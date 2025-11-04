低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
魚腥草蘋果水食譜│防感冒超簡便潤喉水 不用加糖也酸甜出味
留意魚腥草不要以為煲得越久越有益，相反，煲太久會失去本來有益成份，即睇Yahoo Food魚腥草蘋果水食譜：
魚腥草蘋果水只要用上蘋果和魚腥草，便可以有消炎、防感冒又潤喉，在這個時候煲最好不過。材料中除了蘋果，另一種魚腥草在鮮草藥攤便買到，雖然叫魚腥草，但其實腥的是其葉子，而平日常用的則是其根部，而這個水的防感冒和消炎功效便來自它。不過魚腥草偏寒，女士飲用還是要注意。這個水不用加糖也酸酸甜甜，不計功效也是美味的飲品。另外要留意魚腥草不要以為煲得越久越有益，相反，煲太久會失去本來有益成份，所以只煲一會便好，即睇如何煲魚腥草蘋果水：
魚腥草蘋果水（4人份量）
需時：1小時
材料：
蘋果3個(大)
新鮮魚腥草1紮半
水3500毫升
做法：
