Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店優惠｜深圳安蒂婭美蘭酒店買一送一、人均$262.3起！限時預訂減$150、全年紅日周末不加價

不少港人認識安蒂婭美蘭酒店，可能因為其海鮮自助餐，價錢平、海鮮新鮮，因此獲封大眾點評「寶安區自助餐熱門榜」第一位！Klook及KKday推出多款住宿套票，其中一款最抵住的一定是買一晚送一晚優惠，折扣後每晚人均只需$262.3起，即可免費升級行政客房，而經Klook預訂則紅日、周末不加價。如果想嘆其人氣爆燈的自助餐，Yahoo購物專員都有好介紹，限時預訂減多$150或免費升級行政客房，人均低至$447.5起，即睇內文。

廣告 廣告

KKday在9月26日10am推出旅遊展限時買一送一優惠，可自選1間房住2晚或1晚住2間房，送獨家免費升級行政客房，每晚每房人均$262.3起！（圖片：KKday）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

深圳寶安區安蒂婭美蘭酒店鄰迎歡樂港灣/山姆超市

安蒂婭美蘭酒店位於深圳寶安區，距離地鐵寶安客運站只有7分鐘步程，約20分鐘車程到歡樂港灣、深圳前海壹方城、深圳野生動物園、山姆前海店等人氣景點，交通方便。酒店共有366間客房，最細的豪華客房都有45平方米，設計優雅，設施齊全，配有最先進智能化設備，如智能化遮光窗簾、全智能自動化馬桶等，住過的客人都表示房間空間大，清潔乾淨，性價比高！另有不少娛樂設施，包括游泳池、SPA、健身室、高爾夫電子訓練室、棋牌室、瑜伽房等，適合一家大細入住。

安蒂婭美蘭酒店位於深圳寶安區，距離地鐵寶安客運站只有7分鐘步程。（相片來源：Klook）

酒店設計優雅時尚，設施亦齊全。（相片來源：Klook）

游泳池（相片來源：Klook）

健身室（相片來源：Klook）

買一送一、每晚每房人均$262.3起

KKday在9月26日10am推出旅遊展限時買一送一優惠，可自選1間房住2晚或1晚住2間房，預訂豪華客房包雙人自助早餐及海鮮自助晚餐，送獨家免費升級行政客房，每晚每房人均$262.3起！行政客房面積近430呎，擁有獨立的起居室和臥室，以及豪華浴室與獨立化妝間，更可享行政酒廊禮遇，想體驗輕奢感住宿值得一試。

【KKday旅遊展優惠｜買1送1】中國深圳安蒂婭美蘭酒店豪華客房+雙人自助早餐、海鮮自助晚餐

價錢：$1,049起/1間房住2晚或1晚住2間房 （原價$2,081起） ，每晚每房人均$262.3起

適用日期：2025年9月27日至12月31日

獨家免費升級行政客房

SHOP NOW

Klook買一送一優惠住兩晚包早餐 紅日、周末不加價！

此外，Klook也推出「買一送一套餐」，連住兩晚豪華房$1,309起，即每晚$654.5起，每晚平均每人只需$327.3起，入住期間不但有雙人自助早餐。此套票同樣可用滿$1,000即減$150優惠碼【SZHOTEL150】，折扣後只需$1,159起，除開每晚人均$289.8起！最緊要是國慶、中秋、聖誕節等紅日，還有除夕及周末房價都一樣，一於提早計劃小旅行啦～

【KLOOK獨家|買一送一套餐】豪華客房1間2晚（含雙人自助早餐+戶外泳池等）

價錢：$1,309起，每晚人均$327.3起， （原價：$2,618）

適用日期：即日起至12月31日

SHOP NOW

住宿連自助晚餐人均低至$447.5起

如果大家一心想食自助晚餐的話，Yahoo購物專員就推介Klook 5折的「獨家特惠 | 豐盛海鮮自助晚餐」，折後每房每晚$1,045起，人均只需$522.5起，入住豪華客房，包雙人早餐及雙人自助晚餐、延遲退房至下午2點（視乎客房供應）、贈送芝士醬焗波士頓龍蝦、泰國椰皇燉雪燕、鮑汁扣四頭鮮鮑等矜貴美食，相當划算！現時下單Klook推出「深圳夏日驚喜」優惠，訂深圳指定酒店滿$1,000即減$150，使用優惠碼【SZHOTEL150】，即折扣後只需每晚$895起，人均$447.5起，超抵！

Klook【獨家特惠 | 豐盛海鮮自助晚餐】豪華客房1晚 (含雙人早餐+雙人自助晚餐（龍蝦/雪燕/四頭鮮鮑）+戶外泳池及健身房)

價錢：$1,045起，人均$522.5起， （原價：$2,073起）

適用日期：即日起至12月31日

SHOP NOW

豪華客房（相片來源：Klook）

雙人自助晚餐絕對是重點所在。（相片來源：Klook）

贈送芝士醬焗波士頓龍蝦、泰國椰皇燉雪燕、鮑汁扣四頭鮮鮑等矜貴美食。（相片來源：Klook）

深圳安蒂婭美蘭酒店

地址：深圳市寶安區西鄉街道水庫路108號（地圖按此）

交通：深圳地鐵12號線寶安客運站B出口步行7分鐘

更多相關文章：

深圳酒店優惠｜前海君璞書院、深圳北站君璞酒店只要$199！全景落地窗客房、步行10分鐘到山姆

深圳手搖飲新品 | 喜茶、奈雪的茶、瑞幸咖啡10大必喝新品（持續更新）中秋限定流心奶黃波波冰、網民激讚米其牛肝菌喜拉朵

深圳酒店優惠｜深圳憬居酒店即減$300、人均$178起！國慶及中秋都適用 包早餐+兒童探索館門票＋宵夜

打風過關丨8號風球深圳灣口岸、港珠澳大橋關閉！高鐵24號全日停運、25日部分車次取消｜颱風樺加沙

深圳酒店優惠｜深圳鹽田凱悅酒店即減$300優惠！人均$225.3起 包雙人自助早餐及下午茶/自助午餐/氣泡酒

深圳酒店優惠｜深圳國際會展中心洲際酒店親子入住人均$236.5起！再送$150酒店券 另有華發雙人滑雪套票

中秋節2025｜深圳中秋賞月好去處！發光雲朵鞦韆/沉浸式宮廷盛宴/古風小鎮彩色燈籠

深圳酒店優惠｜深圳觀瀾湖酒店人均$372.6起、送$150酒店優惠券！包哈利波特夜遊體驗/觀瀾湖運動公社門票

深圳酒店優惠｜國慶/中秋/除夕不加價！深圳福朋喜來登酒店7折優惠、人均$227.3起 搶指定優惠碼減最多$300

深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券