精神科醫生籲感不安即遠離資訊　附情緒熱線

Yahoo Style HK

聖誕禮物2025｜女朋友最想收到的名牌禮物推薦15款！Dior、Ralph Lauren、Celine、Coach時尚滿分不會出錯

聖誕節就快殺到！還未準備禮物的男朋友們，快熟讀這篇文章！即看內文：

又到男友們的課金季節～年末好好寵愛女友，送上最窩心的時尚禮物！小編為大家精選 $3,000、 $5,000 及 $5,000 或以上預算的名牌禮物，品牌包括女生最愛的 Polo Ralph Lauren、Lemaire、Vivienne Westwood 等，由 Gen Z 大愛的針織冷衫至女生最想收到的人氣手袋一應俱全，為對方送上溫馨驚喜。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

$3,000 內女朋友聖誕禮物精選

1）POLO RALPH LAUREN 冷衫

本年度 Polo Ralph Lauren 大熱翻紅，針織冷衫更受舒華與 Sana 喜愛，經典麻花款穿上多年亦不過時，最適合年末送禮寵愛女友。

POLO RALPH LAUREN Knitwear

價錢：$1,955

按此購買

POLO RALPH LAUREN Knitwear
POLO RALPH LAUREN Knitwear

2）Vivienne Westwood 頸鍊

最近 Vivienne Westwood x NANA 系列爆紅，讓 Vivienne Westwood 的聲勢更為浩大，年末為摯愛送上帥氣的 Y2K 土星頸鍊，不論日常或正式宴會也可配襯，女友定必喜歡。

Vivienne Westwood Lucrece Pendant Necklace

價錢：$2,060

按此購買

Vivienne Westwood Lucrece Pendant Necklace
Vivienne Westwood Lucrece Pendant Necklace

3）Acne Studios 頸巾

冬日為女友送上暖笠笠的頸巾，帶來舒適的療癒溫暖。Acne Studios 的頸巾百搭長青，紫白配色氣質滿滿，不論返工或日常也能完美配襯！

Acne Studios logo-appliqué checked scarf

價錢：$2,800

按此購買

Acne Studios logo-appliqué checked scarf
Acne Studios logo-appliqué checked scarf

4）New Balance 471

被譽為張員瑛 Miu Miu 平替的 New Balance 471，甫推出即引起全城搶購。奶茶配色時尚滿分又易襯，窄身鞋型更帶可愛的精緻女孩感，年末送給女友轉換新造型吧～

New Balance 471

價錢：$849

按此購買

New Balance 471
New Balance 471

New Balance 471

價錢：$849

按此購買

New Balance 471
New Balance 471

5）Coach Brooklyn 手袋

(Image: Coach)
(Image: Coach)

依然大熱的 Coach Brooklyn 手袋，麂皮材質時尚帥氣，加上實用的大容量設計，日常返工也可輕鬆收納隨身物品。趁年末送女友一個小驚喜，為她的上班穿搭添上新意～

Coach Brooklyn suede shoulder bag

價錢：$2,749

按此購買

Coach Brooklyn suede shoulder bag
Coach Brooklyn suede shoulder bag

$5,000 內女朋友聖誕禮物精選

6）LEMAIRE Soft Game 手袋

（網上圖片）
（網上圖片）

如有留意 Lemaire 的話也會知道手袋連年加價，把握最後機會 $5000 內送給女友，再過一兩年就不止這個價錢了！許光漢、邊佑錫同款 LEMAIRE Soft Game 易襯又耐用，更可與女友配襯情侶袋，甜蜜滿分！

LEMAIRE Khaki Medium Soft Game Bag

價錢：$6,450

按此購買

LEMAIRE Khaki Medium Soft Game Bag
LEMAIRE Khaki Medium Soft Game Bag

7）Dior Saddle Bloom Card Holder

年末送上奢華的小禮物，Dior Saddle Bloom銀包只需 $4,000 即有交易！經典印花設計，搭配耐看的深藍色，內裡間隔十分實用，就是用上多年也不過時的最佳送禮款。

