只需$879即可入園暢玩兩次，並且額外享美食及購物優惠，萬勿錯過！
香港迪士尼樂園1日門票+20周年LinaBell特別版毛公仔＋Godiva朱古力禮盒
價錢：$1,009起
（原價$1,021起）
預購日期：即日起至2025年9月11日
公開發售日子：2025年9月12日至2026年2月27日
換領日期：2025年9月12日至2026年2月28日
今個萬聖節「惡」勢力來襲，想要成功捕捉所有惡人，就要留意以下焦點活動！
迪士尼Halloween 1. 迪士尼惡人狂歡派對@美國小鎮大街
來自迪士尼電影《睡公主》中的黑魔后，會聯同一眾迪士尼惡人和手下，大搖大擺走入美國小鎮大街，帶來全新「惡人反轉大街派對」，成群結隊惡霸大街狂歡！想近距離感受「惡勢力」的話，就要提早到美國小鎮大街霸位等候。不過提提大家，美國小鎮大街較為空曠，沒有簷蓬遮擋太陽，建議大家帶備太陽傘、太陽眼鏡、手提風扇或帽子，直至表演開始時收起，那就不用在陽光下曝曬，又不怕遮到其他人觀看巡遊了。
迪士尼Halloween 2. 正邪角色雙雙現身園區
除了在美國小鎮大街舉行派對外，迪士尼惡人亦會跟迪士尼各位主角成雙成對遊走樂園各處，包括各華特迪士尼動畫製作室的經典角色：黑魔后和愛洛公主、邪惡皇后與白雪公主；Marvel角色雷神與套上枷鎖的洛基等，紅女巫還會驚喜現身，想跟一眾角色近距離見面，那就要把握機會！
樂園除了遍布惡人足跡，換上全新萬聖節造型的Duffy與好友將在Duffy與好友，以及米奇與好友及小熊維尼、跳跳虎和咿唷亦會換上萬聖裝束，分別於美國小鎮大街及夢想花園與老友鬼鬼的你鬼馬合照。
迪士尼Halloween 3. 歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」
備受追捧的得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」絕對是必看項目之一，匯演以最具份量的迪士尼惡人們為班底，包括《睡公主》的奸角黑魔后、《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士等，呈獻氣勢十足的歌舞表演。想成功坐到靚位觀看精彩表演，最好在開場時間前1小時在原野劇場外排隊，「惡」迷們亦可預先在官網選購$99的迪士尼尊享卡，優先入場欣賞首首經典「惡」曲！不過每日演出時間不同，建議入園前一日到官網查詢。
迪士尼Halloween 4. 園區Trick-or-Treat
講到萬聖節，必玩傳統「Trick-or-Treat」！入園後，記得先到商店入手全新推出的糖果袋，只要到樂園不同園區的南瓜頭流動趣玩站，向演藝人員大叫「Trick-or-Treat」，即享獲得滿滿的糖果！
迪士尼Halloween 5. 樂園入黑特別體驗
入黑後，森林河流之旅將吹起陣陣怪風，邀請各位冒險家展開全新的夜間航程。船長在講述故事時，神秘詭異的氛圍悄然蔓延，閃爍的燈光與時遠時近的哨子聲，讓這經典遊樂設施化成一場驚心動魄的夜間探險之旅！
迪士尼Halloween 6. 入手最新萬聖節精品
想在派對上成為焦點，定必要入手全新萬聖節主題系列商品，為自己打造詭魅又華麗的造型！今年商品主題包括有迪士尼惡人、米奇與好友、Duffy與好友及《怪誕城之夜》等系列，由服飾、頭箍以至趣怪飾物，都可以令你在擺pose打卡時顯得更耀眼！另外，樂園全新萬聖驚喜角色—迪士尼搗蛋嘩娃，將鬼馬登場。 這個香港迪士尼樂園限定的可愛小鬼更有多款造型，當中包括米妮風格的蝴蝶結和藍色小帽等，還有推出肩膀毛公仔系列，讓你可跟著他們齊齊搗蛋！
迪士尼Halloween 7. 阿Jack怪誕大餐
萬聖節自然少不了美食慶祝！怪誕城的南瓜王阿Jack今年也在迪士尼河景餐廳，大家可品嚐90分鐘沉浸式主題餐飲體驗，包括四道菜晚餐套餐、無限量添飲迎賓飲品、現場娛樂表演、與角色見面互動，以及紀念卡1張。晚宴期間阿Jack、莎莉及Oogie Boogie會失驚無神同大家近距離互動，大家切勿錯過。特別一提的是，「奇妙處處通」會員更可獲贈Oogie Boogie夜光冰塊作為紀念品，大家記得提前網上預訂，免得現場撲空！
阿Jack怪誕大餐
地點：河景餐廳
時間：5:30pm-9pm，每日不同時間供應，詳情請細閱官網
價錢（未加一服務費）：成人$498起，小童人$398起
迪士尼Halloween 7. 萬聖房間派對套裝
由白日玩到黑夜？入住酒店延續你的派對時光！參加度假區3間酒店的萬聖節主題活動，包括創意工作坊、星光野餐、尋寶遊戲及Trick-or-Treat糖果團。於官網預訂特別房間派對套裝，更可獲贈獨家萬聖節限定造型禮品，包括鋼牙奇奇與唐老鴨小鬼頭箍、萬聖節米奇南瓜糖果桶、米奇小鬼肩膀毛公仔及萬聖節米奇發光頸鏈，相當吸引。立即召集一大班朋友前來香港迪士尼參加萬聖節派對，與迪士尼惡人齊齊反轉樂園！
萬聖房間派對套裝
預訂日期：即日起至11月1日
入住日期：由2025年9月19日 至11月2日
價錢：$632
Disney Halloween Time 2025
日期：2025年9月19日至2025年11月2日
地址：大嶼山香港迪士尼樂園（地圖按此）
