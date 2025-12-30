內地熱議「7大港女特徵」直言一眼認出誰是港女：不愛化妝、大多有紋眉、膚色偏黑？

不知道大家平常走在街上能否輕易分出誰是本地人，誰是遊客呢？而內地女生似乎自有一套方法，她們總結出「港女7大特徵」，並直指只要靠這7大特徵就能輕易認出眼前之人是否香港女生，即看看以下特徵是否完全與你的特徵符合呢？

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

港女與內地女大不同 7大特徵一眼認出誰是港女？

內地平台小紅書總結的「7大港女特徵」，根據她們的觀察和經驗，香港女生在膚色、打扮、妝容等自有一番個人特色，各種因素結合在一起形成了所謂的香港女生特質，不少內地網民也留言指超級準確。不過以下觀點僅代表部分博主個人的看法，並不代表所有內地以及香港女生的想法，看看是否與你的想法相通吧！

廣告 廣告

圖片來源：劇照

港女特徵1. 擁有健康膚色

香港女生的膚色較健康，不追求過度美白。相反，內地女生將白皙的皮膚視為美麗的象徵，因此許多人會努力避免曬黑，幾乎人手一套防曬衣、遮陽傘和遮陽帽。香港本地女生在日常穿著中較少見這樣的防曬裝備，健康的膚色給人一種自然而又充滿活力的感覺。

圖片來源：劇照

有網友則留言解釋指，可能是香港的夏季炎熱潮濕，高溫和悶熱的天氣讓人在塗抹防曬產品後感到不舒適。而內地地區的環境較為廣闊，陽光照射強烈，長時間暴露在陽光下容易造成皮膚受損，香港則高樓大廈林立，室內也常開冷氣，這也是為什麼香港女生在日常穿著中較少見防曬衣和遮陽帽的原因之一。

圖片來源：劇照

港女特徵2. 熱愛運動

香港女生樂於參與各種體育活動，如爬山、跑步、瑜伽、、普拉提和健身等，與港人崇尚自然美的價值觀相關。由於不會盲目地追求皮膚白皙和過份纖瘦的身軀，因此普遍培養了健康的運動習慣，熱衷於各種運動，以保持均衡和健康的身材。

圖片來源：劇照

港女特徵3. 髮型有層次感

在香港，大多數女生偏愛將髮色染成棕色，並偏好紅色、橙色或灰色調的棕色。而且，香港女生不僅是喜歡全頭染髮，還喜歡挑染，讓髮型更有層次感。髮型也突顯了她們的個性和時尚感，展現出獨特的風格。

圖片來源：劇照

港女特徵4. 打扮比較樸素

香港女生的穿搭相對樸素，通常喜歡穿著淨色調，如黑、白、灰等中性色彩，風格則以簡潔俐落為主。內地博主們認為香港女生普遍偏向職場OL的風格，注重整體的和諧感，較為低調百搭。

圖片來源：劇照

港女特徵5. 不愛化妝

香港女生的妝容風格偏向自然和職場風，普遍不會過於濃重地化妝，除非在工作需要的情況下，才會選擇較濃的妝容。比起濃妝，香港女生通常選擇輕薄的底妝產品，唇膏則是平常打造好氣色的必備品，大多會塗上適合自己膚色的唇膏，或是較自然的唇膚顏色。

圖片來源：劇照

港女特徵6. 注重膚質

香港女生非常注重膚質與肌膚保養，願意花時間和金錢去尋找最有效的護膚方法，普遍會定期到美容院進行護膚。除了定期到美容院進行護膚，香港女生還特別注重日常的護膚習慣，這也是香港女生大多看起來比較年輕的重要原因之一。

圖片來源：劇照

港女特徵7. 眉毛半永久

香港女生並不一定每天都會化妝，所以不少女生會選擇做半永久的飄眉。相比於每天花時間畫眉，香港女生會選擇做半永久的飄眉，能夠節省每天畫眉的時間和精力，也不需要擔心每天眉毛的形狀不一致。

圖片來源：劇照

男生最想娶的女生職業Top8排行榜大公開！空姐排第二、護士三甲不入、第一名是父母最愛？

貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

潮語｜00後常說的「sigma」是什麼意思？9個新生代潮語盤點：「No Cap」＝說真話？

想來一場「Slowcation」嗎？新生代都在追求慢活旅程，「獨旅」熱搜率更大增145%

「蝦系男友」到底是用來形容什麼樣的男生？內地瘋傳新興網絡詞彙 身邊總會遇過這類人