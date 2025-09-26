英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
深圳酒店優惠｜深圳安蒂婭美蘭酒店買一送一、人均$262.3起！限時預訂減$150、全年紅日周末不加價
不少港人認識安蒂婭美蘭酒店，可能因為其海鮮自助餐，價錢平、海鮮新鮮，因此獲封大眾點評「寶安區自助餐熱門榜」第一位！Klook及KKday推出多款住宿套票，其中一款最抵住的一定是買一晚送一晚優惠，折扣後每晚人均只需$262.3起，即可免費升級行政客房，而經Klook預訂則紅日、周末不加價。如果想嘆其人氣爆燈的自助餐，Yahoo購物專員都有好介紹，限時預訂減多$150或免費升級行政客房，人均低至$447.5起，即睇內文。
深圳寶安區安蒂婭美蘭酒店鄰迎歡樂港灣/山姆超市
安蒂婭美蘭酒店位於深圳寶安區，距離地鐵寶安客運站只有7分鐘步程，約20分鐘車程到歡樂港灣、深圳前海壹方城、深圳野生動物園、山姆前海店等人氣景點，交通方便。酒店共有366間客房，最細的豪華客房都有45平方米，設計優雅，設施齊全，配有最先進智能化設備，如智能化遮光窗簾、全智能自動化馬桶等，住過的客人都表示房間空間大，清潔乾淨，性價比高！另有不少娛樂設施，包括游泳池、SPA、健身室、高爾夫電子訓練室、棋牌室、瑜伽房等，適合一家大細入住。
買一送一、每晚每房人均$262.3起
KKday在9月26日10am推出旅遊展限時買一送一優惠，可自選1間房住2晚或1晚住2間房，預訂豪華客房包雙人自助早餐及海鮮自助晚餐，送獨家免費升級行政客房，每晚每房人均$262.3起！行政客房面積近430呎，擁有獨立的起居室和臥室，以及豪華浴室與獨立化妝間，更可享行政酒廊禮遇，想體驗輕奢感住宿值得一試。
【KKday旅遊展優惠｜買1送1】中國深圳安蒂婭美蘭酒店豪華客房+雙人自助早餐、海鮮自助晚餐
價錢：$1,049起/1間房住2晚或1晚住2間房
（原價$2,081起），每晚每房人均$262.3起
適用日期：2025年9月27日至12月31日
獨家免費升級行政客房
Klook買一送一優惠住兩晚包早餐 紅日、周末不加價！
此外，Klook也推出「買一送一套餐」，連住兩晚豪華房$1,309起，即每晚$654.5起，每晚平均每人只需$327.3起，入住期間不但有雙人自助早餐。此套票同樣可用滿$1,000即減$150優惠碼【SZHOTEL150】，折扣後只需$1,159起，除開每晚人均$289.8起！最緊要是國慶、中秋、聖誕節等紅日，還有除夕及周末房價都一樣，一於提早計劃小旅行啦～
【KLOOK獨家|買一送一套餐】豪華客房1間2晚（含雙人自助早餐+戶外泳池等）
價錢：$1,309起，每晚人均$327.3起，
（原價：$2,618）
適用日期：即日起至12月31日
住宿連自助晚餐人均低至$447.5起
如果大家一心想食自助晚餐的話，Yahoo購物專員就推介Klook 5折的「獨家特惠 | 豐盛海鮮自助晚餐」，折後每房每晚$1,045起，人均只需$522.5起，入住豪華客房，包雙人早餐及雙人自助晚餐、延遲退房至下午2點（視乎客房供應）、贈送芝士醬焗波士頓龍蝦、泰國椰皇燉雪燕、鮑汁扣四頭鮮鮑等矜貴美食，相當划算！現時下單Klook推出「深圳夏日驚喜」優惠，訂深圳指定酒店滿$1,000即減$150，使用優惠碼【SZHOTEL150】，即折扣後只需每晚$895起，人均$447.5起，超抵！
Klook【獨家特惠 | 豐盛海鮮自助晚餐】豪華客房1晚 (含雙人早餐+雙人自助晚餐（龍蝦/雪燕/四頭鮮鮑）+戶外泳池及健身房)
價錢：$1,045起，人均$522.5起，
（原價：$2,073起）
適用日期：即日起至12月31日
深圳安蒂婭美蘭酒店
地址：深圳市寶安區西鄉街道水庫路108號（地圖按此）
交通：深圳地鐵12號線寶安客運站B出口步行7分鐘
