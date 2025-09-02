Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

深圳酒店｜小梅沙美高梅酒店68折優惠再減$200！2大1小人均$596起 送旅拍服務、户內外親子樂園

有「東方夏威夷」之稱的深圳小梅沙，向來都是當地人度假勝地，而深圳第一間美高梅酒店也選址在完成翻新工程的「新海洋世界」。由於酒店位於深圳度假熱門地段，再加上酒店品牌定位，房價一向都比較貴，不過Yahoo購物專員留意到Klook優惠，可以用人均$596起，2大1小親子遊入住豪華海景房一晚，兼送旅拍服務、户內外親子樂園體驗，即睇詳情！

由於酒店依海濱面建，S型設計，務求入住房客均可在房內欣賞到大鵬灣海景及小梅沙海岸線。（酒店官網）

多個泳池設施＋海景親子樂園

深圳美高梅酒店設施豐富，先有面向沙灘、面積約有1,000平方米的貝殼泳池，同場還有500平方米的親子泳池、乾濕分區的濱海兒童區、池畔休閒區、沙灘吧等，而酒店3樓則有個可盡覽海景的空中庭院和親子樂園，還有全日餐廳和燒烤餐廳，十分適合家庭客入住。深圳美高梅酒店321間客房，都擁有寬敞奢適的現代化全海景設計，面積由50平方米起至390平方米不等。

客房空間感十足。（酒店官網）

深圳美高梅酒店321間客房，都擁有寬敞奢適的現代化全海景設計，面積由50平方米起至390平方米不等。（酒店官網圖片：Trip.com）

豪華海景房不但飽覽海天一色靚景，還有露台配套。（酒店官網）

每個住宿套票減$200！人均低至$596住海景房

現時Klook有住宿優惠套票，2大1小入住豪華海景房一晚原價$2,939起，現有68折優惠、$1,988起就住到，加上星期三推出的減$200優惠碼【SZHOTEL200】，就可以再平$200，人均低至$596！套票不但包2大1小自助早餐（兒童1.2米以下）、2杯飲品、1份旅拍體驗，還有多個親子玩樂體驗：小獅子俱樂部、户外兒童樂園、三樓空中親子樂園，十分適合親子遊。如想同遊小梅沙海洋世界，可以考慮每人多加$57.7訂購「暢玩海洋世界」package，用2杯飲品升級換做2張任意連續兩天暢玩小梅沙海洋世界的成人門票，要知道小梅沙海洋世界1日票每位成人都要$251，變相用23折優惠買到小梅沙海洋世界2日票！

【濱海盛夏套餐】豪華海景房1間1晚（含2大1小早餐+飲品兩杯+旅拍體驗+小獅子俱樂部）

價錢：$1,988，套用【SZHOTEL200】減$200優惠碼，折後2大1小入住人均$596

【食】2大1小自助早餐（兒童1.2米以下）

【食】飲品兩杯

【享】酒店住店客人可以憑房卡通過酒店區域閘機前往沙灘，無需預約（小梅沙沙灘每次收費：成人50元/位；小孩30元/位）

【享】旅拍體驗一份

【享】小獅子俱樂部（不含託管）+户外兒童樂園（乾濕區）+三樓空中親子樂園+晚間M秀或晚間主題派對每週二至週日（每週一為運動或尊巴之夜，外籍演員休息）；法定節假日正常演出；地點：户外泳池區域（如因下雨則取消或變更場地，以實際為準）

【暢玩海洋世界】豪華海景房1間1晚（含2大1小自助早餐+2張海洋世界門票+旅拍+兒童樂園等）

價錢：$2,161，套用【SZHOTEL200】減$200優惠碼，折後2大1小入住人均$653.7

【食】2大1小自助早餐（兒童1.2米以下）

【享】2張小梅沙海洋世界成人門票，任意連續兩天暢玩, 無限次進出權益

【享】旅拍體驗一份

【享】酒店住店客人可以憑房卡通過酒店區域閘機前往沙灘，無需預約（小梅沙沙灘每次收費：成人50元/位；小孩30元/位）

【享】小獅子俱樂部（不含託管）+户外兒童樂園（乾濕區）+三樓空中親子樂園+晚間M秀或晚間主題派對每週二至週日（每週一為運動或尊巴之夜，外籍演員休息）；法定節假日正常演出；地點：户外泳池區域（如因下雨則取消或變更場地，以實際為準）

全海景設計 鄰近小梅沙海洋世界

深圳美高梅酒店是廣東首間美高梅酒店，距離深圳地鐵小梅沙站7分鐘步程，對出就是小梅沙沙灘，行多幾步就到小梅沙度假村及小梅沙海洋世界。深圳美高梅酒店一大特色便是全海景的設計，酒店建築是流線弧形結構，運用了金屬、玻璃等不同材質打造出了極具未來感的風格，與相鄰的小梅沙海洋世界互相呼應，住客留在室內都可以欣賞得到戶外的海景。酒店南面利用靠近沙灘之利，設計出以「海境花園」為題的濱海度假空間，中央還有條貫穿南北的視覺走廊，充分融入大自然之中。

小梅沙美高梅酒店有面向沙灘、面積約有1,000平方米的貝殼泳池。（酒店官網）

深圳美高梅酒店

開業日期：2024年5月1日

地址：深圳鹽田區小梅沙（地圖按此）

交通：深圳地鐵8號線小梅沙站A出口

