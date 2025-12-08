精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
聖誕禮物2025｜女朋友最想收到的名牌禮物推薦15款！Dior、Ralph Lauren、Celine、Coach時尚滿分不會出錯
聖誕節就快殺到！還未準備禮物的男朋友們，快熟讀這篇文章！即看內文：
又到男友們的課金季節～年末好好寵愛女友，送上最窩心的時尚禮物！小編為大家精選 $3,000、 $5,000 及 $5,000 或以上預算的名牌禮物，品牌包括女生最愛的 Polo Ralph Lauren、Lemaire、Vivienne Westwood 等，由 Gen Z 大愛的針織冷衫至女生最想收到的人氣手袋一應俱全，為對方送上溫馨驚喜。
$3,000 內女朋友聖誕禮物精選
1）POLO RALPH LAUREN 冷衫
本年度 Polo Ralph Lauren 大熱翻紅，針織冷衫更受舒華與 Sana 喜愛，經典麻花款穿上多年亦不過時，最適合年末送禮寵愛女友。
POLO RALPH LAUREN Knitwear
價錢：$1,955
2）Vivienne Westwood 頸鍊
最近 Vivienne Westwood x NANA 系列爆紅，讓 Vivienne Westwood 的聲勢更為浩大，年末為摯愛送上帥氣的 Y2K 土星頸鍊，不論日常或正式宴會也可配襯，女友定必喜歡。
Vivienne Westwood Lucrece Pendant Necklace
價錢：$2,060
3）Acne Studios 頸巾
冬日為女友送上暖笠笠的頸巾，帶來舒適的療癒溫暖。Acne Studios 的頸巾百搭長青，紫白配色氣質滿滿，不論返工或日常也能完美配襯！
Acne Studios logo-appliqué checked scarf
價錢：$2,800
4）New Balance 471
被譽為張員瑛 Miu Miu 平替的 New Balance 471，甫推出即引起全城搶購。奶茶配色時尚滿分又易襯，窄身鞋型更帶可愛的精緻女孩感，年末送給女友轉換新造型吧～
New Balance 471
價錢：$849
New Balance 471
價錢：$849
5）Coach Brooklyn 手袋
依然大熱的 Coach Brooklyn 手袋，麂皮材質時尚帥氣，加上實用的大容量設計，日常返工也可輕鬆收納隨身物品。趁年末送女友一個小驚喜，為她的上班穿搭添上新意～
Coach Brooklyn suede shoulder bag
價錢：$2,749
$5,000 內女朋友聖誕禮物精選
6）LEMAIRE Soft Game 手袋
如有留意 Lemaire 的話也會知道手袋連年加價，把握最後機會 $5000 內送給女友，再過一兩年就不止這個價錢了！許光漢、邊佑錫同款 LEMAIRE Soft Game 易襯又耐用，更可與女友配襯情侶袋，甜蜜滿分！
LEMAIRE Khaki Medium Soft Game Bag
價錢：$6,450
7）Dior Saddle Bloom Card Holder
年末送上奢華的小禮物，Dior Saddle Bloom銀包只需 $4,000 即有交易！經典印花設計，搭配耐看的深藍色，內裡間隔十分實用，就是用上多年也不過時的最佳送禮款。
Dior Saddle Bloom Card Holder
價錢：$4,000
8）Ralph Lauren Polo ID 手袋
Ralph Lauren 的 Polo ID 小手袋復古味十足，猶如「幸運曲奇」的小巧廓型，啡金配色奢華優雅，年末為女友送上高級感滿滿的小手袋吧～
Polo ID Calfskin Mini Shoulder Bag
價錢：$4,290
9）Saint Laurent 皮帶
預算有限的高質之選！Saint Laurent 皮帶用上多年亦絕不過時，精緻的牛皮配上低調的 YSL Logo，黑金幼身設計能點綴任何穿搭，就是不敗的年末禮物。
Saint Laurent Monogram thin belt
價錢：$3,896
10）Longchamp Le Pliage Xtra 手袋
「買袋的終點是 Longchamp」，想送一個實用又優雅的經典手袋，Longchamp Le Pilage Xtra 就是首選。實用的 Hobo 流浪包設計，配上長肩帶輕攜方便，就是最完美的返工手袋。
Le Pliage Xtra 半月形單肩包 M
價錢：$4,800
$5000 以上女朋友聖誕禮物精選
11）Saint Laurent Le Loafer
Saint Laurent 的 Le Loafer 大熱登上 LYST 排行榜第二位，時尚隨性的寬闊皺褶鞋型，配上低調的金色 Logo，難怪備受 BLACKPINK Rose 的喜愛。年末想送最奢華的厚禮，絕對非 YSL Loafer 莫屬。
Saint Laurent Le Loafer Penny loafers
價錢：$8,950
12） Miu Miu 手袋
Miu Miu 人氣依然極高，想送上性價比高的小手袋，這款 Miu Miu 飯盒包就是首選。$12,100的價格送禮剛剛好，秋冬大熱的麂皮配上可上膊的肩帶，就是實用與時尚度共重的完美禮物。
Miu Miu suede shoulder bag
價錢：$12,100
13）Coach Soft Empire Carryall 40
被譽為「The Row平替」的 Soft Empire Carryall 40，充滿低調奢華的高級感，而且容量極大顏值與實力兼備。經典黑金配色更是百搭易襯，沒有女生能抗拒 Coach 的魅力！
COACH Soft Empire Carryall Bag 40 Leather Top-Handle Bag
價錢：$6,500
14）Celine Teen Celine Lulu 手袋
Celine 的「幸運曲奇」Lulu 手袋大受 Gen Z 喜愛，小巧可愛的圓潤廓型，配上低調的 Celine Logo 點綴，完美詮釋現代低調奢華時尚，送禮大方得體又人見人愛！
CELINE Teen Celine Lulu in grained calfskin
價錢：$15,000
15）Burberry Mini Highlands 保齡球袋
近期大熱翻紅的 Burberry，推出了一系列精緻小巧的復古手袋，這款保齡球袋可愛又時尚，配上肩帶更添實用感，年末送給女友定必獲得讚賞～
BURBERRY Mini Highlands Bowling Bag
價錢：$12,500
聖誕禮物2025｜千元買DIOR禮物！輕珠寶首飾得體推薦：Ariana Grande同款SWAROVSKI飾物閃令令登場
