中秋好去處（持續更新）！大埔Lake House粉紅大型派對+黃大仙祠/維園綵燈會+農莊DIY燈籠一日遊

今年「閏六月」，中秋節來得比較晚，落在10月6日星期一，幸好翌日有補假，一眾打工仔收工後可以盡慶地賞月玩燈籠！今次Yahoo Travel為大家持續更新本地中秋好去處，傳統活動有乙巳年中秋綵燈會、嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會及中秋節大坑舞火龍；打卡有大埔Lake House「Rossy Twlight 2025 」；追星有MIRROR成員Anson Lo及Jeremy都會出現的「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」；DIY月餅可選奇華熊貓奶皇月餅班，或8度海逸酒店的親子迷你芒果奶黃月餅工作坊；悠閒賞月行市集則有饒宗頤文化館及科學園，讓留港的各位感受濃濃的節日氣氛！
中秋好去處1. 親子迷你芒果奶黃月餅工作坊+下午茶
土瓜灣8度海逸酒店於9月的周末舉行中秋節活動「親子迷你芒果奶黃月餅工作坊及下午茶」，由任職15年的中菜部主廚楊保國師傅親自指導，大人細路可夾手夾腳製作2個迷你芒果奶黃月餅；完成後可以享用酒店下午茶，包括每人4件小食及一杯非酒精飲品；活動於下午進行，全程接近3個小時，如今經KKday報名，一大一小只需$450，平均每人即$225，另可加購1位成人或兒童一起參加。
【節日限定】親子迷你芒果奶黃月餅工作坊＋下午茶
價錢：$450
日期：2025年9月13，14，20，28日
8度海逸酒店
地點：香港土瓜灣九龍城道199號（地圖按此）
中秋好去處2. 上水古洞+大埔滘一日遊 農莊DIY燈籠+夜探螢火蟲
中秋節趁住秋高氣爽的天氣親親大自然，推介這個本地一日遊，行程會到上水古洞羊咩咩有機生態農莊，既可餵食羊咩咩，亦有專人指導DIY傳統款式燈籠，增加節日氣氛；晚上由領隊帶領往大埔滘夜探螢火蟲，這裡樹木茂密，曾錄得7種不同品種的螢火蟲在此出現，其中最為常見的為「窗螢」，期間領隊會講解不同季節不同品種螢火蟲的生態習性。最後以韓式任食燒烤餐作結，行程時間足有8小時，每位$388，大小同價，只有10月4及5日出發，親子遊一流。
中秋好去處｜羊咩咩有機生態農莊、DIY製作傳統造型燈籠、韓式任食燒烤餐、夜觀螢火蟲一天團（團號KK2507）
價錢：$450
日期：2025年10月4、5日
中秋好去處3. 西九藝術公園「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」
為慶祝My Melody與Kuromi50歲及20歲生日，中秋檔期即2025年10月4至7日一連4日西九藝術公園將舉行全港最大型周年慶祝活動「My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta」，帶來三大重點活動包括主題跑「Sweet Rivalry Battle Run」、嘉年華「The Luna Carnival」、野餐派對My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta – Bestie Picnic。
頭炮活動「Sweet Rivalry Battle Run」將於10月4、5日舉行，分別有個人組5km、3km及1km，以及親子組3km及1km，參加者可選擇加入Team My Melody與Team Kuromi，完成不同賽事與活動，為隊伍加分爭奪冠軍寶座，過程中可好好欣賞西九的海濱美景及參與沿途周年活動，My Melody與Kuromi亦會於起跑線為各位粉絲打氣。
另一重點活動野餐派對「Bestie Picnic」則於10月4日至10月7日期間舉行，設有3米高巨型My Melody與Kuromi打卡裝置、主題美食攤位，指定日子更有兩大主角及「星級萌友」Anson Lo及Jeremy見面會，凡購買Bestie Picnic野餐套裝即可入場，套裝分Team My Melody與Team Kuromi版本的標準套裝 （HK$398） 或尊享套裝 （HK$598），包含以會場限定造型設計而成的野餐用品、「The Luna Carnival」入場門票1張，以及見面會應募機會一次，來一場超夢幻野餐派對。
My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta – Bestie Picnic
價錢：Bestie Picnic 標準套裝$398、Bestie Picnic 尊享套裝$598
My Melody ❤ Kuromi Luna Fiesta –Sweet Rivalry Battle Run
費用：
個人組（年滿12歲或以上人士； 18歲以下之參賽者，必須獲得家長或監護人同意方可報名）5km (競賽組) HK$638 ，3km (非競賽) HK$618 ，1km (非競賽) HK$598；
親子組 (年滿18歲或以上人士陪同一名3至15歲小童)3km (非競賽) HK$998 ，1km (非競賽) HK$978
中秋好去處4. 香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會
