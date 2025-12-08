Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

聖誕禮物2025｜女朋友最想收到的名牌禮物推薦15款！Dior、Ralph Lauren、Celine、Coach時尚滿分不會出錯

又到男友們的課金季節～年末好好寵愛女友，送上最窩心的時尚禮物！小編為大家精選 $3,000、 $5,000 及 $5,000 或以上預算的名牌禮物，品牌包括女生最愛的 Polo Ralph Lauren、Lemaire、Vivienne Westwood 等，由 Gen Z 大愛的針織冷衫至女生最想收到的人氣手袋一應俱全，為對方送上溫馨驚喜。

$3,000 內女朋友聖誕禮物精選

1）POLO RALPH LAUREN 冷衫

本年度 Polo Ralph Lauren 大熱翻紅，針織冷衫更受舒華與 Sana 喜愛，經典麻花款穿上多年亦不過時，最適合年末送禮寵愛女友。

POLO RALPH LAUREN Knitwear

價錢：$1,955

按此購買

POLO RALPH LAUREN Knitwear

2）Vivienne Westwood 頸鍊

最近 Vivienne Westwood x NANA 系列爆紅，讓 Vivienne Westwood 的聲勢更為浩大，年末為摯愛送上帥氣的 Y2K 土星頸鍊，不論日常或正式宴會也可配襯，女友定必喜歡。

Vivienne Westwood Lucrece Pendant Necklace

價錢：$2,060

按此購買

Vivienne Westwood Lucrece Pendant Necklace

3）Acne Studios 頸巾

冬日為女友送上暖笠笠的頸巾，帶來舒適的療癒溫暖。Acne Studios 的頸巾百搭長青，紫白配色氣質滿滿，不論返工或日常也能完美配襯！

Acne Studios logo-appliqué checked scarf

價錢：$2,800

按此購買

Acne Studios logo-appliqué checked scarf

4）New Balance 471

被譽為張員瑛 Miu Miu 平替的 New Balance 471，甫推出即引起全城搶購。奶茶配色時尚滿分又易襯，窄身鞋型更帶可愛的精緻女孩感，年末送給女友轉換新造型吧～

New Balance 471

價錢：$849

按此購買

New Balance 471

New Balance 471

價錢：$849

按此購買

New Balance 471

5）Coach Brooklyn 手袋

(Image: Coach)

依然大熱的 Coach Brooklyn 手袋，麂皮材質時尚帥氣，加上實用的大容量設計，日常返工也可輕鬆收納隨身物品。趁年末送女友一個小驚喜，為她的上班穿搭添上新意～

Coach Brooklyn suede shoulder bag

價錢：$2,749

按此購買

Coach Brooklyn suede shoulder bag

$5,000 內女朋友聖誕禮物精選

6）LEMAIRE Soft Game 手袋

（網上圖片）

如有留意 Lemaire 的話也會知道手袋連年加價，把握最後機會 $5000 內送給女友，再過一兩年就不止這個價錢了！許光漢、邊佑錫同款 LEMAIRE Soft Game 易襯又耐用，更可與女友配襯情侶袋，甜蜜滿分！

LEMAIRE Khaki Medium Soft Game Bag

價錢：$6,450

按此購買

LEMAIRE Khaki Medium Soft Game Bag

7）Dior Saddle Bloom Card Holder

年末送上奢華的小禮物，Dior Saddle Bloom銀包只需 $4,000 即有交易！經典印花設計，搭配耐看的深藍色，內裡間隔十分實用，就是用上多年也不過時的最佳送禮款。

Dior Saddle Bloom Card Holder

價錢：$4,000

按此購買

Dior Saddle Bloom Card Holder

8）Ralph Lauren Polo ID 手袋

Ralph Lauren 的 Polo ID 小手袋復古味十足，猶如「幸運曲奇」的小巧廓型，啡金配色奢華優雅，年末為女友送上高級感滿滿的小手袋吧～

Polo ID Calfskin Mini Shoulder Bag

價錢：$4,290

按此購買

Polo ID Calfskin Mini Shoulder Bag

9）Saint Laurent 皮帶

預算有限的高質之選！Saint Laurent 皮帶用上多年亦絕不過時，精緻的牛皮配上低調的 YSL Logo，黑金幼身設計能點綴任何穿搭，就是不敗的年末禮物。

Saint Laurent Monogram thin belt

價錢：$3,896

按此購買

Saint Laurent Monogram thin belt

10）Longchamp Le Pliage Xtra 手袋

「買袋的終點是 Longchamp」，想送一個實用又優雅的經典手袋，Longchamp Le Pilage Xtra 就是首選。實用的 Hobo 流浪包設計，配上長肩帶輕攜方便，就是最完美的返工手袋。

Le Pliage Xtra 半月形單肩包 M

價錢：$4,800

按此購買

Le Pliage Xtra 半月形單肩包 M

$5000 以上女朋友聖誕禮物精選

11）Saint Laurent Le Loafer

(Photo by XNY/Star Max/GC Images)

Saint Laurent 的 Le Loafer 大熱登上 LYST 排行榜第二位，時尚隨性的寬闊皺褶鞋型，配上低調的金色 Logo，難怪備受 BLACKPINK Rose 的喜愛。年末想送最奢華的厚禮，絕對非 YSL Loafer 莫屬。

Saint Laurent Le Loafer Penny loafers

價錢：$8,950

按此購買

Saint Laurent Le Loafer Penny loafers

12） Miu Miu 手袋

Miu Miu 人氣依然極高，想送上性價比高的小手袋，這款 Miu Miu 飯盒包就是首選。$12,100的價格送禮剛剛好，秋冬大熱的麂皮配上可上膊的肩帶，就是實用與時尚度共重的完美禮物。

Miu Miu suede shoulder bag

價錢：$12,100

按此購買

Miu Miu suede shoulder bag

13）Coach Soft Empire Carryall 40

被譽為「The Row平替」的 Soft Empire Carryall 40，充滿低調奢華的高級感，而且容量極大顏值與實力兼備。經典黑金配色更是百搭易襯，沒有女生能抗拒 Coach 的魅力！

COACH Soft Empire Carryall Bag 40 Leather Top-Handle Bag

價錢：$6,500

按此購買

COACH Soft Empire Carryall Bag 40 Leather Top-Handle Bag

14）Celine Teen Celine Lulu 手袋

Celine 的「幸運曲奇」Lulu 手袋大受 Gen Z 喜愛，小巧可愛的圓潤廓型，配上低調的 Celine Logo 點綴，完美詮釋現代低調奢華時尚，送禮大方得體又人見人愛！

CELINE Teen Celine Lulu in grained calfskin

價錢：$15,000

按此購買

CELINE Teen Celine Lulu in grained calfskin

15）Burberry Mini Highlands 保齡球袋

近期大熱翻紅的 Burberry，推出了一系列精緻小巧的復古手袋，這款保齡球袋可愛又時尚，配上肩帶更添實用感，年末送給女友定必獲得讚賞～

BURBERRY Mini Highlands Bowling Bag

價錢：$12,500

按此購買

BURBERRY Mini Highlands Bowling Bag

