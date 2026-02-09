蛋糕食譜｜東京芝士蛋糕（簡化版）Tokyo Cheesecake

有一間來自東京嘅芝士蛋糕店，於香港開設為期只有3個月的期間限定店，雖然一個芝士蛋糕要3百多元，仍吸引不少人搶購。其實呢款芝士蛋糕嘅食譜，早已經係公開嘅秘密，我們就一於跟著做吧。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

忌廉芝士 Cream cheese 200克/g

糖 Sugar 50克/g

酸忌廉 Sour cream 180克/g

希臘乳酪 Greek yogurt 50克/g

檸檬汁 Lemon juice 10毫升/ml

雞蛋 Egg 2隻/pcs

白朱古力 White chocolate 50克/g

淡忌廉 Whipping cream 100克/g

呍呢嗱精油 Vanilla extract 10毫升/ml

粟粉 Corn starch 20克/g





作法:

1 ：



白朱古力及淡忌廉隔熱水座溶 Melt white chocolate and whipping cream over a double boiler.

2 ：

將忌廉芝士與糖拌勻 Mix well cream cheese with sugar

3 ：

加入酸忌廉拌勻 Add sour cream and mix well.

4 ：

加入希臘乳酪拌勻 Then add Greek yogurt.

5 ：

再加入檸檬汁拌勻 Add lemon juice and mix well.

6 ：

分次加入兩隻雞蛋拌勻 Add two eggs separately and mix well.

7 ：

將淡忌廉與忌廉芝士醬勻 Stir in whipping cream mix with cream cheese sauce.

8 ：

加入呍呢嗱精油拌勻 Add vanilla extract and mix well.

9 ：

篩入粟粉拌勻 Sift in corn starch and mix well.

10 ：

粉漿過篩 Pass the batter through a sieve.

11 ：

焗模先鋪好烘焙紙 Prepare the baking mold with parchment paper.

12 ：

注入粉漿至8成滿 Pour the batter into the mold until 80% full.

13 ：

輕搖搖出氣泡 Gently shake to remove air bubbles.

14 ：

焗爐預熱至190度 Preheat the oven to 190 degrees Celsius.

15 ：

在焗盤中注入熱水，即以水浴法焗製蛋糕 Bake the cheese cake by water bath method.

16 ：

先以190度焗20分鐘 Bake at 190 degrees Celsius for 20 minutes first.

17 ：

再改以160度焗20分鐘 Then reduce the temperature to 160 degrees Celsius and bake for another 20 minutes.

18 ：

芝士蛋糕取出放涼，再放雪櫃雪凍才享用 Remove the cheesecake and let it cool before refrigerating before serving.

19 ：

切件時可用熱水把刀浸熱，效果更佳 Soak the knife in hot water before cutting the cheese cake.

- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55436

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com