嗇色園黃大仙祠於9月27日至10月12日期間舉辦「香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會」，設置巨型花燈裝置，供市民拍照留念。祠內亦提供三大免費活動，包括遊園猜燈謎、天文觀星賞月及網上漢服攝影比賽，既可在祠內各個區域尋找花燈猜燈謎，亦能透過專業天文望遠鏡欣賞星空和明月，而10月6日中秋節當天身穿整套漢服入園的人士有機會獲得特別禮物，大人細路都能歡度佳節！
香江花月迎國慶．嗇色園黃大仙祠中秋綵燈會
日期：2025年9月27日至10月12日
地點：嗇色園黃大仙祠及廟宇廣場（地圖按此）
開放時間：9月27日7:30am-9pm，9月28日至10月3日及10月8日至12日6:30am-9pm，10月4至7日6:30am-10pm
中秋好去處5. 大埔Lake House「Rossy Twlight 2025 」
今年大埔Lake House的中秋活動以「Rossy Twlight 2025 」為主題，除有白鷺湖湖畔的10米高巨型月亮、大草地的5米粉霞月亮及中秋兔樂園燈飾、白夜星辰太空裝置外，今年還新增了多個全新打卡位，包括閃爍星空森林裝飾、湖畔水上木橋的「月光兔影」，更聯乘Everloft Studio帶來中秋限定的Moonlit Voyage木船，化身為一個夢幻的粉霞大型派對！大家可帶同家中愛寵一同入場，坐在草地賞月賞燈、跳上小船漫遊白鷺湖，又或放許願水燈祈福，一同感受濃厚中秋氣氛！
LAKE HOUSE Rossy Twlight 2025
地址：新界大埔滘紅林路2號（地圖按此）
日期：2025年9月27日-10月7日
時間：6pm-11pm（最後入場時間10:30pm）
網址：按這裡
相關文章：中秋好去處2025｜大埔Lake House化身粉紅中秋派對！多個夢幻打卡位：粉紅月亮/星空森林/月光兔影/Moonlit Voyage木船
中秋好去處6. 乙巳年中秋綵燈會
乙巳年中秋綵燈會分成兩大活動，包括香港文化中心露天廣場的中秋綵燈展，以及維園舉行的中秋綵燈會，除了展示不同主題的璀璨綵燈，亦會安排各式各樣的活動，並加入非物質文化遺產的元素，如傳統花燈紮作展示等，免費入場，詳情將於稍後公布。
乙巳年中秋綵燈會
日期：中秋綵燈展2025年9月25日至10月19日；中秋綵燈會2025年9月30日至10月7日
時間：6:30pm-11pm（中秋節正日10月6日將延長亮燈時間至凌晨12時）
地點：香港文化中心露天廣場（中秋綵燈展）（地圖按此）；維多利亞公園（中秋綵燈會）（地圖按此）
中秋好去處7. 中秋節大坑舞火龍
活動已有百多年歷史，昔日大坑是一條客家村，據說曾受瘟疫之苦，因此村民會在每年農曆八月中秋節前後，進行三日舞火龍活動，以祈求合境平安，於2011年被列入第三批國家級非遺代表性項目名錄。今年10月5日至7日一連三天，屆時有近300人舞動著長67米、插上逾萬枝線香的巨大火龍，在一片鑼鼓聲中穿梭於大街小巷，煙香繚繞，既熱鬧又壯觀，最佳觀賞地點為浣紗街，值得大家去湊湊熱鬧！
中秋節大坑舞火龍
地點：銅鑼灣大坑浣紗街（地圖按此）
時間：10月5日至7日
時間：7pm-10:30pm
中秋好去處8. 奇華熊貓蛋黃奶皇及黑芝麻奶皇月餅班
奇華工作坊以大熱的熊貓做主題，推出奶皇月餅班，由專業導師教大家製作兩款口味的奶皇月餅，分別為蛋黃奶皇及黑芝麻奶皇，月餅外皮鬆脆，內餡幼滑，配合不同表情的熊貓造型，萌爆可愛！每位參加者可帶走共6個完成品，以及中秋限定紀念品1套，內有熊貓主題的A4文件夾、化妝鏡環保袋及月餅盒，相當有紀念價值，學費為每位$600，熊貓粉絲千萬不要錯過！
奇華熊貓蛋黃奶皇及黑芝麻奶皇月餅班
地址：灣仔皇后大道東188號2樓（地圖按此）
日期：9月3、4、7、10、12、16、18、24、25日、10月1、5日
費用：每位$600
網址：按這裡
中秋好去處9. 科學園中秋市集2025
中秋佳節將至，香港科學園將於10月2至6日舉辦中秋市集，由本地市集攪手See See Market主辦，集合一班具原創設計的創作工作者，售賣香港本土的獨特創意產品，包括中秋主題產品、花藝、陶瓷、飾物、寵物用品等，購物之餘亦能好好享受秋高氣爽的天氣。
科學園中秋市集2025
日期：2025年10月2-6日
時間：11am-6pm
地點：香港科學園科技大道東5號1E大樓地下（地圖按此）
中秋好去處10. 《百目共賞 想FUN賞月上饒館》
饒宗頤文化館與LIFE MART今年繼續合作，於10月4至7日舉行大型中秋市集活動，集結約140攤本地文創品牌，有室內室外攤檔，可帶同毛孩閒逛選購心儀手作。同場亦設有「第八屆分手展覽」及「第三屆美孚饒館花燈節」，邀請了市民參與繪畫花燈，並將花燈掛在饒館戶外位置，打造壯麗的燈海。其他活動還有水燈許願池、特色工作坊、古董影樓相機即影即有活動、巨大插畫充氣打卡裝置，以及插畫師聯乘扭蛋區等，大會提供紅van免費接送大家來往D2 Place及會場，非常方便。
《百目共賞 想FUN賞月上饒館》
日期：2025年 10月4-7日
時間：10月4-6日2pm-9pm，10月7日12nn-7pm
地點：美孚青山道800號饒宗頤文化館中區及下區（地圖按此）