Dior Saddle Bloom Card Holder

價錢：$4,000

按此購買

Dior Saddle Bloom Card Holder
Dior Saddle Bloom Card Holder

8）Ralph Lauren Polo ID 手袋

Ralph Lauren 的 Polo ID 小手袋復古味十足，猶如「幸運曲奇」的小巧廓型，啡金配色奢華優雅，年末為女友送上高級感滿滿的小手袋吧～

Polo ID Calfskin Mini Shoulder Bag

價錢：$4,290

按此購買

Polo ID Calfskin Mini Shoulder Bag
Polo ID Calfskin Mini Shoulder Bag

9）Saint Laurent 皮帶

預算有限的高質之選！Saint Laurent 皮帶用上多年亦絕不過時，精緻的牛皮配上低調的 YSL Logo，黑金幼身設計能點綴任何穿搭，就是不敗的年末禮物。

Saint Laurent Monogram thin belt

價錢：$3,896

按此購買

Saint Laurent Monogram thin belt
Saint Laurent Monogram thin belt

10）Longchamp Le Pliage Xtra 手袋

「買袋的終點是 Longchamp」，想送一個實用又優雅的經典手袋，Longchamp Le Pilage Xtra 就是首選。實用的 Hobo 流浪包設計，配上長肩帶輕攜方便，就是最完美的返工手袋。

Le Pliage Xtra 半月形單肩包 M

價錢：$4,800

按此購買

Le Pliage Xtra 半月形單肩包 M
Le Pliage Xtra 半月形單肩包 M

$5000 以上女朋友聖誕禮物精選

11）Saint Laurent Le Loafer

(Photo by XNY/Star Max/GC Images)
(Photo by XNY/Star Max/GC Images)

Saint Laurent 的 Le Loafer 大熱登上 LYST 排行榜第二位，時尚隨性的寬闊皺褶鞋型，配上低調的金色 Logo，難怪備受 BLACKPINK Rose 的喜愛。年末想送最奢華的厚禮，絕對非 YSL Loafer 莫屬。

Saint Laurent Le Loafer Penny loafers

價錢：$8,950

按此購買

Saint Laurent Le Loafer Penny loafers
Saint Laurent Le Loafer Penny loafers

12） Miu Miu 手袋

Miu Miu 人氣依然極高，想送上性價比高的小手袋，這款 Miu Miu 飯盒包就是首選。$12,100的價格送禮剛剛好，秋冬大熱的麂皮配上可上膊的肩帶，就是實用與時尚度共重的完美禮物。

Miu Miu suede shoulder bag

價錢：$12,100

按此購買

Miu Miu suede shoulder bag
Miu Miu suede shoulder bag

13）Coach Soft Empire Carryall 40

被譽為「The Row平替」的 Soft Empire Carryall 40，充滿低調奢華的高級感，而且容量極大顏值與實力兼備。經典黑金配色更是百搭易襯，沒有女生能抗拒 Coach 的魅力！

COACH Soft Empire Carryall Bag 40 Leather Top-Handle Bag

價錢：$6,500

按此購買

COACH Soft Empire Carryall Bag 40 Leather Top-Handle Bag
COACH Soft Empire Carryall Bag 40 Leather Top-Handle Bag

14）Celine Teen Celine Lulu 手袋

Celine 的「幸運曲奇」Lulu 手袋大受 Gen Z 喜愛，小巧可愛的圓潤廓型，配上低調的 Celine Logo 點綴，完美詮釋現代低調奢華時尚，送禮大方得體又人見人愛！

CELINE Teen Celine Lulu in grained calfskin

價錢：$15,000

按此購買

CELINE Teen Celine Lulu in grained calfskin
CELINE Teen Celine Lulu in grained calfskin

15）Burberry Mini Highlands 保齡球袋

近期大熱翻紅的 Burberry，推出了一系列精緻小巧的復古手袋，這款保齡球袋可愛又時尚，配上肩帶更添實用感，年末送給女友定必獲得讚賞～

BURBERRY Mini Highlands Bowling Bag

價錢：$12,500

按此購買

BURBERRY Mini Highlands Bowling Bag
BURBERRY Mini Highlands Bowling Bag

