意粉食譜｜蕃茄意粉Pasta al pomodoro

葱鹽醬雖然簡單，但配搭多樣，可以用來點白切雞，也可以配煎豬扒，又或者燒烤牛舌時用來配搭也是絕配。這次用來拌麵去做葱鹽豬扒拌麵，雖然色澤很清淡，但味道卻非常濃香。豬扒如果用生抽來醃，味道好卻煎起來很易燶，可以用日本的白醬油，沒有顏色卻有味道，煎的時候便比較不搶火，可以先用小火去煎熟才再把表面煎至金黃。葱鹽醬一次做多些，吃不完的密封好放雪櫃可以放三日，即睇如何葱鹽豬扒拌麵：

Yahoo Food ・ 1 天前